Мученица Мария Фёдоровна Данилова родилась 25 февраля 1884 года в семье рабочего-ткача в городе Юхнов Смоленской губернии. Два года Мария училась в школе, потом пошла по стопам отца: работала мотальщицей и ткачихой. В 1917 году Мария Фёдоровна была увлечена идеей рабоче-крестьянской власти, и в 1918 году стала даже членом ВКП (б), но в 1920 году вышла из партии и стала ревностным членом Церкви. При изъятии большевиками для своих нужд церковных ценностей Мария Фёдоровна в первый раз была репрессирована советской властью. К тому времени она проживала в городе Гаврилов-Ям Ярославской области, семьи не имела. Работала в совхозе разнорабочей. Главной заботой Марии Фёдоровны была церковь. Будущая мученица состояла членом церковного совета и исполняла должность церковного старосты. Когда в октябре 1936 года церковь была закрыта, Мария Фёдоровна ходила по деревням и собирала подписи граждан за сохранение храма Божия, ездила в Ярославль и Москву ходатайствовать о её возвращении верующим.

10 марта 1937 года группа из 70−80 верующих при участии и организации Марии Фёдоровны пошла в сельсовет с требованием открыть церковь, но их разогнала милиция. Большевики не простили исповеднице её противление антихристовой власти. 25 октября она была арестована, а 16 ноября 1937 года осуждена как «участница контрреволюционной церковно-повстанческой группировки, участие в нелегальных сборищах, погромно-повстанческая пропаганда» и приговорена к 10 годам концлагеря.

Отбыв почти весь срок заключения, Мария Фёдоровна Данилова умерла в лагере 12 января 1946 года при невыясненных обстоятельствах. Похоронена в братской могиле лагеря.

Мученица Мария прославлена в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

http://martyrs.pstbi.ru/cgi-htm/db.exe/ans/nm/?HYZ9EJxGHoxITcGZeu-yPnAs9XAs