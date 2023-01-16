Священномученик Василий родился 25 января 1875 года в селе Андреевском Коломенского уезда Московской губернии в семье священника Ивана Васильевича Холмогорова. Первоначальное образование Василий получил в Коломенском духовном училище. В 1894 году он окончил Московскую Духовную семинарию. В 1895 году Василий Иванович был назначен псаломщиком в Успенский собор в городе Дмитрове. Женат на Анне Алексеевне (1873-???). По состоянию на 1913 год у них была одна дочь Серафима. В 1903 году будущий мученик был рукоположен во священника к Успенскому храму в селе Морозово Дмитровского уезда Московской губернии. 22 июня 1911 года отец Василий был направлен служить в Никольский храм в селе Полтево Богородского уезда (ныне Балашихинский район) Московской губернии, где был заведующим и законоучителем Полтевской церковно-приходской школы до её закрытия советской властью. В 1921 году отец Василий был награждён наперсным крестом и через некоторое время возведён в сан протоиерея.

После закрытия Никольского храма властями в середине 1930-х годов, отец Василий стал служить в Преображенском храме в селе Остров, входившем в 1920-х годах в состав Подольского уезда (ныне Видновский округ Московской епархии) Московской губернии. Первая его служба здесь состоялась на праздник Преображения Господня в 1937 году. Белокаменный Преображенский храм был выстроен во второй половине XVI века и принадлежал к числу архитектурных памятников. Однако во время гонений на Церковь в 1920—1930 годах храм пришёл в самое плачевное состояние, так как сами власти были настроены категорически против реставрации действующего храма, хотя бы он и представлял из себя ценный памятник зодчества.

25 ноября 1937 года сотрудники НКВД допросили дежурных свидетелей, жителей села Остров, которые показали, что священник жаловался, что вот, мол, до чего дожили, Божие место оказалось запущенным, храм не ремонтируется, чего раньше бы не было, а теперь и материалов не достанешь для ремонта.

На следующий день отец Василий был арестован и заключён в московскую Таганскую тюрьму и через день допрошен. На обвинения следователя священник категорично ответил, что контрреволюционной агитации он не вёл и виновным себя не признаёт.

29 ноября следствие было закончено, и 1 декабря 1937 года тройка при УНКВД по Московской области приговорила протоиерея Василия к десяти годам заключения в концентрационном лагере. 9 января 1938 года он прибыл в Сиблаг в Новосибирской области и был направлен в одно из его отделений, но совсем недолгим было его здесь пребывание. Протоиерей Василий Холмогоров скончался 16 января 1938 года в Сусловском отделении Сиблага и был погребён в безвестной могиле.

Священномученик Василий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 24 декабря 2010 года.

16.01.2018 г., в Московском женском Ставропигиальном Иоанно-Предтеченском монастыре проходила служба, которая была посвящена священномученику Василию Холмогорову. Божественную литургию служил протоиерей Николай Лызлов. Сейчас в селе Остров находится Богодельня Иоанно-Предтеченского монастыря, старшей сестрой Богодельни является насельница монастыря монахиня Варвара, а в Преображенском храме служит монастырский диакон отец Кронид. Кроме этого, сввященномученик Василий Холмогоров являлся родственником другого священномученика Владимира Смирнова, который в свою очередь служил старшим священником Иоанно-Предтеченского монастыря.

Святой мученик Василий моли Бога о нас!

http://poltevo-hram.ru/sshhmchch-vasilij/54-svyashhennomuchenik-vasilij.html