Священномученик Василий родился 30 декабря 1877 года в селе Патакино Владимирского уезда Владимирской губернии в семье псаломщика Ксенофонта Малинина. По окончании Владимирской Духовной семинарии он был рукоположен во священника и служил в храме во имя преподобного Корнилия в городе Переславле. Со временем отец Василий был возведён в сан протоиерея и награждён митрой.

На момент ареста в состав семьи отца Василия входили жена — Мария Дмитриевна, сын Николай, командир РККА, 1901 г. р. и дочь по мужу Елизавета Борисовская, работница трикотажной фабрики Москвы.

1 декабря 1936 года сотрудник местного НКВД, допросив в присутствии учителей школьников, записал:

«В Корнильевскую церковь города Переславля ежедневно ходят дети-ученики, проживающие в посёлке Новый Быт, в том числе ходят и пионеры, с которыми проводит беседы поп данной церкви Малинин и бывшие монашины.

На беседы в церковь Малинин учеников заманивает разными предлогами — даёт им по три просфоры, их смачивает в красном вине, а когда передаёт, их благословляет. Рассказывает ученикам о религиозных праздниках — Рождестве и Пасхе, показывает икону «мучения грешников», заманивает учеников ходить на большие праздники в церковь, в особенности в Рождество и Пасху. Малинин говорит, что в эти праздники в церкви бывает очень хорошо. Учеников расспрашивает, кого как зовут, и, узнавши имя, говорит им, когда приходить в церковь на свои именины.

Кроме того, Малинин расспрашивает учеников, чему учат в школе, на Рождество устраивают ли ёлки; вместе с этим Малинин ученикам наказывает: если будет ёлка, приходили бы к нему за свечками для ёлки. Поп Малинин учеников-ребят водит в алтарь, показывая им, что находится в алтаре.

Вместе с Малининым с учениками беседует одна монашина, которая также прислуживает в церкви Корнилия. Бывшая монашина ученикам рассказывает о благоразумном разбойнике и распятии его, учеников призывает ходить в церковь и молиться Богу, а после службы и моления в церкви подходить ко кресту и целовать его.

Организатором ребят, посещающих церковь, является ученик средней школы пионер Коля Ранеткин, который проживает в квартире рядом с церковью. Мать его — член ВКП (б), к которой ездят очень часто из воинской части на автомашине; в квартире устраивают пьянство, а ученика Колю в это время из квартиры выгоняют: он в это время собирает ребят и уходит в церковь.

Кроме того, церковь вместе с вышеуказанными ребятами посещают дошкольники, проживающие в посёлке Новый Быт — от 10 до 15 человек.

30 ноября 1936 года вышеуказанная группа опять собиралась пойти в церковь, но церковь оказалась закрытой — не было Малинина, которого ученики ходили встречать, но не встретили.

Вышеуказанная группа учеников-пионеров в данный момент разложилась, пионерские галстуки после прихода домой из школы снимают и между собой договариваются, чтобы галстук не носить, а кто наденет, с того стаскивают. Этим больше всего отличаются пионеры Александров и Ранеткин: если на пионере увидят галстук, над пионером устраивают смех: «Зачем надел собачью радость?»".

18 октября 1937 года протоиерей Василий был арестован, заключён в тюрьму в Ярославле и в тот же день допрошен.

Выяснив, что отец Василий поддерживает отношения с благочинным и священниками, служащими в соседних приходах, и что некоторые из них приезжают к нему исповедоваться, следователь заявил:

— Вы обвиняетесь в том, что состояли членом церковно-монархической организации города Переславля. Признаёте себя в этом виновным?

— Нет, не признаю, — ответил священник.

— Следствие располагает данными, что вы вовлекали в церковь детей рабочих, пионеров, и подвергали их там антисоветской обработке. Вы это подтверждаете?

— Нет, этого не было. Были случаи посещения церкви школьниками-пионерами в 1936 году, но делали они это самостоятельно.

19 октября 1937 года следствие было закончено, и 28 октября тройка НКВД приговорила священника к десяти годам заключения в концентрационном лагере. 19 января 1938 года он прибыл в один из лагерей Бамлага. Протоиерей Василий Малинин скончался 10 апреля 1938 года в лазарете Бушуйского ОЛП Бамлага (Джелтулакский р.) «от декомпенсированного порока сердца и резкого истощения» и был погребён в безвестной могиле.

Священномученик Василий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2002 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Март». Тверь. 2006. С. 256−258

Собор новомучеников и исповедников российских