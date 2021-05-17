Священномученик Иоанн родился в 1886 году в деревне Чёрная Грязь Осташковского уезда Тверской губернии в семье крестьянина Иакова Васильева. Образование получил в Осташковском духовном училище. В 1915 году Иван Яковлевич был мобилизован на военную службу и до 1917 года служил в армии рядовым. С 1917-го по 1928 год он работал в сельскохозяйственной артели на Северном Кавказе. Глубоко верующий человек, он часто посещал храм, пел на клиросе и в конце концов принял твёрдое решение посвятить свою жизнь служению Святой Церкви. В 1928 году Иван Яковлевич поступил в один из храмов Владимирской епархии псаломщиком и всё своё свободное время стал посвящать самообразованию. Настоятель храма выразил желание подготовить его к принятию священного сана.

В марте 1929 года Иван Яковлевич был рукоположен во диакона, а 12 июля того же года — во священника ко храму в селе Рогозино Владимирской области. С 1930 года отец Иоанн стал служить в храмах Московской области. Он служил в селе Прохорово Подольского района, в селе Юркино Истринского района, в селе Чаплыгино Воскресенского района и в Георгиевской церкви в селе Передельцы Краснопахорского района. В 1936 году отец Иоанн был награждён наперсным крестом.

В феврале 1937 года скончалась казначея Георгиевского храма, и казначеей пришлось стать супруге отца Иоанна Марфе Степановне (1882г.р.). Власти, однако, предупредили священника, что они с женой не имеют права касаться церковного ящика, но никто в селе не согласился пойти на эту должность, и власти объявили священнику, что, поскольку у прихода нет казначея, они ему не разрешают служить.

6 сентября 1937 года отец Иоанн отправил прошение архиерею: поскольку в Георгиевском храме власти запрещают служить, он просит дать ему другой приход. Архиерей направил его в один из храмов Виноградовского района (ныне Воскресенский район Московской области). Отец Иоанн прослужил здесь всего чуть более месяца — в это время уже повсеместно шли беспощадные гонения на Русскую Православную Церковь. 26 ноября 1937 года отец Иоанн был арестован и заключён в тюрьму в городе Коломне.

Следователь расспросил священника о его деятельности в качестве пастыря и, убедившись, что его выбор служить Церкви был принципиальным, счёл это вполне достаточным для его осуждения и задал ему всего лишь один вопрос:

— Проживая в деревне Усадищах, вы проводили контрреволюционную деятельность? Признаёте себя в этом виновным?

— Нет, виновным себя в контрреволюционной деятельности не признаю, — ответил отец Иоанн.

На этом допросы и следствие были закончены, дело передано на рассмотрение тройки НКВД, и священника перевели в Таганскую тюрьму в Москве. 5 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца Иоанна к десяти годам заключения в концентрационном лагере. Священник Иоанн Васильев скончался в заключении 17 мая 1942 года и был погребён в безвестной могиле.

Священномученик Иоанн прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 18 августа 2004 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Май». Тверь. 2007. С. 32−33

Собор новомучеников и исповедников российских