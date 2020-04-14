Священномученик Сергий родился 10 сентября 1885 года в селе Вознесенское Любимского уезда Ярославской губернии в семье священника Константина Заварина. По окончании Ярославской Духовной семинарии Сергей Константинович был рукоположен во священника и служил в селе Копорье Мологского уезда, а затем был назначен на приход своего отца в село Вознесенское. За безупречную службу отец Сергий был возведён в сан протоиерея. У отца Сергия была большая семья — пятеро детей, имелось усадебное хозяйство

В 1927 году священник, служивший в храме села Троица-Закулжье Любимского района Ярославской области, проявил малодушие и публично отрёкся от сана, и отец Сергий был назначен служить на его место. Власти сразу же стали оказывать на него давление, чтобы принудить его уехать: в 1927 году суд присудил его к выплате штрафа, обвинив в потраве овса, в 1930 году — к штрафу за непоставку молока государству; в 1931 году власти предложили отцу Сергию уплатить культсбор на сумму 735 рублей, но священник отказался платить за неимением денег — в тот же день представители властей произвели в его доме опись имущества. Отец Сергий вынужден был пойти по домам прихожан просить о помощи и в результате собрал и уплатил 400 рублей.

После приезда отца Сергия в село Троица-Закулжье сотрудники ОГПУ стали собирать о нём сведения, в которых надеялись найти предлог для ареста. В 1932 году они писали о священнике, что он, как личность антисоветская, «по своему приходу распускает слухи, что в колхозы идти не надо: как только будут колхозы, так закроют церкви; при организации в селе колхоза поп служил большую обедню и на вопрос, почему у него так много сегодня народа, ответил: „может быть, уж служу в последний раз“».

Один из осведомителей доносил 3 марта 1932 года в ОГПУ: «Заварин по вопросу коллективизации и взаимоотношения советской власти и колхозников с Церковью говорил: «Коллективизация Церкви не касается: коллективизация сама по себе, а Церковь сама по себе; отпадение отдельных членов от Церкви есть и будет, возможно, даже храмы будут закрыты, но Церковь, как общество верующих, не должна прекратить своего существования согласно слов Христа: «Созижду Церковь Мою, и врата адовы не одолеют её». Вера есть внутреннее духовное настроение человека и дело совести его; можно быть верующим и в колхозе и атеистом вне его, а для существования Церкви, как общества верующих, достаточно два-три человека, ибо сказано: «где двое или трое собрались во имя Мое, тут и Аз среди них»».

Во второй половине тридцатых годов отца Сергия всё чаще стали вызывать в районное управление НКВД в город Любим и всё настойчивее предлагать снять сан священника и оставить служение в церкви, — в противном случае ему придётся впоследствии горько пожалеть о своём несогласии. Протоиерей Сергий неизменно на это отвечал, что он никогда не согласится оставить церковное служение.

В 1937 году председатель Бормановского сельсовета отправил в НКВД донесение. «Довожу до вашего сведения, — писал он, — что в нашем Бормановском сельсовете работает. группа церковников, возглавляемая попом Завариным. Товарищ начальник НКВД, мне чего-то подозрительно, что поп Заварин часто получает из Буя посылки под видом свечей, я считаю, нет ли чего в этих свечах; а так же вся эта братия занимается агитацией против колхозного строительства, а поэтому я прошу вас на это дело обратить серьёзное внимание и посмотреть на попа Заварина и его ближайшего друга дьякона, который в 1937 году распускал свою семью по селениям по́ миру с агитацией, что советская власть им хлеба не даёт».

28 октября этот же председатель сельсовета, но уже в качестве свидетеля, дал показания об отце Сергии. «Весной 1937 года, — заявил он, — в период весеннего сева, в религиозный праздник Заварин. в деревне Мельцево среди колхозников говорил: „Православные миряне, лён не сейте — эта культура требует больших затрат по времени, а пользы никакой. Займёте землю, хлеб сеять негде; придёт осень, кроме льна, есть будет нечего, а лён отдадите за гроши: вы же покупаете последние сорта ситца — метр за большие рубли“».

Отец Сергий был арестован 30 октября 1937 года во время богослужения. Войдя в храм и подойдя к священнику, сотрудники НКВД ещё раз предложили ему отречься от веры и снять сан священника, но он на это ответил: «Я с верой родился и с верой умру». И отец Сергий поклонился прихожанам, благословил их и был выведен сотрудниками НКВД из храма. Арестованного священника привели в дом, где он жил и где в это время шёл обыск, а затем вместе с двумя также арестованными его сыновьями отправили в ярославскую тюрьму. Жену священника с двумя младшими детьми выгнали из дома, не разрешив им ничего взять из вещей, и их на некоторое время приютил дальний родственник, живший в соседней деревне.

— Следствию известно, что весной 1937 года в религиозный праздник вы, будучи с Поповым в деревне Мельцево, вели антисоветскую агитацию против посева льна, высказывая одновременно всевозможные клеветнические измышления по адресу колхозного строительства и советской власти. Вы это подтверждаете? — спросил отца Сергия следователь.

— Действительно, в деревне Мельцево я, Заварин, и диакон Попов были, но не весной, а летом, примерно в июле 1937 года, но никакой антисоветской агитации не вели, — ответил священник.

— Свидетельские показания вас уличают, что вы вместе с дьяконом Поповым, будучи в сентябре сего года в деревне Теняево, среди населения высказывали всевозможные пасквили по адресу колхозного строительства. Вы это подтверждаете?

— Были мы или нет в деревне Теняево, этого я не припоминаю, поэтому и свои высказывания против колхозного строительства я также не припоминаю, но мне думается, что против колхозов я ничего не говорил; то же самое могу сказать и про диакона Попова.

Следствие было закончено за один день, и 5 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Сергия к десяти годам заключения в концентрационном лагере. Протоиерей Сергий Заварин скончался в заключении 14 апреля 1938 года и был погребён в безвестной могиле.

Священномученик Сергий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Также в лике святых новомучеников прославлен его старший сын Борис Сергеевич Заварин.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Апрель». Тверь. 2006. С. 4−8