Священномученик Михаил родился 11 мая 1869 года в городе Романове-Борисоглебске Ярославской губернии в семье диакона Павла Белороссова. В 1890 году Михаил окончил Ярославскую Духовную семинарию и служил псаломщиком в церкви Николы на Меленках в Ярославле. В январе 1893 года он был рукоположен во священника ко храму села Кардинского Романово-Борисоглебского уезда и назначен заведующим и законоучителем Кардинской школы грамоты, а также катехизатором при церкви.

В августе 1896 года отец Михаил был переведён в храм Воскресения Христова в Романове-Борисоглебске, где прослужил более двадцати лет, исполняя многие послушания на педагогическом поприще — он был законоучителем городского земского начального училища, низшей ремесленной школы, начального училища при льняной мануфактуре, воскресной школы при том же училище, законоучителем на уроках для взрослых при земском начальном училище, катехизатором при Воскресенской церкви; кроме того, он был постоянным членом и казначеем Романово-Борисоглебского уездного отделения епархиального училищного совета и сотрудником попечительства о бедных духовного звания города Романова-Борисоглебска и уезда.

Отец Михаил был женат на Анне Васильевне, дочери священнослужителя города Ярославля. Нестяжательный с детства, он жил со своей большой семьей (пять человек детей) в небольшом деревянном домике. Прихожане любили его за доброту, благочестие и за единство, царившее в его семье.

Приход был небогатый, но очень дружный, о храме всегда заботились, многодетной семье священника неизменно помогали. Людей, привлечённых регулярными проповедями, всегда приходило много. В крестном ходе в дни Святой Пасхи участвовали все жители окрестных домов от мала до велика. Замечательными событиями духовной жизни города были приезд святого праведного Иоанна Кронштадтского, который совершал божественные литургии в храмах Романова-Борисоглебска, а в 1907 — 1913 годах — служение святителя Тихона — будущего патриарха всероссийского, тогда — архиепископа Ярославского.

Одним из ревностных прихожан храма Воскресения был доктор М.М. Цветаев, впоследствии известный архимандрит Ефрем, путешественник в Абиссинию. Им был пожертвован Воскресенскому храму киот, где хранились мощи более 100 святых угодников. Много сил отдавал отец Михаил учительству в городских училищах Романова. Он был замечательным пастырем и талантливым организатором школьного дела. Воскресная школа при храме, где он служил, считалась одной из лучших в городе. В ней обучалось более ста детей. Помимо обычных предметов, изучаемых в воскресных школах, в ней преподавали основы столярного мастерства. Ребята получали профессию, которая помогала им в дальнейшей жизни. Хор учащихся школы принимал участие не только в богослужениях своего храма, но и был хорошо известен в соседних приходах: его часто приглашали туда на праздники. Епархиальное начальство отличало усердие отца Михаила в преподавании Закона Божия и неоднократно награждало его.

Особенно любили прихожане своего священника за то, что всегда он мог дать верный совет, выслушать человека, сопереживать чужому горю. Он принимал всех обращавшихся к нему. Для рабочих мануфактуры зачастую это была единственная возможность получить ответ на духовные вопросы. Ежедневно к отцу Михаилу приходило большое количество народа, и главное то, как их встречал пастырь. Для всех находилось нужное слово, вразумление. Люди уходили успокоенные. Отец Михаил был великий труженик. Он никогда не возносился над людьми, был прост и доступен в общении: «Ведь я не врач, я могу только молиться», — часто говорил он.

Из воспоминаний сына отца Михаила Белороссова Бориса (в записи внучки Маргариты): «День отца Михаила в Воскресенском храме строился так: в три часа ночи батюшка вставал на домашнюю молитву. В половине пятого утра был в храме: совершал исповедь, принимал людей. Затем служил Божественную Литургию, водосвятный молебен с акафистом и панихиду по полному чину. Молился он горячо, со слезами. Около 12 часов дня уставший до предела шёл домой, который был напротив храма. Через час отца Михаила опять вызывали в храм служить заказной водосвятный молебен. Тут же часто привозили на отпевание покойников. Если на следующий день праздник, то с 16−30 до 20 часов, а то и дольше — всенощная. Вечером батюшка опять беседовал с людьми или отвечал на многочисленные письма. Отдыхал он очень мало».

Службы отца Михаила были великолепно-торжественны. Особое попечение имел он о благолепии храма, привлекал к этим трудам прихожан. Храм был отремонтирован, вокруг него выстроили каменную ограду, стены и потолок украсили росписями. Служил батюшка без сокращений, не допуская искажений и поспешности. Чтение было ясным, пение стройным, пели на два клироса. Когда было возможно, отец Михаил сам пел на клиросе. Особо он почитал икону Божией Матери «Владимирскую».

В отношении совершения треб батюшка был безотказен: крестил, венчал, соборовал, часто выезжал на дом. В каждый из многодневных постов он соборовал множество людей. В посты причащались нередко до 300 человек. Отец Михаил стоял со Святой Чашей до одеревенения ног. После причащения прихожан он не сразу мог сдвинуться с места. Так он трудился не только до пота лица, но вся одежда его была мокрой.

Больных привозили к нему очень много. Среди них бывали и бесноватые, такие на его службе нередко падали в храме. Батюшка читал над ними молитвы, им становилось легче. Молитвы отца Михаила были настолько сильны, что они изгоняли бесов из людей. Одна из близких родственниц говорила: «Это я знаю из рассказов мамы, которая всё видела своими глазами, а потом я убедилась в этом сама. Помню, идёт служба, вдруг раздался резкий крик: женщина, которая стояла совсем рядом с отцом Михаилом, кричала, извиваясь. Крик был нечеловеческий, мурашки поползли по коже от страха, а женщина кричала, плевалась в отца Михаила, поносила его всяческими ругательствами, а он спокойно продолжал крестить её, кропил святой водой, и постепенно она затихала. Женщина была бесноватая. Приводили её в церковь неоднократно, потом она вылечилась и говорила, что всё это происходит помимо её воли».

К людям отец Михаил был очень внимателен, доброжелателен. Каждого помнил, издалека узнавал, обо всех приезжих знал, и рассказывать ему не нужно было, насквозь людей видел.

Благодарные люди присылали батюшке с матушкой продукты, а они кормили богомольцев и помогали нуждающимся продуктами, одеждой, деньгами. Пищу варили в небольших чугунках: щи, кашу, кисель клюквенный. И хотя трапезовало много людей, пища ещё оставалась, — её разносили по частным домам, нуждающимся людям.

Присылали батюшке и ткань на облачение. Обычно отец Михаил ходил в светлой одежде, особенно летом. Подрясники у него были белого или молочного цвета.

Отец Михаил отличался добротой, кротостью и миролюбивым характером. Доброта в нём сочеталась со справедливой строгостью, чувствовалось, что он имел власть и наказывать для вразумления.

В доме отца Михаила было много разных книг, особенно духовных, он был человеком просвещённым, начитанным. Его настольной книгой была «Моя жизнь во Христе» святого праведного Иоанна Кронштадтского, которого он очень почитал. В доме у него хранились особые иконы, которые батюшка всю жизнь с любовью собирал.

Несмотря на загруженность, он вёл огромную переписку. Стол его был завален конвертами. И где только он брал силы всем отвечать, никого не оставлять без ответа, всем он старался помочь, молился за всех. Диакон Александр бывало скажет ему:

—Батюшка, хватит, отдохните.

Он отрицательно покачает головой.

—Я выполняю свой долг, скоро буду отдыхать.

Домик, где жил отец Михаил, был небольшой, но двухэтажный. В первом этаже жил отец Михаил со своей многочисленной семьёй, во втором — диакон Александр Розов. Всё очень скромно: необходимая мебель, все стены увешаны иконами, горят лампады, покой, умиротворение, и так хорошо и легко делается на душе.

Детей в семье отца Михаила Белороссова было пятеро, два сына и три дочери. Все дети получили хорошее образование. Елизавета училась на высших женских курсах в Москве, Павел служил прапорщиком, Вера и Борис учились в гимназии, Нина была мала по возрасту и находилась всё время с матерью. В этой большой семье каждый стремился быть друг другу помощником. Каждый из детей добровольно старался разделить тяготы жизни своих родителей, поддержать их в трудную минуту. Эта благочестивая семья своим единодушием и желанием жить по воле Божией воскрешала образы благочестивых христиан первых веков.

Сохранились редкие вещи отца Михаила — наперсный крест, награды, иконы, некоторые духовные книги из его библиотеки, священный антиминс. Обычно антиминс полагается архиереем на Престоле для служения в конкретном храме, но в моменты нестабильности в обществе (война, революция) архиереи выдавали их наиболее стойким в вере священникам специально для службы «аще где прилучится». Много антиминсов оказалось на руках у духовенства при закрытии и уничтожении храмов большевиками. Отец Михаил был одним из тех священнослужителей, которые в годы лихолетья имели свой антиминс. Этот святой антиминс был подписан Евгением, архиепископом Ярославским и Ростовским 1 сентября 1853 года для Георгиевского придела Воскресенской церкви.

И вот в России на смену православной мирной жизни пришло время испытаний — война с Германией, а потом — революция. Иногда сердце отца Михаила не выдерживало нагрузки, тогда он недолго отлёживался и вновь приступал к своим обязанностям. В 1919 году Воскресенский храм пришедшие к власти безбожники закрыли и впоследствии разрушили. Церковное имущество большевики конфисковали. В 1920 году семья священника Белороссова решила, дабы не подвергать опасности детей, переехать в Ярославль, поближе к своим престарелым родителям. Родные отца Михаила просили, чтобы он не появлялся на людях в рясе — по тем временам это было небезопасно. Но переодеться в светское платье священник не согласился.

Первым обозом уехала матушка Анна Васильевна с детьми, благополучно достигнув Ярославля. Но времена были крайне неспокойные, на дорогах и в деревнях царили безвластие, анархия и хаос. Следом отправился отец Михаил, так и не снявший рясы и креста. На переезде между Борисоглебском и Ярославлем, около одной из деревень, он привлёк своим внешним видом внимание активистов местной большевистской ячейки. Антихристовы слуги арестовали священника, ложно обвинили в причастности к контрреволюционному заговору и расстреляли. Имущество отца Михаила расхитили.

Несколько женщин, собиравших хворост, оказались свидетелями его расстрела. Раздались два выстрела, отец Михаил упал. Убийцы подошли к нему, сорвали серебряный крест и, споря о том, кому он должен достаться, поспешно ушли делить остальное имущество. Милостью Божией отец Михаил не был убит, а только смертельно ранен. Как вспоминают родные батюшки, местные крестьяне поздно ночью, тайно на телеге привезли умирающего к храму, где прошла его пастырская жизнь. 14 февраля 1920 года в канун празднования Сретения Господа Иисуса Христа сердце пастыря остановилось и душа его отошла ко Господу. Ему был 51 год, а выглядел он на все семьдесят.

Чтобы не возникали лишние вопросы в милиции, друг семьи доктор В.А. Ульяновский выписал свидетельство о смерти от открытой язвы желудка.

Погребение происходило около полуночи. Могила была вырыта около алтаря храма Живоначальной Троицы. Храм Святой Троицы, что на погосте, величаво возвышается над Волгой, на окраине Романова, отделённый от города глубоким оврагом, и здесь обычно хоронили знатных горожан и почётных граждан.

Отпевание совершил отец Владимир Надеинский — настоятель этого храма, который также был впоследствии репрессирован.

Скорбь о разлуке с благодатным пастырем растворилась в радости упования на милость Божию к этому подвижнику благочестия и исповеднику, и надежды на то, что священномученик теперь будет ходатайствовать о страждущем народе Божием на небе.

На колокольне Троицкой церкви уже третье столетие висят старинные колокола со следующей надписью: «Если Бог за нас, то кто против нас?» Под этими пророческими словами, упокоилось тело святого мученика, ставшего молитвенником перед Богом, обстоятельства казни и погребения которого многими чертами напоминают Евангельское повествование о смерти и погребении Господа Иисуса Христа.

Священномученик Михаил прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа.

http://kotovsk-istok.com.ua/428−24-maya/840-svshmmixailbelorossov.html