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|30.03.2019
Священномученик Александр родился около 1878 года в семье священника Томской епархии Петра Ивановича Поливанова. По окончании Томской духовной семинарии со званием студента, 18 ноября 1898 года был определён псаломщиком к Никольскому собору города Мариинска Томской губернии. Одновременно Александр Петрович состоял учителем пения в женской церковно-приходской школе и членом-казначеем Мариинского отделения епархиального училищного совета. 14 сентября 1902 года он был рукоположен во диакона, 15 сентября — во священника на место настоятеля в Боготольский приход.
Принят на службу в Енисейскую епархию и 30 октября 1910 года, согласно прошению, определён к Михаило-Архангельской церкви села Алтатского Ачинского уезда Енисейской губернии. В 10-ом номере Енисейских епархиальных ведомостей за 1916 г. опубликован доклад отца Александра «О мерах борьбы с народным пьянством», заслушанный на Пастырском собрании в селе Назаровском Ачинского уезда 13 октября 1915 г.
30 марта 1919 г. отец Александр был расстрелян бандой большевиков в 4 верстах от села Алтат. После покойного остались жена и четверо детей, из которых старшему было 11 лет. Как сообщали Енисейские Епархиальные ведомости, «тело покойного будет перевезено в г. Ачинск и там предано погребению, достойному его сана»
Священномученик Александр прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.
Открытая православная энциклопедия «Древо»
База данных «Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века». ПСТГУ. Братство во Имя Всемилостивого Спаса
Собор Новомучеников и Исповедников Российских за Христа пострадавших
https://rusk.ru/st.php?idar=77658
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