Белые воины старались чтить и соблюдать русские христианские традиции, в каких бы условиях и обстоятельствах они бы ни находились. В ужасных нечеловеческих условиях просто голого поля Галлиполи и Лемноса они продолжали жить как настоящие православные христиане. Вспомним ещё раз и помянем этих героев сегодня в Великую пятницу, ведь многие из них отдали свои жизни за Веру Православную, Царя и Отечество!

Вынос плащаницы в Галлиполи в 1921 г.

Историю пишут победители. Мы много знаем про героев красноармейцев, но почти ничего — про героев Белой армии. Восполняем этот пробел.

Александр Долгоруков

Герой Первой мировой войны, за свои подвиги удостоившийся зачисления в Свиту Его Императорского Величества, Александр Долгоруков проявил себя и Гражданской войне. 30 сентября 1919 году его 4-ая стрелковая дивизия в штыковом бою вынудила советские войска отступить; Долгоруков захватил переправу через реку Плюссу, что позволило вскоре занять Струги Белые.

Долгоруков попал и в литературу. В романе Михаила Булгакова «Белая гвардия» он выведен под именем генерала Белорукова, а также упоминается в первом томе трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам» (атака кавалергардов в бою под Каушеном).

Владимир Каппель

Эпизод из фильма «Чапаев», где каппелевцы идут в «психическую атаку», выдуман — Чапаев с Каппелем никогда на поле боя не пересекались. Но Каппель был легендой и без кинематографа.

При взятии Казани 7 августа 1918 года он потерял всего 25 человек. В своих рапортах об успешных операциях Каппель себя не упоминал, объясняя победу героизмом подчиненных, вплоть до сестер милосердия.

Во время Великого Сибирского Ледяного похода Каппель обморозил ступни обеих ног — пришлось делать ампутацию без наркоза. Он продолжал руководить войсками и отказался от места в санитарном поезде.

Последними словами генерала были: «Пусть войска знают, что я им предан был, что я любил их и своею смертью среди них доказал это».

Михаил Дроздовский

Михаил Дроздовский с добровольческим отрядом из 1000 человек прошел из Ясс до Ростова 1700 км, освободил его от большевиков, потом помог казакам отстоять Новочеркасск.

Отряд Дроздовского участвовал в освобождени и Кубани, и Северного Кавказа. Дроздовского называли «крестоносцем распятой Родины». Вот его характеристика из книги Кравченко «Дроздовцы от Ясс до Галлиполи»: «Нервный, худой, полковник Дроздовский был типом воина-аскета: он не пил, не курил и не обращал внимания на блага жизни; всегда — от Ясс и до самой смерти — в одном и том же поношенном френче, с потертой георгиевской ленточкой в петлице; он из скромности не носил самого ордена».

Александр Кутепов

Сослуживец Кутепова ещё по фронтам Первой мировой войны писал о нем: «Имя Кутепова стало нарицательным. Оно означает верность долгу, спокойную решительность, напряжённый жертвенный порыв, холодную, подчас жестокую волю и. чистые руки — и всё это принесённое и отданное на служение Родине».

В январе 1918 года Кутепов дважды разбил красные войска под командованием Сиверса у Матвеева Кургана. По словам Антона Деникина, «это был первый серьезный бой, в котором яростному напору неорганизованных и дурно управляемых большевиков, преимущественно матросов, противопоставлено было искусство и воодушевление офицерских отрядов».

Сергей Марков

Сергея Маркова белогвардейцы называли «Белым витязем», «шпагой генерала Корнилова», «Богом войны», а после боя у станицы Медведовской — «Ангелом-хранителем». В этом бою Маркову удалось спасти отступающие от Екатеринограда остатки Добровольческой армии, уничтожить и захватить бронепоезд красных, получить много оружия и боеприпасов. Когда Марков погиб, Антон Деникин написал на его венке: «И жизнь, и смерть — за счастье Родины».

Михаил Жебрак-Русанович

Для белогвардейцев полковник Жебрак-Русанович был культовой фигурой. За личную доблесть его имя было воспето в военном фольклоре Добровольческой армии.

Он свято верил в то, что «большевизму не бывать, а будет только одна Единая Великая Неделимая Россия». Именно Жебрак принес со своим отрядом Андреевский флаг в штаб Добровольческой армии, и вскоре он стал боевым знаменем бригады Дроздовского.

Геройски погиб, лично возглавив атаку двух батальонов на превосходящие силы Красной армии.

Сергей Войцеховский

Генерал Войцеховский совершил немало подвигов, выполняя казалось бы невыполнимые задачи командования Белой армии. Верный «колчаковец», после смерти адмирала он отказался от штурма Иркутска и по льду Байкала вывел остатки колчаковской армии в Забайкалье.

В 1939, в эмиграции, будучи одним из высших чехословацких генералов, Войцеховский выступал за оказание сопротивления немцам и создал подпольную организацию Obrana národa («Защита народа»). Арестован СМЕРШем в 1945 году. Репрессирован, умер в лагере около Тайшета.

Михаил Ярославцев (Архимандрит Митрофан)

Во время Гражданской войны Михаил Ярославцев проявил себя энергичным командиром и отличился личной доблестью в нескольких боях.

На путь духовного служения Ярославцев встал уже в эмиграции, после кончины супруги 31 декабря 1932 года.

В мае 1949 года митрополитом Серафимом (Лукьяновым) игумен Митрофан был возведён в сан архимандрита.

Современники про него писали: «Всегда безукоризненный в исполнении своего долга, богато одарённый прекрасными духовными качествами, он был истинным утешением для очень многих из паствы своей..».

Был настоятелем Воскресенского храма в Рабате и отстаивал единство русской православной общины в Марокко с Московским Патриархатом.

Михаил Ханжин

Генерал Ханжин стал киногероем. Он является одним из персонажей художественного фильма 1968 года «Гроза над Белой». Роль генерала исполнил Ефим Капелян. О его судьбе также снят документальный фильм «Возвращение генерала Ханжина».

За успешное командование Западной армией Западного фронта Михаил Ханжин был произведён Колчаком в чин генерала от артиллерии — высшее отличие такого рода, которое было присвоено Колчаком в бытность его Верховным правителем.

Павел Шатилов

А. В. Кривошеин, П. Н. Врангель и П. Н. Шатилов. Крым. 1920 г.

Павел Шатилов — потомственный генерал, генералами были и его отец, и его дед. Особо отличился он весной 1919 года, когда в операции в районе реки Маныч разгромил 30-тысячную группировку красных.

Петр Врангель, начальником штаба которого был позже Шатилов, так отзывался о нем: «блестящего ума, выдающихся способностей, обладая большим военным опытом и знаниями, он при огромной работоспособности умел работать с минимальной затратой времени».

Осенью 1920 года именно Шатилов руководил эмиграцией белых из Крыма.

http://russian7.ru/post/glavnye-geroi-beloy-armii-3/