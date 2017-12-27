Священномученик Николай родился в 1884 году в Новочеркасске в семье канцелярского служащего Ивана Ковалёва. В 1919 году в Анапе он был рукоположен в сан иерея. Краткие сведения о его служении известны из уголовного дела, заведённого на отца Николая в Ленинграде в начале 30-х годов. В деле говорится, что «…в период нахождения в Анапе барона Врангеля, священник Николай Ковалёв был избран Городской Думой в комиссию по защите населения от красных», в 1934 году священник был арестован в Ленинграде, куда приехал жить и где совершал богослужения на дому. Как «социально опасного элемента» отца Николая приговорили к высылке из Ленинграда.

С 1935 по 1937 год он находился в ссылке в городе Атбасаре в Казахстане, где был 22 ноября 1937 года вторично арестован и обвинён в «проведении среди населения к/р агитации, направленной на компрометацию мероприятий партии и правительства».

На допросе отец Николай виновным себя не признал. 28 ноября тройка при УНКВД по Северо-Казахстанской области приговорила священника к высшей мере наказания, и 27 декабря 1937 года он был расстрелян.

Священномученик Николай прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.