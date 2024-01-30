Священномученик Виктор родился в 1885 году в селе Малый Азясь Краснослободского уезда Пензенской губернии в семье священника Андрея Европейцева. По окончании Духовной семинарии Виктор Андреевич был рукоположен во священника и с 1906 года служил в храме святых бессребреников Космы и Дамиана в селе Хлыстовка Краснослободского уезда (ныне село Краснополье Краснослободского района Мордовии). Здесь он прослужил до конца 1929 года, пользуясь среди прихожан большим авторитетом, что сказалось впоследствии на его участи и предопределило мученическую кончину.

В ноябре 1929 года в дом священника явились представители сельсовета и ОГПУ и потребовали, чтобы семья священника покинула село, и, хотя супруга священника была в это время больна и лежала в постели с высокой температурой, пришедшие были неумолимы. Отобрав то, что с их точки зрения представляло какую-то ценность, всё остальное они изломали и изорвали, все свои действия сопровождая угрозами и бранью.

В 1929 году местные власти, исполняя распоряжение московского правительства о создании государственных коллективов, организовали в селе Хлыстовка колхоз, причём выборы его руководства были поначалу вполне свободными, и крестьяне избрали из своей среды наиболее хозяйственных крестьян. Это властям не понравилось, и в начале 1930 года колхоз был распущен и стал создаваться заново, причём все хозяйственные крестьяне были записаны в лишенцы, в колхоз их не приняли, а их имущество насильно забрали в общую собственность.

В декабре 1929 года, спустя месяц после престольного праздника святых бессребреников Космы и Дамиана, местными властями был закрыт в селе храм, и отец Виктор переехал в Краснослободск.

Отнятие имущества, закрытие храма — всё это вызвало возмущение у крестьян, которое достигло предела, когда крестьяне оказались лишёнными богослужения на Великий пост и Пасху. В апреле 1930 года, незадолго до Пасхи, крестьяне созвали собрание, в котором участвовало около ста человек, в основном женщины, и приняли решение добиться от властей разрешения на назначение в храм священника. Затем все собравшиеся пришли к сельсовету и потребовали от его председательницы, чтобы и она присоединилась к ходатайству населения перед областным начальством об открытии храма, что та категорически отказалась сделать. Из толпы, как заявила председательница впоследствии, послышались крики: «Давай, проклятая коммунистка, нам попа, если не дашь, разорвём!»

Крики и возмущение ни к чему, однако, не привели, и через некоторое время все разошлись. Власти всё же разрешили отцу Виктору служить в храме, и на Пасху состоялось богослужение, и ещё после Пасхи он служил, и все в храме молились три дня.

21 ноября 1930 года местный уполномоченный ОГПУ, собрав некоторые сведения о крестьянах-лишенцах и о священнике от местных коммунистических активистов, испросил разрешения у своего начальства на проведение арестов. На следующий день отец Виктор, шестеро крестьян и две монахини были арестованы и заключены в тюрьму в городе Саранске.

Через день следователь допросил священника. Выслушав предъявленные обвинения, отец Виктор заявил, что никакой антисоветской агитации он не проводил, что всё его внимание и силы отдавались чисто духовным вопросам и, когда в селе проводились какие-либо собрания, он о них совершенно не знал.

5 декабря, предъявив священнику обвинение в антисоветской агитации, следователь снова его допросил. «В предъявленном обвинении в антисоветской агитации, которую я проводил через кулаков и монашек, — ответил священник, — я виновным себя не признаю, так как во всё время моей службы в селе Хлыстовке священником я всё время был увлечён религией. Если проходили какие кампании, то я на них не обращал внимания, а также никакой агитации не вёл; наложенные на меня различные налоги выплачивал аккуратно. Во время закрытия церкви, а также и при открытии её, я в селе Хлыстовке не был… а также не участвовал ни в какой антисоветской агитации… Во время Пасхи 20 апреля 1930 года меня пригласило крестьянство села Хлыстовки отслужить обедню, на что я согласился, а после обедни ходил по домам и служил молебны…»

10 января 1931 года тройка ОГПУ приговорила священника к расстрелу. Священник Виктор Европейцев был расстрелян 30 января 1931 года в Саранской тюрьме и погребён в общей безвестной могиле.

Священномученик Виктор прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 30 июля 2003 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Январь». Тверь. 2005. С. 141−143

Новомученики Мордовские

http://www.fond.ru/index.php?menu_id=370&menu_parent_id=0&person_id=70

http://beegfree.org/watch/-21 030 237/171507243