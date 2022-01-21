Священномученик Василий родился в 1889 году в селе Жохово Клёновской волости Подольского уезда Московской губернии в семье священника Александра Архангельского. В 1908 году Василий Александрович окончил второклассное училище в селе Чашниково Московской губернии и поступил учителем в школу в селе Мышецкое Московского уезда. В 1910 году он был переведён учителем в школу в деревню Петрищево Верейского уезда.

В 1913 году Василий Александрович был рукоположен во диакона к Ильинскому храму в селе Синьково Дмитровского уезда. В январе 1919 года диакон Василий был мобилизован в Красную армию и отправлен на оборонительные работы под Серпухов. В 1920 году он был рукоположен во священника к Ильинской церкви. В 1926 году его перевели в храм во имя иконы «Всех скорбящих Радость» в селе Ассаурово Дмитровского района, построенный в 1810-х годах на средства прихожан.

Отец Василий был арестован во время массовых гонений на Русскую Православную Церковь, 27 ноября 1937 года, и в тот же день допрошен.

— Следствие имеет данные, что вы среди населения ведёте антисоветскую агитацию, — сказал следователь.

— Антисоветской агитации среди населения я не веду, — ответил священник.

— Вы среди населения вели антиколхозную агитацию, призывали колхозников отказаться от работы в колхозе? Дайте показания.

— Антиколхозной агитации среди населения я не вёл и колхозников отказаться от работы в колхозе не призывал.

— Признаёте ли вы себя виновным по существу предъявленного вам обвинения? — задал следователь последний вопрос.

— Виновным себя в предъявленном мне обвинении не признаю, так как антисоветской агитации среди населения я не вёл, — ответил священник.

29 ноября сотрудник Дмитровского отделения НКВД допросил свидетелей. Один из них, секретарь Ассауровского сельсовета, показал: «Во время религиозных праздников Архангельский вёл работу среди верующих, чтобы не ходили на колхозные работы, а ходили в церковь. По этому поводу он во время уборочной кампании 1937 года говорил: „Мы, православные, не должны религиозные интересы менять ни на что — ни на свои личные, ни на колхозные, а должны почитать Господа Бога и молиться Ему“. По поводу подоходного налога Архангельский говорил: „Советская власть совсем загнала Христову веру, служителей её задушила налогами, тем самым добиваясь, чтобы священники отказались от службы в церкви“. Относительно выборов в Верховный Совет СССР Архангельский говорил: „Мы не должны принимать участия в выборах в советы, потому что советская власть хотя и говорит, что каждый может быть избранным, а на самом деле останутся те же дармоеды, которые находятся сейчас у власти и пьют народную кровь. Наше дело только слушать и выполнять, что говорят, а не к власти нам лезть“».

29 ноября следствие было закончено, и отца Василия перевели в Таганскую тюрьму в Москве. 3 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила его к десяти годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. Священник Василий Архангельский скончался 20 января 1939 года в заключении в Екатеринбургской области и был погребён в безвестной могиле.

Священномученик Василий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 7 мая 2003 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Январь». Тверь. 2005. С. 92−93

Собор Новомучеников и Исповедников Российских за Христа пострадавших