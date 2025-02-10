Мученица Ольга (Ольга Васильевна Евдокимова) родилась 11 июля 1896 года в селе Ново-Рождественское Раменской волости Бронницкого уезда Московской губернии. Отец Ольги работал лесником в имении помещика Ильина. Ольга окончила сельскую школу и вышла замуж за крестьянина Петра Матвеевича Евдокимова. Во время войны 1905 года он был призван в армию, после войны стал работать на фабрике в Раменском, а с 1914 года стражником в селе Михнёво. Пётр Матвеевич умер в 1921 году, и Ольга осталась вдовой с двумя детьми. Она с детства была прихожанкой храма Иоанна Предтечи в селе Ново-Рождественском и принимала активное участие во всех событиях, которые касались храма.

После того как храм в 1937 году был закрыт, Ольга Васильевна была 4 сентября 1937 года арестована вместе со священниками, псаломщиком и старостой храма, заключена в Таганскую тюрьму в Москве и в тот же день допрошена.

— Дайте подробные показания о ваших связях с церковнослужителями прихода.

— Моя связь с церковнослужителями выражалась на почве религиозных убеждений и церковных обрядов, то есть я активно посещала церковь, принимала у себя на квартире священников и считаю церковнослужителей своими духовными наставниками, с каковыми связи до сих пор не теряю.

— Дайте подробные показания о ваших контрреволюционных выкриках по адресу представителей советской власти в толпе церковников.

— Я говорила, что церковь не нужно давать закрывать, а нужно выбрать человека и послать с ходатайством в Москву, чтобы церковь оставить за нами. Кроме того, говорила, что вот, говорят, свобода, а тут опять нас притесняют, а притесняет нас, верующих, наша сельская власть.

— Кто подучил вас вырвать у церковной старосты ключи и передать их Копейкиной, пригрозив ей ключи от церкви представителям власти не давать?

— Ключи у церковной старосты я не вырывала, а только сказала, что ключи здесь ни при чём, — повесят печать или закроют другим замком, и наши ключи останутся ни при чём.

— Кто внушал вам стать на путь открытой антисоветской агитации с призывом борьбы против советской власти относительно решений советского правительства закрыть церковь?

— Это мне никто не внушал, я сама сознательно стала на этот враждебный путь, потому что советское правительство неверно поступило, закрыв церковь в нашем селе.

17 октября 1937 года тройка НКВД приговорила Ольгу Васильевну к десяти годам заключения в концентрационном лагере. Ольга Васильевна Евдокимова скончалась в заключении 10 февраля 1938 года и была погребена в безвестной могиле.

Мученица Ольга прославлена в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 20 апреля 2005 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Январь». Тверь. 2005. С. 402−404.