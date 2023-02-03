Священномученик Илия Яковлевич Березовский родился 20 июля 1890 года в селе Гляден Томского уезда Томской губернии. Служил священником в селе Мошкове Новосибирской области.

В 1933 году он был арестован Мошковским ОГПУ и выслан в Казахстан, в село Чемолгaн (ныне Ушконыр) Кaскеленского района Алма-Атинской области.

14 декабря 1937 года он снова был арестован Каскеленским отделом НКВД и обвинён в том, что среди населения села Чемолган Каскеленского района вёл агитацию за создание церковной общины и открытие церкви. 1 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила отца Илию к расстрелу. Священник Илия Березовский был расстрелян 3 февраля 1938 года и погребён в общей безвестной могиле.

Священномученик Илия прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Январь». Тверь. 2005. С. 199.