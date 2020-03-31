Преподобномученица Наталия родилась в 1890 году в селе Шестово Подольского уезда Московской губернии в семье крестьянина Василия Бакланова. Когда девочке исполнилось восемь лет, родители отдали её в школу, по окончании которой она сначала помогала им по хозяйству, а в 1903 году поступила послушницей в Новодевичий монастырь в Москве. Здесь она подвизалась до 1918 года, когда начались гонения на Русскую Православную Церковь и монастырь был через некоторое время закрыт. Оставшись жить на территории монастыря, где кельи были превращены в коммунальные квартиры, она работала сначала уборщицей, а когда пришлось покинуть стены разорённой обители, вместе с монастырскими послушницами, сёстрами Евдокией и Анастасией Прошкиными, поселилась в посёлке при станции Сходня под Москвой и работала у разных людей по хозяйству. В 1931 году она устроилась уборщицей в институт Курортологии в Москве.

Инокиня Наталья была арестована 27 ноября 1937 года. Сотрудники института показали, что Наталья Васильевна всегда отказывалась от общественных поручений. Если она и участвовала в чём, то исполняла только техническую работу, а общественной деятельности чуждалась, проявляя к ней враждебность, отказывалась ходить на собрания, говоря, что у них всё собрания и собрания, а ей некогда ходить на собрания.

В качестве свидетеля был допрошен священник, служивший в храме в посёлке, где жила инокиня; он показал: «Мне о контрреволюционной деятельности бывших монашек… известно следующее: все три монашки… проживают вместе в одной квартире… между собой тесно связаны… Бакланова… говорила: „Ныне всё против нас направлено, не дают нам свободно веровать в Бога…“ Бакланова… сказала, что в доме отдыха такая скука — всё пропаганда и пропаганда, безбожие, книжек религиозных нет… Такие разговоры и подобное недовольство существующим положением… как разговор и недовольство контрреволюционного характера, слышал от каждой… монашки».

— Вы, находясь в тесной связи с попом Малиновским… и Анастасией и Евдокией Прошкиными, устраивали у себя сборища, где обсуждали контрреволюционные вопросы? Вели совместную контрреволюционную деятельность? — спросил инокиню Наталью следователь.

— Никогда мы контрреволюционных вопросов не обсуждали и не вели никакой контрреволюционной деятельности, — ответила инокиня.

— Вы следствию даёте неверные показания, следствие ещё раз предлагает вам дать правдивые показания о том, что периодически вас посещает поп Малиновский, с которым вы обсуждали контрреволюционные вопросы, вели совместную контрреволюционную деятельность.

— У меня на дому Малиновский бывал, с ним беседовали, но во время наших бесед мы контрреволюционных вопросов не обсуждали и не вели с ним никакой контрреволюционной деятельности.

7 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила инокиню к восьми годам заключения в концентрационном лагере, и она была отправлена в Сиблаг. 8 января 1938 года она прибыла с этапом в Мариинск Кемеровской области. Однако тяжёлые условия лагеря оказались для неё непосильными, она заболела и была помещена в лагерную больницу в Мариинске. Инокиня Наталия Бакланова скончалась в лагерной больнице 31 марта 1938 года и была погребена в безвестной могиле.

Преподобномученица Наталия прославлена в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 16 июля 2005 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Март». Тверь. 2006. С. 197−200