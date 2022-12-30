Протоиерей Николай Бельтюков и священник Александр Савелов пострадали в Пермской губернии 30 декабря 1918 года. Они вместе служили в селе Култаево. Красноармейцы устроили показательную расправу над священнослужителями, вначале в них выстрелили, но стреляли плохо и только ранили священников, тогда обоих мучеников зарубили саблями.

Священномученики Николай и Александр прославлены в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Собор Новомучеников и Исповедников Российских за Христа пострадавших