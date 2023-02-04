Священномученик Евфимий родился 17 апреля 1881 года в городе Шуе Владимирской губернии. По некоторым свидетельствам, его отец, Сергей Тихонравов, был священником. Евфимий Сергеевич окончил церковно-приходскую школу. Женившись на Татьяне Александровне Сперанской, дочери псаломщика Преображенского храма села Доронино, он в 1904 году переехал жить в это село. С этого времени он стал служить пономарём в Преображенском храме и, как многие церковнослужители того времени, зарабатывал на жизнь крестьянским трудом. У Евфимия Сергеевича и Татьяны Александровны родилось трое детей.

В 1917 году в России установилась безбожная власть, которая сразу же начала гонения на Русскую Православную Церковь. Местные власти в Доронино были жёстко, непримиримо настроены к Церкви и пригрозили служившему здесь священнику, что если он не перестанет служить, то всё его имущество будет конфисковано. У него была большая семья, дети, и ради них священник оставил храм. Епархиальный архиерей направил в Доронино другого священника, но и тот прослужил здесь недолго, так как власти и к нему приступили с угрозами. Приход снова остался без священника, и Евфимий Сергеевич, соболезнуя оставшимся без пастыря верующим, подал прошение архиерею о рукоположении в сан священника. Здоровья он был от рождения слабого, и некоторые из родственников отговаривали его: «Такое время, все отказываются, прячутся, а ты хочешь рукополагаться!» Но он был решителен в своём намерении, и в 1933 году был рукоположен к Преображенскому храму в селе Доронино. Жена священника сама пекла просфоры дома, но в 1935 году она тяжело заболела, ослепла и в том же году умерла. Вместо Татьяны Александровны отцу Евфимию стала помогать его младшая дочь, Антонина. Она пекла просфоры и топила в храме печи, другие дети ещё раньше уехали из села и жили отдельно.

Многие жители села, будучи крайне враждебно настроены к Церкви, требовали закрытия храма. Когда отец Евфимий проходил по улице, то ему вслед часто неслись ругательства и смех. В 1935 году отец Евфимий не смог уплатить назначенных ему властями налогов. За неуплату его имущество было конфисковано, а храм закрыт. После закрытия храма безбожники стали его разорять, вынося иконы и уничтожая их. Один из таких безбожников, вытаскивая иконы, бросал их на землю и с ожесточением одержимого топтал. Впоследствии он отморозил руки и ступни ног и лишился возможности двигаться; у его сына, который родился вскоре после кощунства, руки и ноги были от рождения калечными. Местные власти устроили в храме сначала склад для зерна, затем — конюшню, а после превратили помещение храма в склад для удобрений и этим почти разрушили здание.

После закрытия храма отец Евфимий ещё некоторое время прожил в селе, совершая по просьбе верующих требы. Жить становилось ему всё труднее, и он переехал в Иваново, где устроился работать сторожем в одном из лечебных учреждений, но так же как и раньше совершал требы по просьбам верующих. Поселился он в так называемом рабочем посёлке, где снимал убогий угол, лишь бы переночевать. Комнаты здесь сдавались всем, кто ни просился. Люди, совершенно друг другу незнакомые, спали в одной комнате на полу. Через некоторое время узнали, что отец Евфимий — священник, и в разгар самых свирепых гонений на Церковь нашлись люди, которые донесли органам, что в доме «нелегально» проживает священник. 1 января 1938 года отец Евфимий был арестован и заключён в ивановскую тюрьму. Через несколько дней он был допрошен.

— Вы арестованы как участник нелегальной контрреволюционной группы заштатного духовенства, проводившей антисоветскую агитацию среди своего окружения. Признаёте ли себя виновным? — спросил следователь.

— Не признаю себя виновным, так как никакой антисоветской агитации я не вёл и членом контрреволюционной подпольной организации заштатного духовенства не состоял, — ответил отец Евфимий.

После этого были допрошены лжесвидетели, и в первую очередь хозяйка квартиры, где снимал угол священник. Она показала:

«Тихонравов систематически на протяжении всего 1937 года в моём присутствии допускал контрреволюционные клеветнические выпады по адресу советской власти… В сентябре 1937 года, выражая недовольство советской властью, заявил: „Жить стало невозможно, нас, служителей… облагают непосильными налогами… Это делают с целью уничтожения религии и нас, духовенства“. Припоминаю ряд случаев, когда Тихонравов в моём присутствии распространял контрреволюционные провокационные слухи о якобы эксплуатации заключённых в советских тюрьмах и концлагерях».

Другой лжесвидетель сказал: «В ноябре 1937 года в беседе со мной о выборах в Верховный Совет он говорил: „Теперь происходит подготовка к выборам в Верховный Совет, но что это за выборы, когда назначают своих кандидатов? Это всё те же выборы, что были раньше; кто им не очень люб, того они убирают куда следует, посылают строить каналы, а потом этими каналами и хвастаются. А что, сами они эти каналы выстроили? Ведь это сделано руками заключённых. Это работа не лучше египетской каторги“».

3 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила отца Евфимия к расстрелу. На следующий день после вынесения приговора следователь вновь допросил священника.

— Вам предъявляется обвинение в том, что вы на протяжении длительного периода времени среди своего окружения вели контрреволюционную агитацию. Признаёте себя в этом виновным?

— Виновным себя в этом не признаю, так как никакой контрреволюционной агитации я не вёл.

— Следствие располагает материалом, что вы в сентябре 1937 года допускали контрреволюционные клеветнические выпады о Советском Союзе, колхозах и положении колхозников. Признаёте вы это?

— Нет, не признаю и сведения, которыми следствие располагает, я считаю ложными.

В тот же день, 4 февраля 1938 года, когда произведён был этот допрос, священник Евфимий Тихонравов был расстрелян в городе Иванове и погребён в безвестной общей могиле.

Священномученик Евфимий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

http://www.fond.ru/index.php?menu_id=370&menu_parent_id=0&person_id=83«>Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Январь». Тверь. 2005. С. 203−207

Храм Преображения Господня в Доронино

Молитвами и предстательством священномученика Евфимия у Престола Божия храм Преображения, где он служил, вернули Православной Церкви. Силами Введенского женского монастыря он был восстановлен. Вокруг храма построены дома — монастырский скит. Возрождается село Доронино. В 1994 году на праздник Преображения Господня был освящён главный придел. 2 января 2001 г. в зимней части храма освящён престол в честь Донской иконы Божией Матери и священномученика Евфимия. 4 февраля 2001 г. в день мученической кончины священномученика Евфимия совершена ему первая служба. Сестры обители написали икону святого. На этот первый престольный праздник вновь освященного придела храма приехала 82-летняя дочь священномученика Евфимия Антонина, чтобы почтить память отца-мученика и поделиться с сестрами своими воспоминаниями.

Замечательна жизнь самой Антонины Евфимовны. В Великую Отечественную войну она кончила школу младших авиаспециалистов и была на передовой в штурмовом авиаполку № 904, готовила самолеты к боевым вылетам. С боями прошла всю Белоруссию и Польшу, дошла до Берлина. Там Антонина встретила радостную весть о победе, на Рейхстаге оставила свою подпись: «Тося Тихонравова из Иваново». Всю жизнь, хоть и не явно, а сокровенно, но жила с Богом, обращалась к Нему в молитве.

Молитвенным предстательством святых новомучеников в Преображенском храме села Доронино возродилась жизнь. Священнослужители и сестры скита ежедневно совершают здесь молитвенное правило и суточный богослужебный круг.

http://history.pravorg.ru/2015/01/06/preobrazhenskij-xram-sela-doronino-istoriya-i-lyudi/