Священномученик Алексий родился 28 декабря 1871 года в Москве в семье чиновника Святейшего Синода Петра Виноградова, впоследствии ставшего священником. По окончании в 1897 году Духовной семинарии Алексей Петрович три года работал учителем, а затем, в 1900 году, был рукоположен во священника. В 1928 году отец Алексий был назначен благочинным и в 1932 году возведён в сан протоиерея в Лихославле.

В 1937 году он служил в храме в селе Новотроицком Тверской епархии. 27 ноября 1937 года отец Алексий был арестован и на следующий день допрошен.

— Расскажите следствию о вашей контрреволюционной деятельности среди населения! — потребовал следователь.

— Никакой контрреволюционной деятельности среди населения я не проводил, — ответил священник.

— Следствие имеет точные данные о вашей контрреволюционной деятельности и требует от вас правдивых показаний, — повторил следователь.

— Как я уже сказал выше, никакой контрреволюционной деятельности я не проводил.

На этом допросы были закончены, и следователь допросил трёх лжесвидетелей, священника и двух крестьян, которые дали необходимые следствию показания, и 5 декабря 1937 года отец Алексий был приговорён к десяти годам заключения в концентрационном лагере. До отправки в лагерь он находился в тюрьме в городе Ржеве.

9 февраля 1938 года один из заключённых ржевской тюрьмы, осуждённый за убийство, направил заявление уполномоченному НКВД, в котором писал, что 22 декабря 1937 года он был переведён в камеру № 9, где находилось пятьдесят семь человек осуждённых по 58-й статье, и среди них священник Алексий Виноградов, который, несмотря на то, что осуждён по 58-й статье, «до настоящего момента настроен против советской власти, агитирует за то, что придёт время, работники НКВД во главе с наркомом Ежовым будут отвечать за нас… Сталинская конституция является только как написанный документ, и пользы в жизни от неё нет никому».

В тот же день было начато новое следствие, и на следующий день следователь допросил священника.

— Расскажите о проводимой вами контрреволюционной пропаганде среди заключённых тюрьмы города Ржева! — потребовал следователь у старика-священника.

— Никакой контрреволюционной пропаганды я среди заключённых не провожу и виновным себя в этом не признаю, — ответил отец Алексий.

Были допрошены лжесвидетели, автор заявления и юноша, воспитанник детского дома, оказавшийся по выходе из детского дома в тюрьме, и в своих показаниях следователю они оклеветали священника.

10 февраля 1938 года следствие было закончено. 25 марта тройка НКВД приговорила отца Алексия к расстрелу. Протоиерей Алексий Виноградов был расстрелян 28 марта 1938 года и погребён в общей безвестной могиле.

Священномученик Алексий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Март». Тверь. 2006. С. 181−182

Собор Новомучеников и Исповедников Российских за Христа пострадавших