Священномученик Иоанн родился в 1888 году в Варшаве в семье рабочего Александра Блюмовича. В 1918 году Иван Александрович переехал с женой в Москву. Вскоре он был рукоположен во священника. С 1926-го по 1929 год отец Иоанн служил священником в городе Кривой Рог на Украине, а с 1929 года — в храме в городе Орехове Запорожской области. С 1935 года он стал служить в Покровском храме в городе Судаке в Крыму.

Отец Иоанн был арестован 29 июля 1937 года и препровождён сначала в тюрьму в Феодосии, а затем в тюрьму в Симферополе. Его арест был осуществлён в рамках борьбы безбожного государства с Русской Православной Церковью. Но, арестовав, надо было арест обосновать, и начальник Судакского отдела НКВД стал дотошно расспрашивать отца Иоанна о его знакомых и родственниках. Не подозревая дурного, отец Иоанн рассказал, с кем знаком и кто его родственники. Начальника НКВД интересовали в основном знакомства, имевшие отношение к дому отдыха Министерства обороны. Вызванные на допрос свидетели показали, что священник часто общался с рабочими дома отдыха, говорил им о вере в Бога, и это привело к тому, что многие из них крестились. Выяснив, что сын священника проживает в Польше, начальник Судакского отдела ещё более утвердился в намерении предъявить священнику обвинение в шпионаже. Но отец Иоанн это обвинение категорически отверг.

9 октября 1937 года сотрудники НКВД арестовали местного музыканта, работавшего пианистом в санаториях Судака, и угрозами принудили его подписать, что священник Покровской церкви Иоанн Блюмович занимается шпионской деятельностью и завербовал его в фашистско-шпионскую организацию, действующую в интересах Германии, поскольку сам пианист был по национальности немцем.

Между священником и лжесвидетелем была устроена очная ставка, на которой лжесвидетель, заявил, что подтверждает, что «он Блюмовичем был завербован в контрреволюционную фашистскую шпионскую организацию, будучи у него на квартире в конце марта 1937 года».

— Вы признаёте, что вы его завербовали в шпионскую фашистскую организацию? — спросил священника следователь.

— Нет, не признаю, — ответил отец Иоанн.

10 февраля 1938 года следствие было закончено, и 14 февраля тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. Священник Иоанн Блюмович был расстрелян 13 апреля 1938 года и погребён в общей безвестной могиле на окраине Симферополя.

Священномученик Иоанн прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Март». Тверь. 2006. С. 262−263

Собор Новомучеников и Исповедников Российских