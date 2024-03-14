Мученица Надежда Петровна Абакумова родилась в 1880 году в селе Ванилово Бронницкого уезда Московской губернии в крестьянской семье. В 1899 году Надежда вышла замуж за крестьянина из села Мартыновское того же уезда Василия Сергеевича Абакумова и переехала к нему.

В семье Абакумовых родилось пятеро детей: Пелагия (1906г.р.), Владимир (1908г.р.), Иван (1911г.р.), Зинаида (1914 г. р.), и Анна (1917 г. р.). Один ребёнок — Владимир, — умер во младенчестве.

Во время Гражданской войны Василия Сергеевича призвали на фронт в действующую армию, где он погиб во время боевых действий. Надежде Петровне пришлось одной поднимать четверых детей в условиях голода, постоянных реквизиций и продразверсток, но Господь не оставил несчастную вдовицу, хозяйство её было крепким и зажиточным. У неё была приличный дом, лошадь, корова и несколько овец. Кроме того, она начала вести активное участие в жизни прихода Христорождественской церкви в своём селе Мартыновское.

С 1925 г. Надежда Петровна вошла в число членов церковно-приходского совета Христорождественского храма. Известно, что в это время старостой церкви был её родственник Андрей Петрович Абакумов, а в 1928 г. старостой церкви стала сама Надежда Петровна. В это время она сумела выучиться принимать роды и стала в своём селе повивальной бабкой. Она обладала особой чуткостью, непосредственно опытом и своего рода талантом. Участие в рождении ребенка — великий дар Божий, и Господь наделил Надежду Петровну всеми этими качествами. В 20−30-е гг. все младенцы села Мартыновского и близлежащих сёл прошли через чуткие и любящие руки Надежды Петровны.

Во время коллективизации хозяйство Надежды Абакумовой причислили к середняцкому. Середняки подвергались большим налогообложением и госпоставкам, в 1,5−2 раза больше чем колхозники. Но, несмотря на это, она не вступила в организованный на территории села колхоз «Парижская коммуна» и не скрывала своего негативного отношения коллективизации. Это естественно отражалось на отношении к ней местных властей, от которых зависела величина налогообложения. В результате налогового бремени хозяйство Абакумовой стало приходить в упадок, помогать ей было некому и, несмотря на то что она была вдовой красноармейца, власти требовали платить налоги сполна. Спасаясь от репрессий и нищеты, все дети Надежды Петровны постепенно перебрались в Москву.

Платить большевикам непомерные налоги многодетной крестьянской вдове было не по силам. И её за это власть «трудящихся» многократно наказывала: в 1932 г. — приговор к штрафу в 100 руб., в 1933 г. судили два раза, приговоры: 500 и 300 руб., в 1934 г., приговор — 500 руб. штрафа. В 1935(1934?) г. за неуплату госпоставок сельсовет отобрал и продал за долги последнее, что у неё было — корову-кормилицу. Решившись на поиск правды, Надежда Петровна обратилась в Мособлисполком с жалобой на действия сельсовета. Через два года, в 1937 г. из Мособлисполкома пришёл ответ, что «сельсовет поступил правильно т.к. Абакумова задолжала государству 184 кг. мяса и 150 литров молока», ввиду этого в возврате коровы Мособлисполком решительно отказал.

После того как у Надежды Петровны отобрали корову, она оставила занятие сельским хозяйством, да к тому же оно пребывало в полном запустении, — из всего имущества у неё осталось лишь несколько кур. Лишившись крестьянского хозяйства бедная вдова пыталась отстоять то, что у неё и других крестьян ещё оставалось — храм Божий и православную веру. Как староста церкви, она должна была следить за сохранностью церковного имущества, заботиться о регулярном проведении богослужений и отыскивать средства на уплату всевозможных налогов и страховых сборов, которыми тогда облагались церкви. В то время, когда основная масса крестьян и колхозников была ограблена советской властью и влачила полунищенское существование, найти средства было очень трудно, и это обстоятельство часто приводило к конфликту с финансовыми органами.

После ареста, а затем и высылки из Московской области настоятеля Мартыновской церкви священника Петра Кедрова Надежда Петровна пригласила служить настоятеля Успенского храма соседнего села Кишкино протоиерея Петра Любимова. В это время приходы села Мартыновского и села Кишкино сблизились. Протоиерей Пётр Любимов стал окормлять осиротевший приход, а Надежда Петровна — всеми силами помогать ему в этом служении. С этого момента вокруг отца Петра и церковной старосты Надежды Петровны собралась небольшая церковная община. Люди собирались в доме вдовы Абакумовой, отмечали церковные праздники, обсуждали текущие проблемы, проводили духовные беседы под духовным руководством протоиерея Петра Любимова.

Надежда Петровна отличалась особой прямотой, которая часто приводила к конфликтам с местной властью, не скупилась на слова обличения относительно колхозной системы и не боялась говорить и правду в глаза. В ответ на это местные власти аккуратно доносили на неё в соответствующие органы.

В июле 1936 г. от удара молнии погибла девочка Александра Урусова. Сельсовет решил организовать похороны в гражданском порядке без священника, но Надежда Петровна вмешалась. Она уговорила родителей девочки совершить похороны по христианскому обычаю. Таким образом, она сорвала безбожные похороны и выставила сельсовет на посмешище. Особое раздражение властей вызывали отношения Надежды Петровны с отцом Петром, которому она всячески помогала. Так, в 1936 и 1937 годах она без разрешения сельсовета провела сбор средств и продуктов питания среди жителей Мартыновского, Тютького и соседних сёл, для того чтобы семидесятилетний священник мог уплатить страховой сбор и выполнить госпоставки.

С октября 1937 г. местные сотрудники НКВД начали сбор показаний против протоиерея Петра Любимова и церковной старосты Надежды Абакумовой. Нашлись лжесвидетели, охотно давшие показания, в которых обвиняли верующих в агитации против советской власти и колхозного строя. Из показаний свидетелей: «Абакумова говорила о войне: „Скоро будет война… после войны все старые церкви будут открывать“. Вела агитацию против колхозов в том, чтобы колхозники не ходили на работу, и заявляла: „Ничего не получаете, а работаете только на государство, а им… всё мало“. Этими словами ослабляет трудовую дисциплину среди колхозников».

В вину Абакумовой также вменялось общение со священниками и прихожанами церкви. Председатель местного сельсовета доносил: «Абакумова Н.П. — активная церковница… принимала активное участие в отправлении культов… Ведёт антисоветскую агитацию в том духе, что „некрещеные дети вырастут больные, слепые, уроды“ и т. п. Известно, что с 1934 г. по настоящее время содержит у себя на квартире собрание единомышленников и ведёт среди них антисоветскую агитацию… Абакумова имеет связь с попами села Кишкино и Марьинка (Михневского района) и бывшим попом села Мартыновское Кедровым. Особо тесную связь Абакумова имеет с попом села Кишкино. Является проповедницей антисоветского влияния на население от указанного мною попа. Абакумова группирует вокруг себя тех колхозников, которые по тем или иным причинам высказывают своё недовольство колхозом. Среди этих людей ведёт антисоветскую агитацию против колхозов и сов. Власти».

Из доноса на Надежду Петровну страхового инспектора по Малинскому району: «В первых числах февраля 1938 г. я приехал в село Мартыновское, чтобы вручить извещение по культовому сбору и получения недоимок страховых платежей, для чего была вызвана гр-ка Абакумова Надежда Петровна, т.к. имелась недоимка страховых платежей в сумме 12р. 35коп. Абакумова от уплаты категорически отказалась, вследствие чего ей было выписано письменное предупреждение об уплате со взиманием пени за неуплату в срок. Абакумова начала ругаться с выкриками, что советская власть нас грабит, и добавила, что бывший председатель сельсовета является вредителем».

2 марта 1938 г. Надежда Петровна Абакумова и отец Пётр Любимов были арестованы и содержались сначала в Каширской тюрьме, потом, были переведены в Москву, в Таганскую тюрьму

Защитницу Церкви Божьей обвинили в «систематической контрреволюционной агитации среди колхозников». Надежда Петровна честно признала, что выступала против колхозной системы, но отказалась признать себя виновной в антисоветской агитации.

Из протокола допроса:

— В чём выражалась ваша связь со священником Любимовым?

— Связь была по службе в церкви.

— Какие были у вас разговоры во время посещения друг друга?

— Во время посещения моей квартиры священник вёл разговор, что церковь надо через верующих поддерживать, — может быть, через год-два что-нибудь изменится к лучшему.

— Что хотел этим сказать Любимов? — ожидал ли он через год или два изменения власти?

— Он говорил, что, может, придёт время, когда церковь будет служить как и прежде, — относительно перемены власти он ничего не говорил.

— Следствием установлено, что вы, как церковная староста, собирали единоличников и среди них вели антисоветскую агитацию, чтобы они не ходили в колхоз и не платили государству налоги.

— Да, я собирала единоличников и вела с ними разговоры о колхозном строительстве и неуплате налогов, так как у меня самой сельсовет отобрал корову за неуплату налогов.

— Признаете ли вы себя виновной в антисоветской агитации против советской власти и колхозного строя?

— Виновной себя в антисоветской агитации не признаю, я только говорила против колхозного строя, что колхозное строительство — это дело плохое.

— Вы говорили, что советская власть грабит народ?

— Этих разговоров с моей стороны не было, я говорила о том, что платить налог не стану.

6 марта 1938 г. следственное дело было направлено на внесудебное рассмотрение тройки при УНКВД. 9 марта 1938 г. тройка НКВД по Московской обл. приговорила о. Петра Любимова и Надежду Петровну Абакумову к расстрелу по ст.58−10 УК РСФСР

Староста храма Мартыновской Христорождественской церкви Надежда Петровна Абакумова была расстреляна 14 марта 1938 года и погребена в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Мученица Надежда прославлена в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16августа 2000 г.

Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века. Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт. Братство во Имя Всемилостивого Спаса

Собор Бутовских Новомучеников