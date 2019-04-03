Священномученик Владимир родился в 1869 году в селе Кохма Шуйского уезда Владимирской губернии. В метрической книге Христорождественской церкви этого села рукой священника Иоанна Марсова, совершившего таинство крещения, записано, что 23 июня 1869 года родился, а 25 июня был крещён младенец Владимир. Родители новорождённого — «села Кохмы Христорождественской церкви пономарь Фёдор Петров Введенский и законная его жена Марья Фёдорова, оба исповедания православного». В метрической книге приведены сведения и о восприемниках (крёстных) мальчика. Это «отец пономаря Введенского заштатный причетник Пётр Андреев Введенский и дочь его Александра Петрова». Таким образом установлено, что не только отец, но и дед Владимира Фёдоровича были церковнослужителями. Дьячком в этой же церкви был Николай Введенский, возможно дядя Владимира.

Всё детство мальчика прошло в Кохме, сюда он приезжал на время каникул. Из Владимирских епархиальных ведомостей известно, что в 1878 г. мальчика отдали в приготовительный класс Владимирского духовного училища, в 1879 он был переведён в 1 класс и закончил училище в июне 1883 г., успешно держал экзамен на поступление во Владимирскую духовную семинарию, получил на испытаниях 26 баллов из 35 возможных. В семинарии Введенский учился 6 лет с 1883 по 1889 гг. Не всё давалось легко, после 2 класса пришлось сдавать переэкзаменовку по латинскому языку. Но к концу учёбы семинарист Введенский достиг прекрасных результатов и был удостоен звания «Студент семинарии» (такое звание присваивалось лучшим, другие получали звание «окончивших полный семинарский курс»).

6 февраля 1891 г. Владимир Введенский был определён на священническое место в село Лежнево Ивановской области. 20 февраля 1891 года он сочетался браком с дочерью умершего священника села Лежнева отца Николая Холуйского Софией Николаевной Холуйской, а 10 марта рукоположен во иерея. Отныне жизнь Владимира Фёдоровича была связана с Христорождественской церковью села Лежнево.

Лежнево было крупным промышленным селом, расположенным на пересечении важных торговых путей. В центре села совсем рядом располагались три храма — центральный Христорождественский и приписанные к нему Казанская и Троицко-Знаменская церкви. В метрических книгах Христорождественской церкви за 1891−1918 годы практически на каждой странице под записями о совершении таинств крещений, венчаний и отпеваний прихожан имеются автографы будущего священномученика, а многие записи от начала до конца сделаны им собственноручно.

Из метрических книг Христорождественской церкви за последующие годы известно, что у Владимира Фёдоровича и Софии Николаевны было семеро детей. В 1894 году родилась дочь Вера, в 1898 — сын Владимир, в 1903 — Николай, в 1905 — Мария, в 1908 — Анна, в 1911 — снова Вера (названная в память об умершей старшей дочери), в 1918 — Василий.

В Христорождественской церкви в селе Лежнево отец Владимир Введенский прослужил всю жизнь. Помимо своего церковного служения с 1895 г. отец Владимир был законоучителем Лежневского женского училища, а 1903 г. — законоучителем двухклассного училища Министерства Народного Просвещения. 1 сентября 1909 г. распоряжением Попечителя Московского Учебного Округа назначен на должность законоучителя Лежневского Городского четырёхклассного училища с исполнением обязанностей учителя-инспектора. В 1920 году отец Владимир стал настоятелем Христорождественской церкви.

В первый раз отец Владимир был арестован в 1922 г. по делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей, но вскоре его освободили. В начале 1930 г. власти приняли решение о закрытии Рождественской церкви, и поскольку ни прихожане, ни священники не собирались добровольно отказываться от богослужений, то прекратить их можно было, лишь арестовав священников. 4 февраля 1930 г. отец Владимир был арестован по ложному доносу.

Лжесвидетели показали на допросе: «Поп Владимир Введенский через церковь и молебны по домам разносит антисоветскую заразу — свои религиозные суждения, ведёт агитацию против колхозов, налогов и других мероприятий советской власти. С амвона произносит проповеди почти после каждого богослужения, и главным образом у священников происходят собрания верующих по своему плану, где они дают инструкции сей черни». «Священник Владимир Фёдорович Введенский очень осторожен и своих взглядов на советскую власть прямо не высказывает. Бывая с требами по домам, иногда говорит, что, вот, жмут православную веру, этого допускать не нужно». «Вокруг церкви посёлка Лежнево группируются антисоветские элементы из бывших торговцев во главе со священником Владимиром Введенским, который до сих пор читает проповеди, по существу антисоветские».

Всё имущество отца Владимира было переписано, а жене запрещено продавать или передавать его кому-либо. 5 февраля власти допросили исповедника. Следователь спросил, как отец Владимир относится к обновленчеству, которое, активно поддерживалось властями и было весьма активно в этих местах. Отец Владимир ответил: «В период обсуждения вопроса о переходе в обновленческую ориентацию, когда особо в этом инициативу проявляли члены причта Смирнов и Цветков, я лично и остальной церковный причт были не согласны с этим, как, например, в части хотя бы того, что мы, церковные служители, при этом должны были выполнять только исключительно свои обязанности как бы „технически“. В это обсуждение приходской совет не был втянут; после этого строй церковной службы остался прежний, сейчас этот Смирнов вышел из церкви, а Цветков служит священником в селе Хомутово Тейковского района».

6 февраля власти перевели отца Владимира в Шуйскую тюрьму. Тогда же, в селе Лежнево, после предварительных допросов, были арестованы 15 человек: священники, члены церковного совета и монахини, нёсшие в храме послушание алтарниц и псаломщиц. 11 февраля следствие было закончено. В обвинительном заключении следователь написал, что антисоветская группа в Лежневе вела «антисоветскую агитацию и пропаганду, направленную к срыву проводимых мероприятий и возбуждению крестьян и рабочих Лежневского района против советской власти. Группа спаяна на почве единства религиозных воззрений и общности политических интересов. Встречаясь в церкви после молений под видом решения церковных дел, разрешали вопросы антисоветского характера».

О. Владимиру было тогда 60 лет и он, как писала дочь Мария в прошении об освобождении отца, «…в течение своей жизни много перенёс болезней, которые надорвали его здоровье. У него прежде было воспаление лёгких, паралич левой ноги, затем паралич наружной мышцы правого глаза. От этой болезни он утратил наполовину своё зрение. Страдает воспалением седалищного нерва…» Несмотря на такое состояние здоровья и отсутствие доказанных фактов его контрреволюционной деятельности, 15 февраля отец Владимир Введенский был осуждён Тройкой ОГПУ по статье 58/10 к трём годам заключения в концлагере.

30 марта священник прибыл в Соловецкий лагерь особого назначения. Здесь он работал дневальным, сушильщиком белья, сборщиком утильсырья. Начальник командировки писал в характеристике о нём: «Трудолюбивый и исполнительный работник, несмотря на свой преклонный возраст. Дисциплинирован и вежлив. Взысканиям и вообще замечаниям не подвергался. В культурной работе не участвует как служитель культа».

Оставшиеся дома жена священника София Николаевна, дочери Мария, Анна, Вера и сын Василий, как лишённые всех гражданских прав, были лишены и средств к существованию. 6 марта 1930 года Мария написала заявление председателю ВЦИКа Калинину: «По распоряжению местной власти я и ряд других девиц посёлка Лежнево, как „лишенцы“, посланы на лесозаготовительные работы наряду с мужчинами. Труд наш нисколько не разделён с ними; мы, как и они, пилим лес, валим деревья, что зачастую подвергает риску нашу жизнь, так как мы совершенно с этой работой не знакомы. Этот труд, безусловно, для нас непосилен, были случаи, что девицы надрывались, и теперь совершенно лишены возможности восстановить своё здоровье. На нашу просьбу — освободить нас от этой работы наш председатель не обращает никакого внимания, указывая на распоряжение государства, но странно, что это распоряжение распространяется не на всех „лишенцев“. Непосильный труд наш ещё сопряжён с тем обстоятельством, что пилка дров производится в болотистых местах и что нужна соответствующая обувь, которой мы не имеем, и теперь мы вынуждены мочить ноги и тем самым подрывать здоровье. В заключение моего заявления прошу Вас рассмотреть просьбу, войти в тяжёлое положение; может быть, найдёте возможным освободить от этой работы или облегчить хотя бы сколько наш труд. Тяжело и морально быть угнетёнными, потому что мы „лишенцы“, обращаются с нами не как со всеми. Но ведь мы ничем не виноваты, что мы дети „лишенцев“».

29 апреля 1930 года дочери отца Владимира Мария и Анна направили заявление в Иваново-Вознесенский горсовет с просьбой о восстановлении их в гражданских правах, так как «лишенцев» нигде не брали на работу. 16 февраля 1931 года президиум Иваново-Вознесенского горсовета постановил: «Введенские самостоятельно общественно-полезным трудом не занимаются, живут на средства, ранее добытые отцом. Как не имеющим самостоятельного заработка и живущим до сего времени на нетрудовой доход в ходатайстве отказать».

5 марта 1931 года администрацией Соловецкого концлагеря была составлена характеристика об отце Владимире, в которой его характеризовали как антисоветски настроенного. 13 марта при амбулаторном обследовании отцу Владимиру был поставлен диагноз: «Миокардит, артериосклероз, истощение и старческая слабость». В это время он находился в отделении посёлка Анзер в 4-м отделении Соловецкого лагеря.

26 марта в связи с ухудшением состояния здоровья отец Владимир был помещён в стационарную больницу, располагавшуюся в Голгофо-Распятском скиту Соловецкого лагеря. Здесь 3 апреля 1931 года в половине восьмого вечера священномученик скончался и был погребён на кладбище у Воскресенской церкви на острове Анзер.

Священномученик Владимир прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 12 марта 2002 г.

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