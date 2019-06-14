Священномученик Василий родился 23 января 1876 года в селе Крутец Дикушинской волости Пошехонского уезда Ярославской губернии в семье псаломщика Константина Преображенского. Образование Василий получил в духовном училище. В 1916 году он был призван в армию, где служил писарем до 1917 года.

В годы гонений на Русскую Православную Церковь Василий Константинович изъявил желание стать священником — и был рукоположен и служил в Николо-Рождественском храме в селе Верховье на Югу Ермаковского района Ярославской области. В 1937 году храм был закрыт и священник переехал в село Покров-Рогули Приухринского сельсовета. Поселившись в доме церковной старосты, он крестил, исповедовал и отпевал на дому.

28 декабря 1937 года отец Василий был арестован и обвинён в срыве собрания, посвящённого выборам в Верховный Совет СССР, в клевете на политику советского правительства и антисоветской агитации. Шестидесятидвухлетний священник был в то время столь изнурён гонениями предыдущих лет, что тюремные врачи вынуждены были засвидетельствовать его физическую немощь и дать заключение, что он «тяжёлый физический труд выполнять не может».

— Материалами следствия вы уличены в проведении активной контрреволюционной агитации, следствие требует дать… показания, — заявил следователь отцу Василию.

— Контрреволюционную агитацию я не вёл, — ответил священник.

— В августе 1937 года вы у Башкировой окрестили ребёнка в возрасте четырех месяцев и тут же вели антисоветскую агитацию. Что вы скажете по этому поводу?

— Да, у Башкировой ребёнка я окрестил, но антисоветскую агитацию не вёл.

— Вам зачитываются показания Башкировой, уличающие вас в контрреволюционной агитации… Следствие требует рассказать о проводимой вами контрреволюционной агитации.

— Я это отрицаю, так как никакой контрреволюционной агитации не вёл.

— Вы собирали церковную двадцатку, обходили дома членов двадцатки, приглашая их на собрание, и тем самым пытались сорвать предвыборное собрание избирателей. Так ли это?

— Церковную двадцатку я не собирал, дома членов двадцатки не обходил и на собрание не приглашал. Предвыборное собрание сорвать не пытался.

— Вы совершали на территории Приухринского, Холмовского и Якунинского сельсоветов без всяких разрешений разные религиозные обряды, крещение детей разных возрастов и исповеди, за что брали деньги. Признаёте в этом себя виновным?

— Это я признаю. На территории указанных сельсоветов без всякого разрешения совершал крещение детей разных возрастов и другие религиозные обряды.

26 апреля 1938 года суд собрался на заседание, куда под конвоем был доставлен священник, но оно было отложено, так как «по причине разлива рек и разбора мостов» не явились свидетели. Следующее заседание состоялось 15 мая 1938 года. Но и на этот раз свидетели не явились в полном составе, некоторые из них были больны, а один уехал неизвестно куда. Следующее заседание суда состоялось 16 июня 1938 года. На суде отец Василий вновь отверг предъявленные ему обвинения в контрреволюционной деятельности, согласившись лишь с тем, что он действительно совершал религиозные обряды и крестил по просьбе родителей двух младенцев — одного трёх месяцев, а другого девяти. В тот же день Специальная Коллегия Ярославского областного суда приговорила его к десяти годам заключения в концентрационном лагере.

Священник Василий Преображенский скончался 14 июня 1940 года в Ярославской ИТК № 3 и был погребён в безвестной могиле.

Священномученик Василий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Июнь». Тверь. 2008. С. 4−5