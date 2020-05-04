Священноисповедник Николай родился в 1868 году в селе Ягорба Мологского уезда Ярославской губернии в семье священника Павла Писаревского. Окончив Рязанскую Духовную семинарию, он был рукоположен во священника ко храму в родном селе.

В конце двадцатых годов вместе с насильственной организацией в селе Ягорба колхоза власти повели беспощадную борьбу с православной верой и Церковью. В 1930 году священник Николай Писаревский был арестован. Властям удалось запугать членов церковного совета и добиться, чтобы они большинством голосов приняли решение о закрытии храма, и храм был закрыт. Прихожане не согласились с этим решением, и староста собрал новый церковный совет и стал хлопотать об открытии храма и освобождении священника. Хлопоты увенчались успехом — отец Николай был освобождён и храм открыт.

В марте 1931 года от батюшки потребовали уплаты налогов: личного — более 500 рублей, и с храма — 1300 рублей. Узнав, что власти увеличивают налоги, диакон, служивший с отцом Николаем, выступил с публичным заявлением о снятии сана. Отец Николай пришёл к нему в дом и увещевал не бояться служить: он, священник, чтобы там ни случилось, будет служить. Увещание не возымело успеха: диакон и его супруга, прилагая грех ко греху, стали после этого распускать по селу слухи и доносить представителям власти, что священник средства получает, а диакону ничего не платит, заявляет, что он никого не боится, и называет представителей власти бандитами.

Обо всех этих вдвойне скорбных злоключениях от лжебратии отец Николай поведал своему другу, священнику, который ему на это отписал:

«Милый мой друг детства и добрый товарищ по заключению Николай Петрович, здравствуй! Сегодня — на другой день памятного дня выпуска меня на свободу — получил твоё письмецо, которому так рад, что решил немедленно на него откликнуться. Письмецо твоё восстановило самые яркие воспоминания с раннего детства до дней лишения свободы, перенесённых тяжких душевных страданий в ожидании ссылки, а потом радости своего, а потом и твоего, освобождения. Глубоко тронут твоим задушевным приглашением на рыбную ловлю и воспользуюсь им с удовольствием, если обстоятельства позволят. Квартиркой своей не сокрушайся, ибо теперь она является самой подходящей, и матушка твоя в своих взглядах на квартирный вопрос права, и сам ты прав, говоря, что стоишь на пороге к вечности. А когда я приеду, то будет тепло — устроимся на чердаке или где-нибудь в сарае.

После Крещения с меня потребовали в 24 часа 580 рублей, вслед за сим плюс 180, плюс 16 рублей, описали моё и сынов моих имущество, написали протокол о якобы фиктивном разрыве с сыновьями. Бился, бился — и отдал 580 рублей, из коих 230 рублей нашёл около себя, а 350 взял взаимообразно у церковного старосты: 100 рублей долга покрыл, а 250 рублей должен… Слышно здесь, что весь бывший Мологский уезд уклонился в обновленчество. Верен ли ты, друг мой, Святой Русской Патриаршей Церкви? — Об этом напиши…

Сердечно желаю тебе встретить и провести грядущий праздник Светлого Воскресения Христова в христианской радости и добром здоровье".

Отец Николай попросил прихожан помочь ему уплатить налоги, так как иначе храм будет закрыт. Власти, воспользовавшись предательством диакона, заявившего, что священник ругал советскую власть, и показаниями лжесвидетелей, арестовали престарелого батюшку.

Для обоснования обвинения следователь привёл слова, якобы сказанные отцом Николаем: «Пришёл антихрист и повёл народ в бездну. Кто пошёл в колхоз, тот подпал антихристу под влияние и не попадёт в Царство Небесное. Придёт время — всех колхозников сожжёт красный петух», — которые кто-то передал в ОГПУ. Кроме того, ему поставили в вину то, что, обложенный высоким налогом, он говорил: «Власть совсем нас хочет ограбить», что будто бы обзывал Ленина и других вождей революции плутами и т. п.

2 апреля 1931 года, отец Николай писал из заключения: «Жив и здрав, а письмо это пишу из Пошехонья-Володарска из домзака, куда был водворён вчерашнего дня; мне предъявлено обвинение в том же, что и в прошлом году, то есть по статье 58−10… Взяли меня за 2 часа до утрени в Вербное воскресенье; сказали при взятии, что мне сделают допрос в течение получаса и отпустят восвояси: я пошёл, ни с кем из домашних не простился и с того момента уже никого из своих не видел… привезли в тот же день в район при деревне Гаютино Пошехонского уезда, где и пробыл до четверга при крайне стеснённых обстоятельствах жилищных… Вот при каких обстоятельствах пришлось и в нынешнем году встречать великие праздники… Главным деятелем моего провала был наш отец дьякон, который сдал меня с головой, причём, конечно, по обыкновению своему оболгал, то есть насказал лишнее… Грустно, более не знаю, что писать. Божие благословение да будет с вами, остаюсь любящий вас Николай Писаревский. Прощайте!».

Свидетелями обвинения против священника выступили два коммуниста, один из которых был председателем правления колхоза «Путь Ильича». Следователь допросил батюшку. Отец Николай, отвечая на вопросы, сказал: «Виновным себя в части антисоветской агитации против проведения мероприятий не признаю, а признаю только одно… когда меня вызвали в сельсовет и предъявили мне 540 рублей налога, я здесь погорячился и заявил председателю, что они хотят меня ограбить… Больше показать ничего не могу».

10 мая 1931 года тройка ОГПУ приговорила отца Николая к двум годам ссылки в Северный край. Священник Николай Писаревский скончался за месяц до окончания срока ссылки, 4 мая 1933 года, в городе Холмогоры Архангельской области.

Священноисповедник Николай прославлен в лике новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 27 декабря 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Апрель». Тверь. 2006. С. 225−227

Собор новомучеников и исповедников в земле Ярославской просиявших