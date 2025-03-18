Преподобномученик Феофан родился 6 января 1874 года в слободе Никитской Переславского уезда Владимирской губернии в семье крестьянина Фёдора Графова и в крещении был наречён Феодосием. В 1902 году Феодосий поступил послушником в Борисоглебский Ростовский монастырь, в 1907 году он был пострижен в мантию с именем Феофан, а в 1908-м — рукоположен во иеродиакона.

После прихода к власти безбожников монастырь в 1923 году был закрыт, но монахи, желая сохранить родную обитель, согласились на существование монастыря в качестве сельскохозяйственной артели. Однако в 1929 году были закрыты последние монастыри по всей стране, и среди них Борисоглебский.

После закрытия обители иеродиакон Феофан переехал в Сергиев Посад и был принят служить в Успенский храм; здесь он прослужил до 21 октября 1935 года, когда был арестован вместе с группой священнослужителей, живших в Сергиевом Посаде. Всех арестованных обвинили в контрреволюционной и антисоветской деятельности.

— Следствие располагает данными, что вы среди верующих распространяли ложные слухи о якобы проводимом за религиозные убеждения гонении. Что вы можете сказать по этому поводу? — спросил его следователь.

— С таким вопросом ко мне никто не обращался, и я никому не говорил относительно гонений на верующих в СССР, — ответил иеродиакон.

— А что вы отвечали верующим, обращавшимся к вам с вопросами относительно закрытия церквей?

— С такими вопросами ко мне никто не обращался.

— Признаёте ли вы себя виновным в предъявленном вам обвинении?

— Виновным я себя не признаю, против власти я нигде не говорил и общения с антисоветски настроенными лицами не имел.

На этом допросы были закончены. 8 января 1936 года Особое Совещание при НКВД приговорило иеродиакона Феофана к трём годам ссылки в Северный край, и он был отправлен сначала в Архангельск, а затем в Каргополь.

Осенью 1937 года сотрудник НКВД выписал справку на арест отца Феофана, обвинив его со слов осведомителей в том, будто он распространял контрреволюционные провокационные слухи о голоде в СССР, что в сёлах и деревнях крестьяне поголовно голодают и есть случаи голодной смерти, что жизнь в колхозах невозможна, большевики уже двадцать лет кормят народ обещаниями, а на деле ничего не дают. Назвав иеродиакона «отъявленным контрреволюционером» и «фашистским выродком», сотрудник НКВД предложил содержать его в тюрьме по первой категории, как священнослужителя и кандидата на расстрел, и немедленно арестовать. 25 сентября 1937 года отец Феофан был арестован и заключён в тюрьму в городе Каргополе.

В тот же день был допрошен один из сосланных в Каргополь священнослужителей, осведомитель НКВД. Он показал, что «Графов органически не переваривает и ненавидит колхозы, называя их антихристовым царством. Весной 1937 года он говорил, что у советской власти нет хлеба, потому что в колхозах никто работать не хочет, да и кто в них будет работать, когда лучший хлеб советская власть отбирает себе, а колхозникам оставляет последние сорта, и тех немного».

После этого был допрошен отец Феофан.

— Расскажите о вашей практической контрреволюционной деятельности и ваших соучастниках! — потребовал от отца Феофана чекист.

— Контрреволюционной деятельностью я не занимался и соучастников не имею, — ответил иеродиакон.

15 октября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Феофана к десяти годам заключения в концентрационном лагере. Иеродиакон Феофан (Графов) скончался в лагере в городе Каргополе 18 марта 1938 года и был погребён в безвестной могиле.

Преподобномученик Феофан прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16августа 2000 г. Определение Священного Синода от 26 декабря 2002 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Март». Тверь. 2006. С. 61−64