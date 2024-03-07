Священномученик Сергий родился 24 сентября 1880 года в городе Волоколамске Московской губернии в семье псаломщика Ивана Белокурова, служившего в городском Воскресенском соборе. В 1895 году Сергей Иванович окончил Волоколамское духовное училище, в 1902 году — Вифанскую Духовную семинарию и поступил учителем в церковноприходскую школу при Иосифо-Волоколамском Успенском мужском монастыре. В 1904 году умер отец Сергея Ивановича, который был к тому времени уже за штатом, и в этом же году Сергей Иванович был рукоположен во диакона и стал служить в Троицкой церкви в селе Раменском.

В 1919 году диакон Сергий был рукоположен во священника к Троицкой церкви. Почти сразу же после рукоположения он был призван в Красную армию. Отец Сергий стал ходатайствовать об освобождении его от военной службы, ходатайство поддержали прихожане Троицкой церкви. Они мотивировали свою просьбу тем, что отец Сергий не только священник, но и хороший врач и уже многим в Раменской волости оказал помощь; при нехватке врачей, жители просят оставить им в качестве врача священника. 19 июля 1920 года дело разбиралось в суде, и суд постановил удовлетворить ходатайство священника и жителей села и, согласно декрету об отделении Церкви от государства, «освободить священника Белокурова от военной службы с предоставлением ему просто деятельности по лечению граждан села Раменского». С этого времени отец Сергий вернулся служить в Троицкую церковь.

17 февраля 1938 начальник Раменского отделения НКВД Элькснин допросил работавшую осведомительницей жительницу Раменского Савлову, которая о священнике Сергии Белокурове показала: «Я живу в фабричных корпусах и вижу священника Белокурова в фабричных корпусах почти ежедневно. К кому он ходит, я не знаю… Я с ним поздоровалась и спросила: „Где же вы были в гостях?“ Он мне ответил: „Я был у своих“, но у кого, не сказал. Причём добавил: „Жить надо спешить, ведь всё равно если не сегодня, то завтра советская власть задавит“. Я ему ответила, что это ерунда, наоборот, советская власть ведёт к весёлой и радостной жизни. На это он мне ответил: „Это вам только говорят; хорошая, радостная жизнь в Кремле, рабочему Сталин хорошей жизни не даст“».

20 февраля была выписана справка на арест отца Сергия, а 22-го он был арестован и помещён в камеру предварительного заключения при раменской милиции. Через три дня следователь допросил священника.

— Как часто вы, Парусников и Фетисов собирались в церковной сторожке?

— В церковной сторожке мы собирались после каждой обедни.

— Какие вопросы вы обсуждали в церковной сторожке?

— Обыкновенно вопросы служебного характера. В феврале, числа какого не помню, мы, отслужив обедню, собрались в церковной сторожке, где стали обсуждать вопрос о присланном нам непосильном налоге.

— Скажите, какое недовольство выразили вы во время подписки на заём?

— На заём я не подписался лишь потому, что у меня и так много сделано подписок на заём. Недовольства не выражал.

— Как часто вы бываете в рабочих корпусах фабрики «Красное знамя» и других местах?

— Ходил в корпуса и другие места по требованию верующих, близких знакомств и связей не имею.

— Признаёте ли вы себя виновным в антисоветских разговорах в церковной сторожке и других местах?

— Виновным себя не признаю.

Это был последний допрос, и на этом следствие было закончено. 27 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила отца Сергия к расстрелу и он был переведён в Таганскую тюрьму в Москве. Священник Сергий Белокуров был расстрелян 7 марта 1938 года и погребён в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик Сергий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 26 декабря 2002 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Февраль». Тверь. 2005. С. 368−372.

Собор Новомучеников Бутовских