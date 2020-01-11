Мученица Варвара Дмитриевна Деревягина родилась в 1912 году в селе Бурминка Ряжского уезда Рязанской губернии в семье крестьянина Д.И. Назина. Училась в церковноприходской школе. В 1926 году её выдали замуж, супруг Варвары Дмитриевны не был верующим, и она, вернувшись в родительский дом, посвятила свою жизнь молитве и служению Богу. После закрытия в 1937 году храма в Бурминке верующие начали собираться по домам на общую молитву, ходили на богомолье в действовавшие храмы в Скопин и Рязань, устраивали паломничества к почитаемым источникам. 7 июня 1940 году все они, в том числе Варвара Дмитриевна и её отец, были арестованы и заключены в тюрьму города Ряжска. Варвара Дмитриевна отказалась отвечать на вопросы и подписать протокол об окончании следствия. Суд над верующими крестьянами села Бурминка проходил в Ряжске 23‑25 октября 1940 года. На суде Варвара Дмитриевна сказала: «Виновной себя ни в чём не признаю, в колхозе никогда не состояла… Я являюсь верующим человеком, буду в Бога верить и буду молиться». Судебная коллегия Рязанской области приговорила Варвару Дмитриевну к 8 годам заключения в концлагере, а её отца — к расстрелу, который потом заменили на 10 лет лагерей.

Мученица Наталия Ивановна Сундукова родилась в 1887 году в семье священника в селе Алёшкино Похвистневского района Куйбышевской области. В 1930-х годах она была выслана в город Душанбе в Таджикской ССР. Там её вновь арестовали и приговорили к 5 годам лишения свободы. В обвинении сказано, что она «являлась организатором и руководителем контрреволюционной ячейки церковно-монархической организации „Истинная Православная Церковь“ в городе Сталинабаде (Душанбе), вела антисоветскую контрреволюционную агитацию… против мероприятий советской власти: выборов в советы, советских праздников, вождей партии и правительства».

В лагерной характеристике на Наталию Сундукову сказано: «ни одного дня не работала, категорически заявляя, что на антихристов работать не будет».

Мученицу Наталию Тихоновну Силуянову, также дочь священника, приговорили к лагерному сроку за то, что она «участвовала в контрреволюционной группе, ставившей своей целью срыв мероприятий соввласти на селе, агитировала против выборов в Верховный Совет, пела контрреволюционный царский монархический гимн». В Карлаг она поступила в марте 1941 года, и, как сказано в характеристике, «…в лагере ни одного дня не работала по религиозным убеждениям».

Мученица Евдокия Семеновна Назина родилась в селе Бурминка Новодеревенского района Рязанской области в крестьянской семье. 6 июня 1940 г. была арестована вместе с Наволокиной и Гусевой и тремя девочками в Пронском районе во время ночлега в селе Чалино, когда они шли на богомолье в Рязань.

25 октября 1940 года Судебная Коллегия по уголовным делам Рязанского облсуда приговорила исповедницу к 10 годам концлагеря по групповому делу церковников за антисоветскую агитацию. В приговоре советского суда говорится, что осуждённые «организовано противодействовали выборам в Верховный Совет, в местные Советы, переписи населения, клеветали на Советскую власть, устраивали нелегальные сборища, вербовала в свою организацию церковников и детей школьного возраста, которых обрабатывала в антисоветском духе».

5.11.1940г. осуждённая подала жалобу на приговор, но он был оставлен в силе. Виновной себя Евдокия Семеновна не признала.

Мученица Анна Степановна Боровская родилась в селе Дон-Избище Рязанской области в крестьянской семье в 1907 году. Как и Евдокия Назина была осуждена по общему делу с другими верующими Рязанской области за стойкое исповедание православной веры к 10 годам концлагеря. Срок отбывала в Карлаге НКВД.

Мученица Матрона Кузьминична Наволокина родилась в селе Закупта Рязанской области в крестьянской семье в 1894 году. До августа 1939 г. была колхозницей в колхозе «Красная новь» Ряжского района, затем, как записано в ее следственном деле, «ходила, нищенствовала по разным районам Рязанской области». Вместе с другими богомольцами была арестована 6 июня 1940 г. Виновной себя не признала. От показаний на предварительном следствии отказалась и была приговорена советской властью к 6 годам концлагеря.

Мученица Анна Никитовна Попова родилась в 1898 г. в селе Турово Ряжского уезда Рязанской области в крестьянской семье. До 1940 г. проживала в селе Бурминка. 31 мая 1940 арестована по «Делу Назина Д. И» и приговорена к 8 годам концлагерей. Из Ряжской тюрьмы отправлена для отбывания срока в Карлаг.

Мученица Евдокия Ивановна Гусева родилась в 1912 году в селе Бурминка Ряжского уезда Рязанской губернии в семье священника. 24 мая 1940 г. была задержана в деревне Галино Пронского (ныне Скопинского) района Рязанской области вместе с мученицами Евдокией Назиной и Матроной Наволокиной. Задержанных обвинили в «антисоветской агитации» за то, что женщины, которые шли на богомолье в Рязань, пели духовные стихи в доме, где они остановились на ночлег.

Содержалась в пронской тюрьме. На допросе заявила: «Советская власть идёт против Бога, а потому мы советской власти не верим и не любим ее». В начале июня передана в Новодеревенский райотдел ОГПУ. 6 июня был официально оформлен ордер на её арест.

Содержалась в ряжской тюрьме. От дачи дальнейших показаний отказалась. Привлекалась по делу «контрреволюционной церковно-монархической организации» вместе с группой верующих села Бурминка. На суде заявила: «Виновной себя ни в чем не признаю, в Бога верую, молилась Богу».

25 окт. 1940 г. на выездной сессии Судебной коллегией по уголовным делам Рязанского обл. суда в Ряжске приговорена к 6 годам концлагерей. В 1941 г. переведена в Карагандинский лагерь (Карлаг).

Мученица Евфросиния Фёдоровна Денисова родилась в селе Донские Избищи Задонского района Липецкой области в крестьянской семье в 1906 году. Была замужем за Алексеем Степановичем Денисовым. В семье были малолетние дети.

Из показаний Евфросинии Фёдоровны в архивном деле 1940 г.: «В партии Иисуса Христа состою от рождения, поэтому вышла из колхоза лет 5 или 6 назад, Я в колхозе видела безбожные дела: работали в праздники, поломали церкви. Из колхоза по договорённости с мужем вышла, и не одна. Перепись не проходила, потому что в советские книги писаться не хочу.

Налоги после ареста мужа не платила. На выборы ни на какие не ходила и не хотела голосовать, проголосовала за Иисуса Христа, за его партию, а не за антихриста".

Осенью 1940 года за деятельное исповедание православной веры была осуждена к 8 годам концлагерей и отправлена для исполнения наказания в Карлаг НКВД.

Мученица Агриппина Тихоновна Киселёва родилась в 1903 году селе Урлейка Кандопольского района Пензенской губернии в крестьянской семье. Впервые была арестована органами ГПУ за твёрдое исповедание Православия в 1930 году. В 1937 г. была арестована и осуждена на два года лишения свободы. 1 ноября 1940 года была вновь арестована и 4 января 1941 года Судебной коллегией по уголовным делам по Пензенской области приговорена к 10 годам концлагерей по статье 58−10 УК РСФСР и отправлена для отбытия срока в Карлаг.

Мученица Наталия Васильевна Васильева родилась в 1899 году в деревне Эймари Пушкинского района Калининской области в крестьянской семье. 14 октября 1940 года была арестована по обвинению в «отказе от паспорта» и 30 октября осуждена на два года лишения свободы. Наказание отбывала в Карлаге НКВД.

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Всех мучениц арестовали в Карлаге 11 июля 1941 года. Обвинение: «с момента прибытия в Карлаг НКВД в контрреволюционных целях без всяких на то оснований систематически отказывались от работы в лагере, проявляя контрреволюционный саботаж… Наряду с этим обвиняемые среди заключенных проводили антисоветскую пропаганду, используя при этом религиозные предрассудки… В предъявленном обвинении .. виновными себя не признали…». На допросе они все единодушно назвали себя верующими христианками и подтвердили невыход на работу по той причине, что считают советскую власть антихристовой и работать на неё не желают.

По приговору постоянной сессии Карагандинского областного суда при Карлаге НКВД от 29 сентября 1941 года мученицы были расстреляны в Карлаге 11 января 1942 года. Место их погребения неизвестно.

Мученицы Наталия Сундукова, Наталия Силуянова, Евдокия Назина, Анна Боровская, Матрона Наволокина, Варвара Деревягина, Анна Попова, Евдокия Гусева, Евфросиния Денисова, Агриппина Киселева и Наталия Васильева прославлены в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Собор Новомучеников и Исповедников Российских

БД ПСТГУ «Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви XX века»