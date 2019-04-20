Священномученик Аркадий родился в 1868 году в селе Устье Ядринского уезда Казанской губернии (ныне Аликовского района Чувашии) в семье диакона Павла Добронравова.

В 1889 году Аркадий окончил Казанскую Духовную Семинарию, и был рукоположен во священника к селу Пичкасы Спасского уезда Казанской губернии. В 1893 году за ревностные труды по устройству нового храма получил благословение Священного Синода с грамотой. В 1894 году награждён набедренником. В 1896 году по прошению перемещён в храм Казанской Божией Матери города Цивильск. В 1898 году награждён скуфьёй, в 1898 году за усердное отношение к церковно-школьному делу отцу Аркадию выражена благодарность Казанского Епархиального Училищного Совета со внесением в формуляр. В этом же году он был награждён серебряной медалью на Александровской ленте. В 1905 году за отличную службу отцу Аркадию преподано благословение Священного Синода с грамотой. В 1907 году его наградили серебряной медалью за участие в деятельности Красного Креста, а в 1909 году — серебряной медалью на двойной Владимирской и Александровской лентах. В 1909 году батюшка был награждён камилавкой. В 1912 году отец Аркадий удостоился ордена Святой Анны 3 степени и возведён в сан протоиерея. В 1925 году протоиерей Аркадий был уволен от места на некоторое время обновленческим епископом Тимофеем (Зайковым). Епископ Алатырский Герман (Кокель) желал избрать отца Аркадия в Епархиальный Совет, разрешение на что просил у властей, но они такого разрешения не дали.

Протоиерей Аркадий, прослужив в течение 35 лет непрерывно в храме Казанской Божией Матери города Цивильска, был арестован 30 апреля 1931 года. Один из свидетелей по делу показывал, что отец Аркадий «тотчас после революции проявлял контрреволюционный саботаж, за что привлекался чрезвычайной комиссией и арестовывался, открыто говорил в церкви, что советская власть антихристова и призывал верующих не подчиняться ей». Другой свидетель — священник собора города Цивильска показывал: «священник Добронравов Аркадий являясь ярым антисоветским элементом, враждебно настроен к проводимым мероприятиям соввласти и коммунистической партии и эту ненависть он не только скрывает в себе, но открыто с амвона выступал с агитацией. 19 декабря 1929 года Добронравов в церкви говорил проповедь верующим на тему: Блаженни изгнани правды ради. В этой проповеди он говорил, что при соввласти много безвинно страдавших людей, по тюрьмам и ссылкам за правду и Евангельскую истину.

В январе месяце 1931 года 6 числа Добронравов в церкви при похоронах умершей игуменьи говорил также проповедь, в которой сказал: власть гражданская сжимала в своих руках не таких столпов, как умершая игуменья. Великие люди Церкви, управляя монастырями, вынуждены были под напором соввласти сдать монастыри. 26 апреля сего года я зашёл к священнику Добронравову. В беседе со мной на тему о закрытии церкви Добронравов сказал: пока я жив — церковь не закроют, потому что есть люди, которые постоят за меня и за церковь. В городе Цивильске по желанию самих верующих выносились постановления о необходимости закрытия одной из церквей. Добронравов оказывает сильное противодействие проведению этой работы путём антисоветской агитации среди верующих протестовать против закрытия церкви. Так, например, в праздник Пасхи на четвёртый день он ходил в соседнюю деревню Тувси и здесь агитировал против закрытия церкви. В этой деревне крестьяне до прихода Добронравова вынесли единогласное решение закрыть церковь, а после него стали уже отказываться от своего постановления. Добронравов имеет близкую связь с монашками, проживающими в городе Цивильске".

При обыске у отца Аркадия были изъяты записи проповедей, которые он читал за богослужениями последним Великим постом. В одной из них он писал: «в последнее время неверие всё более и более растёт. Вражда к Христовой Церкви, начавшаяся с первых же дней её существования не прекращается, а напротив всё более и более усиливается. Снова ведут на Голгофу Христа осмеянного, снова слышатся дикие вопли: распни, распни Его, т. е. уничтожить нужно христианство, стереть с лица земли, снова собираются люди и подобно книжникам научают народ просить Пилата отпустить разбойника Варавву, а Христа распять и уничтожить. Научают народ отречься от Христа, от христианской веры, от Церкви. Всё пускается в ход для искоренения веры: насмешки над благочестивыми установками церкви, насмешки над Пасхой, над хождением в церковь, говением, причащением, над венчанием, одним словом — повторяется то же, что было при Пилате. Там просили отпустить разбойника Варавву, а Христа распять, а теперь научают принять себе в спутники Сатану, покориться его велениям, а Христа, Его учение предать уничтожению. И как тогда враги Христа издеваясь требовали знамения и говорили: если Ты Сын Божий, то сойди с Креста и мы уверуем в Тебя, так и теперь враги веры Христовой требуют чудес и знамений, но, конечно, не для того, чтобы уверовать, а для ещё большего кощунства и издевательства».

В другой проповеди, подготовленной по воскресному Евангелию о жене, помазавшей миром ноги Спасителя и отёршей их своими власами, после рассказа о смысле евангельского чтения отец Аркадий говорил: «Возлюбленные братья и сёстры, так ли мы каемся в своих грехах, как каялась женщина-грешница, про которую вы слушали сейчас. Припадаем ли мы в смирении и сознании своей греховности к ногам Иисуса Христа ниц, ища у него помилования? Плачем ли мы о своих грехах, как плакала эта женщина. С прискорбием должны сознавать, что едва ли что подобное заметим между нами. Все мы живём во грехах, но нет у нас сознания нашей греховности, совесть наша спит, не чувствуем мы нужды покаяния. Говеем мы неохотно, и исповедуемся неискренне, не плачем о своих грехах, как плакала евангельская женщина-грешница и поэтому и не услышим ободряющего голоса Спасителя: иди с миром, вера твоя спасла тебя».

1 мая 1931 года состоялся допрос отца Аркадия на котором он виновным в антисоветской агитации себя не признал.

8 мая тюремный врач составил акт медицинского освидетельствования отца Аркадия, в котором записал, что «гражданин Добронравов, 64-х лет одержим недостаточной деятельностью сердца вследствие хронического миокардита и на этой почве одышка при физическом напряжении, почему следовать пешком на далёкие расстояния не может».

В этот же день обвиняемому Добронравову было объявлено, что «предварительное следствие по делу по обвинению его в преступлении, предусмотренном статьёй 58 пункта 10 Уголовного Кодекса, то есть в систематической антисоветской агитации в виде проповедей, используя для этого верующих в церкви», закончено. На вопрос, что обвиняемый желает дополнить следствию отец Аркадий заявил: «я антисоветской агитацией не занимался, а исключительно хотел сказать, чтобы не уронялось среди верующих Божеское учение».

10 июня 1931 года отец Аркадий был приговорён особой тройкой ОГПУ Нижегородского Края по статье 58 пункта 10 части 2 к 5 годам заключения в концентрационном лагере. Отбывать наказание отцу Аркадию пришлось в Темниковском лагере в Мордовии. Не выдержав тяжёлых условий заключения отец Аркадий скончался 20 апреля 1933 года. В справке лагерного врача причиной смерти указан декомпенсированный миокардит.

Священномученик Аркадий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 27 декабря 2007 г.

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