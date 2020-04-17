Священномученик Иоанн родился в 1890 году в селе Косаричи Бобруйского уезда Минской губернии в семье псаломщика Мартина Вечорко (Вечерко). В 1913 году Иван Мартинович окончил Минскую Духовную семинарию и в 1915 году был рукоположен во священника к Покровской церкви села Кривоносы в Стародорожском районе Минской области, где он и прослужил всю свою жизнь.

В 1920 году часть территории Минской губернии была оккупирована польскими войсками, офицеры остановились тогда в доме священника на постой, но относились к нему недружелюбно за то, что он защищал своих прихожан-крестьян. В конце концов поляки арестовали отца Иоанна и продержали некоторое время в слуцкой тюрьме.

В 1928 году отец Иоанн был арестован теперь уже советскими властями по обвинению в несвоевременной уплате налогов и приговорён к девяти месяцам заключения. Вернувшись из тюрьмы, он продолжил служение в Покровской церкви.

Безбожные власти, намереваясь закрыть храм, стали со временем требовать от священника уплаты всё больших налогов. Своих средств у отца Иоанна не осталось, и он ходил по домам крестьян, прося помощи. Некоторые крестьяне жертвовали, у других приходилось брать в долг. Видя, что священник продолжает отстаивать храм, чекисты приняли решение арестовать его и членов церковного совета. 18 марта 1933 года сотрудники ОГПУ произвели массовые аресты верующих по обвинению в том, что они «под руководством священника Вечорко, используя как предлог собирание средств среди прихожан для уплаты налогов, занимаются активной, организованной антисоветской контрреволюционной деятельностью, ставя своей целью срыв всех мероприятий советской власти, в частности срыв весенней кампании… развал колхозов, распространение всевозможных контрреволюционных слухов…».

На допросе в ОГПУ отец Иоанн сказал: «Виновным себя в антисоветской агитации, направленной на срыв хозяйственно-политических кампаний, и вообще в какой-либо контрреволюционной работе, не признаю. Считаю, что предъявленное мне обвинение… имеет своей целью закрытие церкви. В своей деятельности я не выходил из пределов религиозных обрядов и считаю себя аполитичным человеком».

После окончания следствия отец Иоанн был отправлен в слуцкую тюрьму. 17 апреля 1933 года тройка ОГПУ приговорила батюшку к расстрелу. Священник Иоанн Вечорко был расстрелн и погребён в безвестной могиле. Имущество было конфисковано, а семья выслана на Север.

Вместе с отцом Иоанном были арестованы наиболее активные прихожане церкви. Это — псаломщик Александр Григорьевич Савчиц, не признавший себя виновным и приговорённый к заключению в концлагере сроком на 5 лет. Были репрессированы также члены церковного совета: Андрей Евфимович Бода (приговорен к 5 годам концлагеря), Дионисий Николаевич Чечуха (выслан в Башкирию на 5 лет), Василий Трофимович Жолдак (выслан этапом в Казахстан на 3 года) и Алексей Ермолаевич Демидович (выслан на 3 года на вольное поселение). Об их дальнейшей судьбе ничего неизвестно.

Священномученик Иоанн прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Апрель». Тверь. 2006. С. 32−33