Священномученик Иоанн родился 8 марта 1868 года в селе Владыкино Санкт-Петербургского уезда Санкт-Петербургской губернии в семье священника Василия Знаменского. В 1882 году он окончил Белозерское духовное училище Новгородской епархии и в 1887 году был определён псаломщиком к Троицкой церкви в селе Варнакушки той же епархии. В 1898 году Иван Васильевич переехал в Туркестанскую епархию и был назначен в Покровский храм в селе Покровка Пржевальского уезда. В 1902 году он был переведён в Георгиевский храм в село Токмак Пишпекского уезда.

В 1903 году Иван Васильевич был рукоположен во священника ко храму в селе Георгиевка Пишпекского уезда и назначен законоучителем церковно-приходской школы. Через год отец Иоанн был переведён в храм Михаила Архангела в станицу Голубевскую Джаркентского уезда и назначен законоучителем в местной церковно-приходской школе. В 1906 году он был переведён в село Георгиевка Пишпекского уезда.

Священник Иоанн Знаменский был расстрелян безбожниками-большевиками в 1923 году в городе Талды-Кургане и погребён в безвестной могиле.

Священномученик Иоанн прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2001 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Март». Тверь. 2006. С. 91

Собор новомучеников Казахстанских