Когда наблюдаешь за происходящими в нашей стране событиями, порой начинает казаться, что в сознании сограждан всё перевернулось с ног на голову. То жители Санкт-Петербурга разделились на два блока и воюют друг с другом из-за того, передавать ли Церкви её собственность — специально построенный для верующих собор. То депутаты Госдумы изобретают какие-то странные законы в отношении семьи, и органы опеки начинают забирать детей у родителей… Но, пожалуй, самое печальное, что матери без сожаления убивают в утробе своих детей и Россия, православная вроде бы страна, упорно держит печальное первое место в мире по количеству абортов.

Что происходит с нашей страной? И что происходит с самой главной ценностью государства — семьёй? С этих двух вопросов началась беседа «Прихожанина» с председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства, настоятелем храма Святителя Митрофана Воронежского на Хуторской протоиереем Димитрием Смирновым. Выслушав мои общие вопросы, отец Димитрий начал нашу беседу с аллегорического рассказа.

Представьте себе вот такую картину: узкая горная дорога, с одной стороны — отвесная скала, с другой — пропасть. По этой дороге навстречу друг другу идут два человека: писатель Антон Павлович Чехов и террорист Шамиль Басаев. И вот они сталкиваются. Как Вы думаете, кто в этом случае полетит в пропасть?

А что здесь гадать! Хоть он и не чайка, но в пропасть полетит, как ни печально, Чехов.

Так вот Вам и ответ на Ваш главный вопрос о том, что происходит сегодня с человеком в России. Сегодня в человеке побеждает. скотина. Она определяет его взгляды и поступки. И происходит это оттого, что люди перестали верить в Бога.

Взять хотя бы современную русскую женщину. Во что она верит? Она абсолютно уверена, что поступает правильно, убивая своего ребёнка в утробе. Возможно, она думает, что будет жить вечно и никогда не предстанет перед Богом и не даст ответ за свои поступки? Я же считаю, что такое отношение женщины к своему ещё не родившемуся ребёнку — это обыкновенный фашизм, такой же фашизм, с каким наша страна столкнулась 75 лет назад в Отечественной войне. И, думаю, дальше будет только хуже.

Откуда такой пессимизм, отец Димитрий? А как же семейные ценности?..

..Постойте! Вы говорите: семейные ценности. А Вы можете мне их назвать?

Попробую, конечно… Любовь, уважение друг к другу, забота о детях. Вот, я уже назвал три главные семейные ценности.

Любовь? Тарас Бульба в бессмертном произведении Николая Васильевича Гоголя говорил: «Ну и волк любит своё дитя».. Где же тут человеческие семейные ценности? У волка тоже есть его волчья семья. Но можем ли мы любовь волчицы к волчатам назвать семейной ценностью?

А забота?

..И курица заботится о своих яйцах.

Воспитание?..

..И утка воспитывает своих утят.

Но у животных это всё на рефлекторном уровне.

Конечно! Но разве у матери это не рефлекторно? В чём же тогда заключаются человеческие семейные ценности, о которых Вы говорите? Просто, мы привыкли произносить красивые слова: любовь, воспитание, дети, семейные ценности. А что на деле? А на деле наши соотечественники полностью дезориентированы. Они не знают Бога, не понимают, в чём смысл их жизни, не знают, чего хотят, не понимают, что потеряли своего Воспитателя. Их воспитателями и учителями сегодня стали сериалы и телевизионные шоу. Телевизор и Интернет в самой наипохабнейшей своей части — вот что сегодня заменяет россиянину Бога. У современного человека попросту искажено восприятие мира. А Вы говорите про семейные ценности! Какие ценности впитывают от своих родителей дети?! Для современного мальчишки ценность — это довести другого мальчишку до самоубийства, манипулировать его сознанием так, чтобы он сиганул с 12 этажа вниз головой. Все эти сообщества самоубийц — вот что стало ценностью для современных подростков, потому что это модно, это — тренд, как сегодня говорит молодёжь. И это очень печально.

Прекратить пропаганду абортов, чтобы не потерять Россию

Отец Димитрий, Вы упомянули волчицу, которая любит своих детей, а я тут прочитал историю 30-летней матери из Долгопрудного, которая выкинула своих детей — 4 и 7 лет — с 15 этажа, а полиции сказала, что они ей надоели.

В данном случае это психоз. Его даже описал Фёдор Михайлович Достоевский в своём «Дневнике писателя». Эту женщину надо просто лечить.

Женщину, может быть, и вылечат, а вот её детей уже не вернуть.

Лучше не надо в России говорить о том, что детей не вернуть. В нашей стране в абортах убито три населения страны! Три раза по 150 миллионов! Их тоже не вернёшь. И о них никто не говорит, по ним панихиды никто не служит. Про них забыли, словно их вообще никогда не было.

Согласно официальной статистике Минздрава ежегодно в нашей стране делается 750 тысяч абортов, а по неофициальным данным — в 4−5 раз больше! Частные клиники, которые на абортах построили свой бизнес, размножаются как грибы под дождём.

Но что толкает женщин в России на детоубийство? Они же ходят в церковь.

Ну и что из того, что они ходят в церковь! В церковь даже воробьи залетают, а уж мыши и коты — так сплошь и рядом. Вы спрашиваете, почему женщины идут на аборт и совершают убийства? Ими владеет абортивное сознание. У них в голове произошло смещение: дети из категории счастья и смысла жизни превратились в нечто такое, от чего надо предохраняться или избавляться.

В России аборты Ленин ввёл в 1920 году, а в Америке они были разрешены только в 1972 году. Вы представляете, у нас 50 лет форы! Вот в чём мы обогнали Америку! В убийстве своих детей! Вы задумывались о том, что происходит в уме девушки, если она живёт в семье, где царит абортивное сознание? По телевизору она слышит рассказы разных артисточек, которые пропагандируют абортивное сознание. В фильмах героини воспринимают беременность не как счастье, а как свалившуюся на них большую проблему, которую надо как-то решать. И в голове девушки, которая всё это слышит и видит, весь мир переворачивается с ног на голову.

И как нам бороться с абортивным сознанием? Или оно не лечится?

Почему не лечится? Лечится! Известно, что наши граждане зависимы от телевидения. Вот и надо вызвать в Кремль всех этих прекрасных журналистов, которые ведут всякие ток-шоу на телевидении: Гордона, Соловьёва и прочих. Собрать их и сказать: «Отныне все ток-шоу будут посвящены разрушению абортивного сознания. Пришло время говорить о любви к семье, браку, детям. В Сирии и на Украине, конечно, погибают люди, но от абортов в России их гибнет в тысячи раз больше! Вот вам задача на пять ближайших лет — изжить аборты в нашей стране».

Должна быть реальная государственная политика в отношении семьи, а не просто слова. Если каждый день с экрана телевизора всем россиянам будут говорить о том, что аборты — это страшное зло, тогда с убийствами детей в утробе мы справимся.

В нашей стране аборт должен восприниматься как семейная катастрофа, а не как обыденность. Каждый зачатый в России ребёнок должен быть рождён, а не убит! Если мы этого добьёмся, тогда население России будет возрастать на 5 миллионов человек в год, мы заполним Сибирь и превратим нашу страну в цветущий сад.

Кстати, по поводу народонаселения. Я тут посмотрел данные за два последних года. Получается, что население России растёт лишь за счёт Чечни и Ингушетии, а вот в таких исконно российских областях, как Рязанская, Псковская, наблюдается полный провал.

Вполне понятно, что прирост населения в России идёт, в основном, за счёт мусульманских семей. Ведь советская власть пришла на Северный Кавказ, когда Ленин уже умер. К счастью, для этих людей. Большевики, когда захватили власть, самый страшный удар нанесли по Церкви. А по мечети в меньшей степени. Потому что именно Православная Церковь была опорой предыдущей государственности.

Надо ещё учитывать, что ислам передаётся через семью, через обычаи, которым в семье придаётся сакральное значение, в том числе через любовь к детям. Дети в мусульманских семьях считаются благом. А современный россиянин, который именует себя православным, дальше, чем принять Крещение и прийти на Пасху постоять возле церкви, не идёт. Он не знает ни одной молитвы, не знает заповедей Божиих, никогда не читал Евангелие. Он даже не стремится к этому знанию, потому что этому его не учили ни в школе, ни в семье. А в мусульманских семьях этому детей учат.

У нас, как я уже говорил, воспитанием занимается телевизор, а по нему идёт лишь сплошная развлекаловка, плюс всякие детективы и убийства. Надо исправлять эту ситуацию, надо рассказывать людям о главных вещах, о ценности каждой человеческой жизни.

Вот мы привыкли критиковать американцев, а у них число абортов сокращается с каждым годом. Потому что они веруют в Бога и не боятся об этом говорить. Американские Президенты поддерживают ценность семьи и рождение детей и открыто об этом говорят. А у нас эта тема как-то табуирована.

Телевидение не должно вредить воспитанию нравственности

А что Церковь может сделать, чтобы убедить россиян не убивать детей в утробе матери?

Церковь может всё, и она это делает. Вот я, представитель Церкви, сейчас с вами беседую. Я знаю Писание, знаю заповеди Божии и проповедую день и ночь. Но должно активизироваться государство, если оно заинтересовано в приросте народонаселения. Оно должно говорить своим согражданам то, о чём уже давно говорит Церковь: о нравственности человека, о крепкой многодетной семье. Надо воспитывать человека, который не ворует, не врёт, не берёт взятки и не способен на аборт. Но дело в том, что любая мораль своими корнями уходит исключительно в религию, которую человек исповедует. А если человек теряет свою религиозность, то, скажите мне, чем он тогда отличается от любого животного, от слона, волка или утки? В отличие от животного у человека есть разум, есть язык, есть стыд и совесть, есть религия и брак.

Необходимо возродить правильное отношение людей к морали и нравственным вещам. И в этом Церкви должно помочь государство. Вы же понимаете, что если даже мы будем учить морали своих детей, телевизор своими сериалами и боевиками смоет всё это за один день.

Это как садоводство. Чтобы вырастить растение, нужны семена, солнце, земля, вода, удобрения и. борьба с сорняками. В вопросе нравственного воспитания человека тоже нужна борьба с вредителями. И я уверяю Вас, если человеку вместо всех этих бесконечных боевиков дать здоровое учение о Боге, о Церкви, о морали, то ему будет очень интересно.

Но государство на это не пойдёт. Ведь телевидение — это, прежде всего, реклама, большие деньги.

Обождите, а государство — это кто? По-моему, государство — это люди, чиновники, которые нами управляют. А что такое чиновник? Послушное существо, которое больше всего беспокоится о своём месте. Что начальство ему прикажет, то чиновник и будет делать. Прикажут забирать детей у родителей, будет забирать. Прикажут вырубать виноградники для борьбы с алкоголизмом, будет вырубать. Прикажут расстреливать духовенство, будет расстреливать. Надо просто приказать чиновникам — и всё!

Нам с чиновниками постоянно приходится иметь дело и вести борьбу, скажем, за выживание нашего детского летнего лагеря, который чиновники хотят закрыть.

А что они имеют против детского лагеря?

Они видят в нём потенциальную опасность. Помните историю в Карелии? Там утонули дети, которые отправились в водный поход на плотах. Наш лагерь тоже находится на водохранилище, и чиновникам проще, чтобы его вообще не было. Так им спокойнее.

Есть у меня и детский дом, причём детский дом для всех. И нам приходится за него сражаться. Потому что приходят чиновники и требуют, чтобы в моём детском доме находились дети только из нашего района. А сами при этом вешают плакаты «Чужих детей не бывает». На самом-то деле этим чиновникам любые дети — что свои, что чужие — вовсе не нужны. Поэтому от государства, от чиновников мне нужна лишь зелёная улица, чтобы они только нам не мешали. Тем более что мы всё для детей — в детском доме и в летнем лагере — делаем на свои деньги. Ни копейки не берём из бюджета. Зато у нас живут нормальные дети. Не пьют, не курят, по воскресеньям ходят в церковь. Но за этих детей нам постоянно приходится сражаться. К нам чередой идут то прокуратора, то органы опеки. Странно получается: мы выполняем роль государства, растим будущее поколение, ничего у государства не берём и не требуем, а чиновники, представляющие собой государство, нам постоянно в этом мешают. Вы спросите, почему? За этим стоит обычный чиновничий страх: они боятся, что что-нибудь случится и их потом за это накажут.

Что такое «абортивное сознание»

Отец Димитрий, мы несколько отошли от темы абортов. Давайте к ней вернёмся. Я знаю, что многие женщины в числе причин, по которым они делают аборты, первой называют нехватку денег. При этом женщины говорят: «Смотрите, чиновники выписывают себе премии по сто миллионов, а нам на ребёнка дают 600 рублей в качестве доплаты. А как на это прожить?».

Да, мне не раз приходилось слышать эту причину. Но, я думаю, женщины, говоря так, лукавят. В своё время мы поставили эксперимент. Договорились с одним роддомом, что женщин, приходящих на аборт, сначала будут посылать на беседу. Её, кстати, вместе с нами проводила врач-акушер, очень верующий человек, которая сама имеет восьмерых детей. И нам за время эксперимента удалось отговорить от аборта каждую десятую женщину. Мы спасли 100 детей от неминуемой смерти. И каждая из этих женщин приводила именно финансовый аргумент: «Денег нет, содержать детей не на что».

Простите, отец Димитрий, а в чём, собственно говоря, заключался эксперимент? Только в беседе с врачом и священником?

Нет, один очень богатый человек (я не буду называть его фамилию) предложил обеспечивать всем необходимым женщин, которые согласятся сохранить ребёнка. Хочет она еду и одежду для ребёнка — пожалуйста! Жильё — вот оно! Хочет она отдать своего ребёнка с семи лет в хорошую школу — пусть покажет, в какую, и всё будет устроено. Он был готов оплачивать любые нужды этих матерей. И всё равно многие шли на аборт. Потому что финансовая сторона — не главное.

Самое поразительное то, что из тех ста матерей, которых нам удалось отговорить от аборта, после рождения ребёнка ни одна не пришли за финансовой поддержкой. Ни одна! То есть этому богатому человеку в ходе эксперимента пришлось потратиться лишь на зарплату врача. Так что аборт — это вовсе не следствие финансовой проблемы. На самом-то деле существует своего рода трафарет сознания (он входит в абортивное сознание), что ребёнок — это страшно дорого. Хотя на самом деле уже второму ребёнку ничего не надо, кроме материнского молока, — ему всё переходит от первого. Женщина просто не хочет лишаться комфорта в своей жизни. Ей хочется жить без хлопот и без забот, той жизнью, какую она видит в бесконечных сериалах. Вот оно, абортивное сознание.

Печально, что такая женщина даже на шаг не хочет заглянуть в своё будущее. Вы, возможно, знаете, что 20% женщин в России бесплодны. Но знаете ли Вы, что в большинстве случаев бесплодие было вызвано сделанным когда-то абортом или гормональной контрацепцией, которая разрушала репродуктивную функцию женщины?

Отец Димитрий, выходит, что аборт в сознании современной женщины стал своего рода нормой, обычным явлением. Но что в случае детоубийства происходит с духовной природой женщины?

Во-первых, аборт становится нормой, лишь только когда женщина совершает несколько детоубийств — когда аборт используется как контрацептивное средство. Хотя в принципе не важно, как женщина убивает своих детей: с помощью аборта, спирали или гормонов. Убийство есть убийство. И за это убийство она получает свою печать, как получил от Бога свою печать Каин, убивший своего брата Авеля.

Очень часто за абортом следует развод, потому что на крови своих детей счастье не построишь. И наказание от Бога женщина, совершившая аборт, всё равно получит. Иногда она умирает во время аборта. Часто наказание бывает отсрочено во времени, но оно свершится обязательно, потому что кровь невинно убиенного человека вопиет к Богу об отмщении.

Но ведь бывают же случаи, когда аборт назначают врачи по медицинским показаниям, когда есть угроза жизни матери. Или когда, скажем, женщина подверглась насилию и для неё ребёнок ассоциируется с насильником.

По поводу угрозы жизни. Я вот только сегодня утром по телевизору видел сюжет про человека, который бросился в ледяную воду и, царапая тело об острую кромку льда, спас собаку. Щенка, даже не своего. А вы говорите о женщине-матери и её собственном ребёнке. Ради ребёнка настоящая мать способна на невероятное, на чудеса. И это нормально, когда женщина рискует своей жизнью, чтобы дать жизнь ребёнку.

Что значит «по медицинским показаниям»? Современная медицина творит чудеса. Я, конечно, не специалист, но могу засвидетельствовать одну вещь. Я служу священником 38-й год. И за эти 38 лет ко мне приходили сотни женщин, которым врачи, уговаривая их на аборт, описывали угрозу жизни, говорили о медицинских показаниях, о невозможности родить. И Вы знаете, у всех этих женщин родились нормальные дети.

По поводу изнасилования. Да, мы с Вами живём в ужасном мире, я это понимаю. Возможно всякое, самое страшное, в том числе и насилие. Но причём тут ребёнок? Зачем его убивать? Я могу сказать этой женщине: «Не хочешь его воспитывать? Не надо. Роди и отдай его мне. Я с удовольствием его воспитаю до определённого возраста, а потом подберу ему хороших верующих папу и маму, у которых нет своих детей. И все будут счастливы. Только не иди на убийство». Я могу ей сказать: «Ты хочешь денег? Я дам тебе денег. Пусть ты будешь считать себя суррогатной матерью, только не убивай живое существо, которое растёт внутри тебя».

Не боитесь, отец Димитрий, что после нашей с Вами беседы к Вам побегут женщины ради заработка?

Не боюсь. Конечно, есть профессионалки, которые этим живут. Ребёнка подмышку, дают ему димедрол, чтобы не плакал, а сами идут побираться: «Пожар, все документы пропали, денег нет».. А начинаешь проверять — ничего подобного. Просто бизнес у них такой. Но мы говорим не о них, а о тех, кто планирует убить своего ребёнка. Тех, кто живёт под воздействием абортивного сознания. Вот такая женщина за предлагаемой помощью не приходит. При нормальной жизни, если бы женщины в России не убивали своих детей, мы были бы сейчас самым плодным народом в Европе. У нас детей было бы как в Китае или в Индии. Ведь до страшной революции 1917 года семьи в России были многодетными. Семь-восемь детей в семье считалось нормой. Говорят, Менделеев был 17-м ребёнком. Женщины рожали детей и радовались этому счастью. А потом пришли большевики и всё это уничтожили на корню, извели многодетные семьи.

Многие девушки не спешат заводить детей, объясняя это желанием пожить для себя, поучиться, сделать карьеру.

Могу такой девушке дать совет: «Не хочешь заводить детей, не ложись в койку с мужчиной». Учись, работай, делай себе карьеру. А когда захочешь детей, тогда и выходи замуж. А зачем иначе выходить замуж? Зачем нас Бог наделил органами, которые помогают зачать и родить ребёнка?

Вы знаете, в древнем Риме и Греции были такие люди — гурманы. Они вкушали пищу, потом щекотали себе пёрышком гортань, извергали всё съеденное и начинали есть по новой. Им нравился сам процесс еды. Вот эти девушки, которые не хотят заводить себе детей, но хотят пожить в своё удовольствие, — сродни таким гурманам.

И ещё добавлю по поводу работы. Самая лучшая работа для женщины — это работа мамы. Лучше ещё не придумали.

Отец Димитрий, Вы часто в своих проповедях касаетесь темы аборта? Может, Церкви надо активнее поднимать эту тему?

Что касается меня, я говорю об убийстве детей очень часто. У нас на приходе теперь никто абортов не делает. Я убедил всех, поэтому у нас много многодетных семей: по 6, 7, 8 детей. Рекорд — 9 детей. А что значит — Церковь должна активнее поднимать эту тему? Мы и так говорим об этом каждый день. Вот сейчас мы с Вами эту тему обсуждаем. Потом мы выложим её в интернет. Её увидят сотни тысяч людей. Священники говорят об этом в проповедях, на исповедях.

Вы знаете, сколько приходит женщин, которые каются, что совершили аборт?! Они спать не могут. На исповеди рыдают, успокоиться не в состоянии. Грех совершённого убийства преследует такую женщину годами. Иной раз ко мне приходят пожилые женщины, которые убили своего ребёнка ещё в советские времена. И они до сих пор не могут сами себе этого простить.

Приходится много времени общаться и с молодыми женщинами, которые уже совершили аборт. Убеждать их, чтобы они не допустили ещё одного детоубийства.

Защитить семью, чтобы возродить нацию

Отец Димитрий, у меня есть несколько иной вопрос, но тоже по теме семейных отношений. Как Вы оцениваете работу нашей ювенальной юстиции?

А как тут можно оценивать?! Мы идём в створе Европы. Поэтому, несмотря на все заверения нашего Президента, ювенальная юстиция продолжает творить беспредел, органы опеки отбирают детей у родителей. Стоит ребёнку поскользнуться на горке и получить синячок, как тут же идёт донос в милицию и в органы опеки. Изначально действует презумпция виновности родителей.

Я считаю, что это может очень плохо кончиться. Народ у нас горячий, возможны острые ситуации. Вся страна может всколыхнуться. Если чиновникам охота, чтобы народ начал громить органы опеки, пусть продолжают забирать детей из семьёй. Но пусть не думают, что люди у нас такие уж безропотные.

Отец Димитрий, но ведь всякое бывает. Одно дело лёгкий шлепок в целях воспитания. Но бывают совсем беспредельные случаи. Под Челябинском 34-летняя мать избивала своего новорождённого (!) ребёнка, в Прикамье многодетный отец с матерью запытали насмерть своего 10-летнего сына, в Чувашии отец задушил свою двухлетнюю дочь. за разбросанные игрушки. В Биробиджане и в Красноярске родные отцы на протяжении нескольких лет насиловали своих дочерей.

Вы говорите о каких-то совершенно диких случаях, об извергах, которых надо сажать пожизненно. Но это же не семья. Это же уродство какое-то. Садисты, безумцы. Здесь и не может быть речи о семье. Таких родителей надо изолировать и от детей, и от общества. Пусть милиция и суды занимаются такими подонками. Но это не имеет никакого отношения к действиям органов опеки, которые за синяк или шлепок забирают ребёнка из нормальной православной семьи. Более того, я скажу так: государство не замечает или не хочет замечать, что семья в России находится в ужасном положении и возродить её можно только через духовное просвещение. Или, если использовать иностранное слово, через пропаганду. Как я уже говорил, по телевизору надо показывать не бесконечные сериалы и детективы с убийствами — должна быть пропаганда добра, пропаганда любви, пропаганда семьи и детей.

Если этого не сделать, наша нация погибнет. И очень скоро. И тогда в России будут жить другие люди, другой национальности, с другой религией или вовсе без неё. Или какие-нибудь вандалы, которые колокольню Ивана Великого распишут граффити. И, как ни печально, к этой трагедии мы приближаемся семимильными шагами.

Беседовал Пётр Селинов

http://prihozhanin.msdm.ru/home/pogovorit/1671-rossiya-segodnya-zhivet-s-abortivnym-soznaniem.html