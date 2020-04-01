Преподобномученица Матрона родилась в 1862 году в деревне Замятино Зубцовского уезда Тверской губернии в семье крестьянина Иакова Алексеева. Поступив в Новодевичий монастырь в Москве, она прожила в нём до его закрытия при советской власти. Но и когда монастырь был закрыт, она осталась жить в одной из келий, превращённых к тому времени в коммунальные квартиры. В конце тридцатых годов безбожные власти поставили себе целью полное уничтожение русского монашества. 21 марта 1938 года 74-летнюю монахиню арестовали и заключили в тюрьму. Почти сразу же после ареста она тяжело заболела и была помещена в больницу при Бутырской тюрьме, но здесь она пробыла недолго. Монахиня Матрона (Алексеева) скончалась 1 апреля 1938 года в тюремной больнице и была погребена в безвестной могиле.

Преподобномученица Матрона прославлена в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 1 октября 2004 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Март». Тверь. 2006. С. 203

Собор новомучеников и исповедников российских