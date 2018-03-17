Священномученик Александр родился 22 января 1876 года в селе Синьково Софьинской волости Бронницкого уезда Московской губернии в семье священника Петра Лихарёва. В 1896 году Александр окончил Московскую Духовную семинарию и поступил учителем в церковноприходскую школу в селе Иславском Звенигородского уезда Московской губернии. 5 мая 1899 года он был рукоположен во диакона к Тихвинской на Бережках церкви в Москве, а 26 июня 1920 года — к той же церкви священником. 24 августа 1928 года отец Александр был назначен настоятелем этой церкви. 22 июля 1930 года он был переведён в Богоявленский собор в Дорогомилове и 25 марта 1932 года возведён в сан протоиерея. 23 ноября того же года отец Александр был назначен священником в Богородице-Владимировскую церковь в город Мытищи, а 22 октября 1935 года переведён в Николаевскую церковь в посёлке Подсолнечное Солнечногорского района.

27 ноября 1937 года протоиерей Александр был арестован, заключён в Таганскую тюрьму в Москве и допрошен.

— Следствие располагает данными о том, что вы среди населения вели контрреволюционную деятельность, — заявил следователь.

— В контрреволюционной деятельности я себя виновным не признаю, — ответил священник.

Следователь допросил свидетелей. Один из них, священник, показал, что отец Александр говорил ему, что советская власть выпустила сталинскую конституцию и, казалось бы, должна быть полная свобода, но получается наоборот, и в особенности это касается религии. Священников гоняют из района в район, нигде их не прописывают, одного батюшку послали в пятнадцатое место, — и получается большевистское пустословие, а не конституция.

3 декабря 1937 года следствие было завершено, и 5 декабря тройка НКВД приговорила отца Александра к десяти годам заключения в концентрационном лагере.

11 декабря всем подследственным, многие из которых ожидали после столь краткого следствия освобождения или, по крайней мере, ссылки, было объявлено, что они приговорены к десяти годам каторжного труда. После этого их погрузили в вагоны и отправили в Красноярский край. 9 января 1938 года они прибыли на станцию Суслово Красноярского края, и часть священников, в том числе и отец Александр Лихарёв, были направлены на работу на свиноферму Бамлага НКВД.

Ещё дорогой отец Александр заболел — поначалу болезнь казалась простой простудой, но впоследствии, когда этап прибыл на конечный пункт, священник оказался в условиях жизни настолько суровых, что ослабевший во время этапа организм уже не смог справиться с болезнью. Всех заключённых поместили во временных землянках. Стояли сибирские морозы, было холодно, а дров недоставало даже на то, чтобы вскипятить воду. Вскоре в лагере началась эпидемия дизентерии. В больнице не хватало мест, и многие больные умирали в землянках.

Отец Александр также заболел дизентерией, и жившие с ним в одной землянке заключённые священники стали хлопотать о помещении его в больницу. Протоиерей Александр Лихарёв скончался в лагерной больнице 17 марта 1938 года. Находившийся вместе с ним заключённый священник написал его детям: «Похоронен он… в братской могиле, близ мельницы… ушёл родитель ваш в другой мир, но никого не оскорбил он ни на службе ранее, ни в заключении…»

Священномученик Александр прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16августа 2000 г. Определение Священного Синода от 25 марта 2004 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Март». Тверь. 2006. С. 49−51

Собор Новомучеников и Исповедников Российских