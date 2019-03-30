Священномученик Александр родился около 1878 года в семье священника Томской епархии Петра Ивановича Поливанова. По окончании Томской духовной семинарии со званием студента, 18 ноября 1898 года был определён псаломщиком к Никольскому собору города Мариинска Томской губернии. Одновременно Александр Петрович состоял учителем пения в женской церковно-приходской школе и членом-казначеем Мариинского отделения епархиального училищного совета. 14 сентября 1902 года он был рукоположен во диакона, 15 сентября — во священника на место настоятеля в Боготольский приход.

Принят на службу в Енисейскую епархию и 30 октября 1910 года, согласно прошению, определён к Михаило-Архангельской церкви села Алтатского Ачинского уезда Енисейской губернии. В 10-ом номере Енисейских епархиальных ведомостей за 1916 г. опубликован доклад отца Александра «О мерах борьбы с народным пьянством», заслушанный на Пастырском собрании в селе Назаровском Ачинского уезда 13 октября 1915 г.

30 марта 1919 г. отец Александр был расстрелян бандой большевиков в 4 верстах от села Алтат. После покойного остались жена и четверо детей, из которых старшему было 11 лет. Как сообщали Енисейские Епархиальные ведомости, «тело покойного будет перевезено в г. Ачинск и там предано погребению, достойному его сана»

Священномученик Александр прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Открытая православная энциклопедия «Древо»

База данных «Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века». ПСТГУ. Братство во Имя Всемилостивого Спаса

Собор Новомучеников и Исповедников Российских за Христа пострадавших