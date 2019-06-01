Преподобномученик Валентин родился 2 августа 1875 года в Калужской губернии в семье крестьянина Иакова Лукьянова и в крещении наречён был Василием. Образование он получил в церковноприходской школе. Женился, и у них с женой родилось трое детей, но вскоре после рождения последнего ребёнка Василий овдовел. В 1906 году он поступил в Троице-Сергиеву Лавру и 26 мая 1908 года был зачислен в неё послушником. Как имеющий прекрасные музыкальные и певческие дарования, он был определён на клирос. 7 ноября 1915 года Василий был пострижен в монашество и наречён Валентином.

В 1920 году Лавра была закрыта безбожниками, часть братии осталась в ней сторожами, другие разошлись по храмам Сергиева Посада. Монах Валентин стал служить псаломщиком в Пятницкой церкви, где настоятелем был в то время архимандрит Вассиан (Пятницкий). В марте 1920 года настоятель и приходской совет Пятницкой церкви ходатайствовали перед Патриархом Тихоном о зачислении монаха Валентина на должность псаломщика к Пятницкой церкви и рукоположении его в сан иеродиакона. Патриарх Тихон запросил мнения наместника Лавры архимандрита Кронида (Любимова); тот ответил, что не возражает против зачисления монаха Валентина псаломщиком, но согласиться с его рукоположением во иеродиакона не считает возможным.

В сентябре 1920 года архимандрит Вассиан вновь обратился к Патриарху с ходатайством, в котором писал, что в приходе, который он возглавляет, «много совершается различных треб как в церкви, так и в домах прихожан, и совершать все эти требы приходится… одному, что при болезненном состоянии моем для меня весьма тяжело… Я имею смелость возобновить моё ходатайство о монахе Валентине, который, не будучи официально причислен к причту нашей церкви, в течение всех минувших летних месяцев добровольно, усердно, аккуратно и безмездно принимал участие (в качестве чтеца и певца) в совершении как службы, так и треб…»

Патриарх согласился удовлетворить ходатайство и 20 сентября 1920 года в крестовой церкви Троицкого подворья рукоположил монаха Валентина во иеродиакона к Пятницкой церкви, где он прослужил до её закрытия. Рукоположенный во иеромонаха, он до 1930 года служил в Николаевском храме в городе Наро-Фоминске, а после его закрытия в храме в городе Кунцево.

26 января 1933 года власти города Кунцева объявили о закрытии последнего храма в городе. Верующие не согласились с этим решением и направили во ВЦИК ходатайство об отмене незаконного решения, под прошением подписались тысячи жителей города. «Храм наш, бывший ранее сельским, — писали они, — войдя с преобразованием Кунцева в город в черту последнего, в настоящее время является храмом городским. После закрытия в 1929 году Серафимовской церкви и в 1932 году Старо-Кунцевской… храм наш остаётся в городе Кунцеве единственным… и один обслуживает его население в несколько десятков тысяч человек. Мособлисполком, не учтя всего этого, закрытием нашего храма… оставляет город Кунцево совсем без храма и тем ставит жителей города в крайне ненормальное положение в отношении религиозных нужд…

Мособлисполком, постановляя закрыть наш храм, упустил из виду одно, в высшей степени существенное обстоятельство, именно то, что при храме отведённое Кунцевским горсоветом кладбище — одно для всего города, обслуживающее его многотысячное население. Закрыть при таких условиях храм… это значит отнять у жителей города Кунцева возможность совершать молитвенные обряды при погребении умерших, которые так дороги для верующих, лишение которых было бы для них чрезвычайно болезненно…

Исполнительный орган общества верующих… просит Всероссийский центральный исполнительный комитет постановление Мособлисполкома о закрытии… храма отменить и оставить его в пользовании жителей города Кунцева как единственно пригодный и незаменимый другим храмом для удовлетворения их религиозных потребностей".

Власти отказались исполнить просьбу верующих, закрыли храм, а вместе с ним закрыли и кладбище. После закрытия храма отец Валентин перешёл служить в Николаевский храм в селе Ромашково.

26 ноября 1937 года сотрудники НКВД допросили двух дежурных свидетелей, жителей города Кунцево, один из которых показал, что отец Валентин в один из июньских дней 1937 года беседовал с женщинами и сначала читал им какую-то религиозную книгу, а затем разъяснял; в разговоре он заявил, что мы живём теперь в такой период времени, когда православная вера и духовенство у советской власти не в почёте. Коммунисты направляют все усилия к окончательному разгрому Православной Церкви, но верующие всеми способами должны этому противодействовать, распространяя слово Божие среди своих знакомых, укрепляя веру с надеждой на то, что этому тиранству придёт конец.

В этот же день отец Валентин был арестован, заключён в Таганскую тюрьму в Москве и на следующий день допрошен.

— Следствию известно, что вы, будучи священником, систематически использовали своё служебное положение для антисоветской деятельности, дайте ваши показания по этому вопросу! — потребовал следователь.

— Своё служебное положение как священника для антисоветской деятельности я не использовал и антисоветской деятельностью не занимался, — ответил отец Валентин.

— Установлено, что вы среди населения города Кунцево систематически распространяли контрреволюционные клеветнические слухи о притеснении религии в Советском Союзе. Дайте ваши показания по этому вопросу.

— Среди населения Кунцева я не распространял контрреволюционных слухов о том, что советская власть притесняет религию и духовенство.

27 ноября следствие было закончено, и 29 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Валентина к десяти годам заключения. Иеромонах Валентин (Лукьянов) скончался 1 июня 1940 года в концентрационном лагере в Новосибирской области и был погребён в безвестной могиле.

Преподобномученик Валентин прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 24 декабря 2004 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Май». Тверь. 2007. С. 228−231

Собор Новомучеников и Исповедников Российских