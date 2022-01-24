Священномученик Феодор родился 18 сентября 1868 года в деревне Верхний Шакшер Пентежской волости Чердынского уезда Пермской губернии в семье крестьянина Василия Антипина. В 1887 году он окончил курс Благовещенской учительской семинарии и стал преподавать в школах Оханского уезда. 10 марта 1896 года Фёдор Васильевич был рукоположен во диакона к церкви села Сылвино-Троицкое Пермского уезда, а 9 мая 1903 года — во священника к той же церкви; 11 марта 1908 года отец Фёдор был назначен её настоятелем. С 1906 года батюшка нёс послушание законоучителя в Стефановской церковно-приходской школе в деревне Жебреевой и в соседних с ней деревнях. В 1909 году отец Фёдор был назначен настоятелем Христорождественского храма в селе Юм Чердынского уезда. С 1910 по 1914 год он исполнял должность благочинного 2-го округа Чердынского уезда. В 1914 году отец Феодор по распоряжению епископа Пермского и Соликамского Андроника (Никольского) был назначен членом благочиннического совета.

Священномученик Николай родился 12 января 1872 года в семье дворянина Артура Мациевского. В 1891 году Николай окончил первый курс Казанской Духовной семинарии и получил диплом учителя, дававший ему право преподавать в начальной школе. В том же году он сдал экзамен на псаломщика и был назначен псаломщиком Сергиевской церкви села Сунгурова Казанского уезда Казанской губернии. 21 сентября 1897 года псаломщик Николай был рукоположен во диакона. 30 августа 1902 года он перешёл служить в Пермскую епархию и 15 сентября того же года был рукоположен во священника к Голубятской церкви Пермского уезда и назначен заведующим Голубятской церковно-приходской школы. В 1907 году отец Николай был переведён служить в Осипово-Ключевскую церковь Осинского уезда, а в 1911 году — в Петропавловскую церковь села Опачевского того же уезда. В 1916 году он был назначен в Христорождественский храм в селе Юм Чердынского уезда.

Священники Феодор Антипин и Николай Мациевский после жестоких пыток и издевательств были расстреляны 24 января 1919 года пришедшими к власти безбожниками-большевиками.

Священномученики Феодор и Николай прославлены в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Январь». Тверь. 2005. С. 124−125

Собор Новомучеников и Исповедников Российских за Христа пострадавших

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