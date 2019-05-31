Священномученик Василий родился в 1906 году в селе Подлипичье Дмитровского уезда Московской губернии в семье псаломщика Сергея Крылова. Василий окончил сельскую школу, и в 1917 году родители отдали его в Дмитровское духовное училище. Здесь он проучился всего лишь год, так как в 1918 году училище было закрыто пришедшими к власти безбожниками. Поскольку Василий был сыном псаломщика, то ни в какие другие учебные заведения его не приняли. В это время стал тяжело болеть его отец, и Василий некоторое время прислуживал в храме, помогая отцу. В 1923 году отец скончался, и викарий Московской епархии епископ Бронницкий Иоанн (Васильевский) направил Василия псаломщиком в храм Казанской иконы Божией Матери в село Марково Бронницкого уезда (Ныне село Марково Раменского района Московской области, здесь находится подворье Московского Покровского ставропигиального женского монастыря).

22 октября 1926 года епископ Орехово-Зуевский Никита (Делекторский) рукоположил Василия Сергеевича во диакона к Спасской церкви в селе Ведерницы Дмитровского района, и вскоре он был переведён в Богоявленскую церковь, что в Елохове, в Москве. В 1929 году диакон Василий был определён в Вознесенскую церковь в селе Раменье Дмитровского района.

19 февраля 1931 года архиепископ Звенигородский, викарий Московской епархии Филипп (Гумилевский) рукоположил диакона Василия во священника ко храму Рождества Христова в селе Рождествено на Истре Солнечногорского района. 4 июня 1931 года отец Василий, как лишённый гражданских прав за его служение в церкви и как человек по возрасту годный для тяжёлых общественных работ, был взят на трудовой фронт в тыловое ополчение, откуда он вернулся только 29 июня 1934 года и был направлен священноначалием в Троицкий храм в селе Рязанцы Щёлковского района Московской области. Ему исполнилось тогда двадцать восемь лет, он служил со всей ревностью молодого пастыря, для которого ничего не казалось невозможным. Батюшка активно занялся обращением к вере молодёжи, частью уже воспитанной государством в безбожии.

1 4 августа 1937 г. сотрудники Щёлковского РО УНКВД начали дело по обвинению отца Василия по ст.58−10 ч.1 УК РСФСР. 16 августа 1937 г. одним из первых в Щёлковском районе он был арестован согласно секретному приказу, по подозрению в «контрреволюционной деятельности» и «антисоветской агитации» и сразу же допрошен.

— В предъявленном обвинении виновным себя признаёте? — спросил его следователь.

— В предъявленном обвинении виновным себя не признаю. Никогда нигде контрреволюционной деятельностью не занимался.

— Я зачитаю вам ряд выдержек из показаний свидетелей о вашей контрреволюционной деятельности:

«В январе месяце 1937 г., во время рождественских праздников, священнику Крылову сельсовет запретил ходить с иконами по домам колхозников. Он, Крылов, будучи в канцелярии сельсовета,… говорил: «…Я вашу власть не признаю, вы мне ничего не сделаете. Что хотите делайте, а я вам подчиняться не буду. Раз мне разрешено конституцией свободно совершать богослужение, так я и буду делать… ««.

«…В феврале 1937 г. в помещении правления колхоза в разговоре среди колхозников по поводу выборов в Верховный Совет заявлял: «…Ну уж если Сталин нам дал право избирать и быть избранными, то теперь мы посмотрим, за кого голосовать и кого выбирать. Теперь коммунисты не протащат своих людей, хватит, их власть отошла, а мы знаем, за кого голосовать…» «.

«25 февраля 1937 г. я вместе с Крыловым был на квартире… Он мне стал рассказывать о том, как он отбывал наказание в лагерях НКВД… и говорил: „Советская власть над людьми издевается. В лагерях людей заставляют работать непосильно. Кормят плохо, а кто не выполняет работу, того избивают до полусмерти и бросают в карцер. Дают одни селёдки. А пить не дают. Вот, действительно, фашисты“».

«29 апреля 1937 г. в деревне Рязанцы проводилась подготовка к празднованию 1 Мая… Крылов заявил: „…Делать вам нечего, что вы готовитесь к 1 Мая… Вот мы действительно труженики Божии, мы готовимся к своему празднику…“».

«В сентябре месяце 1936 г. в период копки картофеля Крылов агитировал колхозников за выход из колхозов… «.

Зачитав показания лжесвидетелей, следователь снова спросил:

— Признаёте ли себя виновным и подтверждаете ли показания свидетелей?

— Зачитанные мне выдержки из показаний свидетелей я не подтверждаю, категорически отрицаю и виновным себя не признаю, так как никогда нигде антисоветских провокационных разговоров и настроений я не высказывал, — ответил отец Василий.

23 сентября следователь перед окончанием следствия снова допросил священника.

— Что вы можете показать дополнительно по своему делу? — спросил он.

— Дополнить ничего не могу, все показания обо мне свидетелей считаю ложью.

— Какие у вас будут ходатайства по делу?

— Никаких ходатайств по делу у меня не имеется.

На этом следствие было закончено, и отец Василий был отправлен в одну из московских тюрем, где уже другой следователь 8 октября 1937 года снова допросил его, интересуясь более фактами его биографии как священника и давно ли он служит в церкви. Выяснив это, следователь спросил:

— Какую вы вели агитацию против существующего строя?

— Никакой, — ответил отец Василий.

— В предъявленном вам обвинении признаёте себя виновным?

— Виновным себя не признаю.

13 октября 1937 года тройка НКВД приговорила священника к десяти годам заключения в концентрационном лагере. Священник Василий Крылов скончался 31 мая 1942 года в одном из лагпунктов Севжелдорлага, располагавшегося тогда в Коми области.

Священномученик Василий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 7 мая 2003 г.

Игумен Дамаскин (Орловский) «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Май». Тверь. 2007. С. 130−133.

Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века. ПСТГУ, ПСТБИ © Братство во Имя Всемилостивого Спаса