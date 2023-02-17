Священномученик Иоанн родился 13 февраля 1888 года в селе Новое Ракитино Лебедянского уезда Воронежской губернии в семье священника Григория Алешковского. Окончив в 1909 году Духовную семинарию, он был рукоположен во диакона, а в 1915 году — во священника и направлен в один из приходов в Финляндии, где прослужил до 1918 года; после отделения Финляндии от России отец Иоанн вернулся на родину. Впервые он был арестован в 1929 году, но вскоре освобождён; в том же году у него отобрали дом и всё имущество за неуплату непосильных налогов.

В тридцатых годах отец Иоанн служил в Никольском храме в селе Малышево Раменского района Московской области.

Два священника, допрошенные сотрудниками НКВД 20 и 21 января 1938 года, согласившись лжесвидетельствовать об отце Иоанне, подписали показания, в которых говорилось, будто тот систематически вёл антисоветскую агитацию и был готов в случае переворота в стране расстреливать коммунистов.

26 января власти арестовали отца Иоанна по обвинению в контрреволюционной деятельности и заключили в Таганскую тюрьму в Москве.

— Следствию известно, что вы… вели агитацию против советской власти… собирались принять репрессивные меры против коммунистов. Дайте по этому поводу показания! — потребовал следователь.

— Агитацией против советской власти я не занимался и не занимаюсь, — ответил священник. — Каких-либо репрессивных мер против коммунистов я не собирался принимать, этого факта не было.

Не зная, в чём ещё обвинить священника, следователь спросил:

— Скажите, по каким вопросам вы не согласны с мероприятиями, проводимыми партией и советской властью?

— С проводимыми партией мероприятиями я не согласен по следующим вопросам. Во-первых, что нашим детям не предоставляют одинаковых прав в учёбе, а во-вторых, я считаю незаконной изоляцию духовенства, — ответил священник.

Священномученик Иоанн Алешковский. Фотография. Таганская тюрьма. 1938 г.

— Признаёте ли себя виновным в антисоветской агитации? — спросил следователь.

— Виновным себя в антисоветской агитации я не признаю, — ответил священник.

11 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила отца Иоанна к расстрелу. Священник Иоанн Алешковский был расстрелян 17 февраля 1938 года и погребён в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик Иоанн прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Февраль». Тверь. 2005. С. 101−103