Священномученик Михаил родился 13 июня 1889 года в селе Малое Карачкино Козьмодемьянского уезда Казанской губернии в семье диакона церкви Казанской иконы Божией Матери Александра Березина и супруги его Евлампии Михайловны. После окончания Чебоксарского Духовного училища и обучения в Казанской Духовной семинарии, откуда он вышел из второго класса 12 сентября 1908 года по личному прошению, Михаил Александрович поступил на епархиальную службу. С 3 июня 1909-го по 9 марта 1910 года он нёс послушание псаломщика церкви Рождества Христова села Пайгусово, а затем был переведён в Петропавловский храм села Кузнецово Козьмодемьянского уезда. Здесь Михаил Березин прослужил до 1936 года, сначала псаломщиком, а 7 августа 1929 года по ходатайству прихожан архиепископом Афанасием (Малининым) был рукоположен во священника. В сохранившихся клировых ведомостях отмечается, что поведения он был очень хорошего, неплохо знал марийский язык.

В селе Кузнецово проживали главным образом марийцы, многие из которых не говорили по-русски. Но батюшка находил общий язык со своей паствой, его уважали и любили за кротость, незлобие, искреннее желание помочь ближнему. Об этом свидетельствует и документ, который впоследствии представили в следственные органы прихожане кузнецовской церкви с целью облегчить участь священника, хотя подпись под такими обращением грозила арестом и самим подписавшимся. В справке кузнецовской религиозной общины, направленной в НКВД МАССР 3 января 1937 года, сказано, что отец Михаил «никогда ни против советской власти, ни против колхозного строительства и других мероприятий советского правительства не выступал… с самого начала своего служения исполнял все распоряжения правительства, без гражданской регистрации не отпевал, не венчал и не крестил, все налоги, сборы… уплачивал своевременно и аккуратно».

Несомненно, что отец Михаил был человеком образованным. Об этом свидетельствуют и сведения о его личной библиотеке, также сохранившиеся в следственном деле. Творения святых отцов, другая духовная литература, материалы журналов «Нива», «Родина», «Воскресный день» помогали батюшке в его нелёгком пастырском служении. За успешные труды на ниве Христовой в 1933 году священник Михаил Березин был награждён скуфьёй.

На протяжении 1930-х годов представители советской власти, которых, конечно же, не устраивало ревностное служение Богу и ближнему будущего священномученика, изыскивали повод для более-менее «законного» ареста отца Михаила и закрытия церкви в селе Кузнецово, но никаких обвинений предъявить не могли. Несмотря на это, 29 октября 1936 года в Горномарийский отдел НКВД из Йошкар-Олы пришёл приказ о срочном аресте батюшки, в котором содержалось требование закончить дело в восемь дней и отправить заключённого в Йошкар-Олу. Отца Михаила арестовали в тот же день и ложно обвиняли в контрреволюционной агитации против советской власти и мероприятий, проводимых ею в деревне. В ходе следствия батюшка был допрошен семь раз: 30 октября, 6 ноября, 20 ноября (дважды) — в Козьмодемьянске, а 14, 17, 20 декабря — в Йошкар-Оле. Кроме того, ему пришлось выдержать три очных ставки. Начиная с первого допроса, отец Михаил отрицал свою вину, заявив, к примеру, 20 ноября, что «никогда, никому, ничего не говорил ни против советской власти, ни против её мероприятий». Стремясь уложиться в отведённые восемь дней, следователь стал угрожать священнику расправой, но ничего не добился.

Отец Михаил очень беспокоился о своей семье. В следственном деле сохранилось его заявление на имя прокурора по делам НКВД МАССР от 8 января 1937 года, в котором батюшка просил «под поручительство или под подписку» освободить его для устройства своих дел. При этом он объяснял, что сыновья его учатся в Козьмодемьянске в десятом, восьмом и пятом классах, живут на частной квартире, у них кончились продукты, что супруга осталась без средств с маленькой дочерью и больной матерью на руках. Отец Михаил просил освободить его на время, чтобы продать что-то из имущества и помочь близким. Волновало батюшку и то, что он должен представить в районный финансовый отдел декларацию о расходах вверенного ему храма, так как несвоевременная подача документов могла послужить поводом к закрытию церкви. Во время своего временного освобождения батюшка предполагал подать в органы власти необходимые бумаги. Конечно же, его не отпустили.

20 января 1937 года спецколлегия главсуда МАССР на закрытом заседании рассматривала дело священника Михаила Березина. Несмотря на то, что батюшка не признал своей вины и ни один из свидетелей не подтвердил выдвинутое против него обвинение, отец Михаил был приговорён к пяти годам лишения свободы. При этом не была принята во внимание и справка, подтверждавшая, что священник Березин бесплатно отдал колхозу «Ударник» свой сад с изгородью, сдал четырёх телят и навоз для колхозных полей. Не помогло и обращение батюшки в специальную коллегию Верховного суда РСФСР, которая оставила приговор в силе.

Поначалу отец Михаил отбывал наказание в Ветлаге, расположенном на территории Нижегородской области, а затем был переведён в Антибесский лагерный пункт Сиблага в Новосибирской области, куда прибыл 23 июня 1937 года. Здесь батюшка был арестован 17 декабря того же года по ложному обвинению в активном участии в контрреволюционной кадетско-монархической повстанческой организации, «преследовавшей цели свержения советской власти в момент нападения Японии на СССР». Отец Михаил вёл себя на следствии мужественно, на единственном допросе, состоявшемся 22 декабря 1937 года, отказался отвечать на вопросы и что-либо подписывать. Следует отметить, что «работал с батюшкой» наиболее «умелый» следователь: из допрошенных им по данному делу семи обвиняемых шестеро дали признательные показания. И только отец Михаил не сказал ничего. «От дачи каких-либо показаний по своим религиозным убеждениям я отказываюсь», — значится в протоколе допроса, который является ярким свидетельством святости подвижника и, конечно же, сродни мученическим актам первых веков христианства.

Видя смирение и твёрдость батюшки в исповедании веры, Господь даровал ему мученический венец. 25 декабря 1937 года на заседании тройки УНКВД по Новосибирской области священник Михаил Березин был приговорён к расстрелу. Приговор чекисты привели в исполнение 13 января 1938 года.

Священномученик Михаил прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

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