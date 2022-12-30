|Русская линия
|30.12.2022
Протоиерей Николай Бельтюков и священник Александр Савелов пострадали в Пермской губернии 30 декабря 1918 года. Они вместе служили в селе Култаево. Красноармейцы устроили показательную расправу над священнослужителями, вначале в них выстрелили, но стреляли плохо и только ранили священников, тогда обоих мучеников зарубили саблями.
Священномученики Николай и Александр прославлены в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.
Собор Новомучеников и Исповедников Российских за Христа пострадавших
https://rusk.ru/st.php?idar=76872
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