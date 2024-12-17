Екатерина Андреевна Арская, урождённая Уртьева, родилась 1 апреля 1875 года в Санкт-Петербурге. Её отец, Андрей Петрович Уртьев, был купцом 2-й гильдии, а также ктитором церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Шпалерной улице. Мать, Ксения Филипповна, занималась воспитанием девятерых детей: у Екатерины было пять сестёр — Елизавета, Евгения, Мария, Александра и Ксения, и три брата — Андрей, Алексей и Павел. Семья Уртьевых жила в доме № 8 по Фурштадтской улице.

Екатерина Андреевна и её старшие сёстры учились в Санкт-Петербургском Александровском институте (ул. Смольного, дом № 3). Институт давал высшее образование и был создан по образцу знаменитого Смольного института благородных девиц. В нём обучались девочки из семей незнатного дворянства и почётных граждан. Смольный и Александровский институты входили в Императорское Воспитательное Общество благородных девиц, председателем и попечителем которого была императрица Мария Фёдоровна.

Дети в семье Уртьевых были очень дружны между собой. Екатерина Андреевна была особенно близка со старшей сестрой Марией. Благодаря ей она познакомилась со своим будущим мужем — офицером артиллерии Русской императорской армии Петром Николаевичем Арским. За Марией ухаживал (и впоследствии женился) его старший брат Михаил Николаевич, тоже артиллерийский офицер. Вместе с ним в доме Уртьевых стал бывать и Пётр Николаевич. 17 февраля 1899 года Пётр Николаевич и Екатерина Андреевна венчались в церкви приюта принца Ольденбургского (Лиговский проспект, дом № 8).

Выйдя замуж, Екатерина Андреевна полностью посвятила себя семье, мужу и детям. Их в семье Арских было пятеро: дочери Галина (род. в 1900 г.), Ираида (1903), Павла (1907), Наталия (1908) и сын Иоанн (1905?). Девочки воспитывались в Александровском институте, который окончила их мать, а Иоанн учился в реальном училище, состоял в скаутской организации.

В семье Арских царила атмосфера любви, покоя и благополучия. Церковные традиции, впитанные Екатериной Андреевной в родительском доме, легли в основу и новой семьи. В 1912 году вышедший в запас Пётр Николаевич был назначен ктитором Воскресенского Смольного собора.

Екатерина Андреевна продолжала тесно общаться с сестрой Марией, теперь они дружили уже семьями. Старший сын Марии Глеб стал крестным отцом Наталии, младшей дочери Екатерины Андреевны. А Екатерина Андреевна, в свою очередь, в мае 1904 года стала крестной матерью сына Марии Андреевны — Георгия.

В августе 1914 года началась Первая мировая война, и Петра Николаевича Арского призвали в действующую армию. Он служил в 28-ой Тверской пешей дружине. На протяжении разлуки Екатерина Андреевна и Пётр Николаевич не прекращали переписку. В феврале 1915 года П.Н. Арский был ранен и переведён в Петроград.

После событий октября 1917 года мир вокруг Арских начал стремительно меняться, общая катастрофа не могла не коснуться и их семьи. Арские лишились состояния, Пётр Николаевич стал комендантом здания Артиллерийских курсов РККА, Екатерине Андреевне тоже пришлось устроиться на работу.

В 1918 году от эпидемии холеры умерли старшая и младшая дочери Екатерины Андреевны — Галина и Наталия. Через два года, в 1920 году, она потеряла всю свою семью. В течение одного месяца муж и дети умерли от дизентерии. Последовавший за этим период жизни Екатерины Андреевны практически неизвестен; связь с родственниками, которых революция и гражданская война разбросали по свету, прервалась. Вероятно, что в это время Екатерина Андреевна стала теснее общаться с членами знаменитого «Александро-Невского братства». До своего первого ареста она сменила три работы: сначала была переплетчицей, потом санитаркой, а потом швеей.

Члены «Александро-Невского братства» (1918−1932) в условиях политики государственного атеизма сохраняли преданность идеалам Православия. Никаких политических задач это общество православных верующих себе не ставило, однако над всеми, кто входил в него, был установлен жесточайший надзор со стороны ГПУ.

Духовные руководители и организаторы братства, лаврские архимандриты Гурий (Егоров) и Варлаам (Сацердотский), а также настоятель Феодоровского собора архимандрит Лев (Егоров) и иеромонах Варсонофий (Веревкин), образовали в Ленинграде и его пригородах полулегальные православные общины со своим уставом, распорядком и строго регламентированным образом жизни. Эти общины стремились сохранить иночество вопреки попыткам советского правительства полностью уничтожить в стране традицию монашеского делания.

18 февраля 1932 года Екатерина Андреевна Арская была арестована как активная участница «Александро-Невского братства» по стандартной формулировке «за контрреволюционную деятельность». Всего по этому делу было привлечено 92 человека. В обвинительном заключении «Александро-Невское братство» было названо «церковно-монархической организацией», ставившей себе целью создать «общественное движение против советской власти путём систематической пропаганды и создания сети нелегальных ячеек».

Екатерина Андреевна проходила по этому делу как ближайшая сотрудница также арестованного архимандрита Льва (Егорова). Арскую обвинили в том, что она «в течение ряда лет вела контрреволюционную пропаганду, направленную на организацию антисоветских элементов для борьбы с советской властью».

Екатерина Андреевна, отрицая всякую причастность к «контрреволюционной» деятельности, отказалась называть какие-либо фамилии и давать показания. Видимо, она не хотела навлечь своими словами беду на кого-нибудь из знакомых.

Никаких доказательств причастности Арской к «Александро-Невскому братству» в материалах дела нет. В них неоднократно подчёркивается сословное происхождение Екатерины Андреевны; фраза из обвинительного заключения «бывшая дворянка, жена царского полковника» выделяется крупным шрифтом.

По приговору Тройки НКВД Екатерина Андреевна Арская получила 3 года заключения в концлагере.

После освобождения Екатерине Арской было запрещено возвращаться в Ленинград, и она поселилась в городе Боровичи Новгородской губернии, в доме № 66 по Порожской улице; устроилась работать в артели «Красный Октябрь».

В Боровичах жили близкие Екатерине Андреевне по духу люди, и, возможно, это определило выбор ею места жительства. Здесь она встретила тех, с кем проходила по делу об «Александро-Невском братстве»: Алексея Ивановича Правдина — келейника архимандрита Льва (Егорова), священника Николая Ивановича Воскресенского и других.

20 октября 1937 года Екатерина Андреевна Арская вновь была арестована и оказалась в Боровичской тюрьме. Она, в числе других привлечённых, обвинялась в причастности к «единой контрреволюционной организации», по этому делу проходила и княжна Кира Ивановна Оболенская.

Допросы и пытки, которым подвергались арестованные, вынудили некоторых из проходивших по делу, в том числе священнослужителей, дать показания против себя и своих товарищей. Однако они не смогли сломить Екатерину Андреевну Арскую и Киру Ивановну Оболенскую и не заставили их подписать нужные чекистам показания.

10 декабря 1937 года особой тройкой УНКВД ЛО Екатерине Арской, княжне Кире Оболенской и ещё пятидесяти осуждённым по этому делу был вынесен смертный приговор. 17 декабря 1937 года Екатерина Андреевна Арская была расстреляна.

Мученица Екатерина прославлена в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 7 мая 2003 г.

http://www.bcex.ru/muzej/svyataya-muchenicza-ekaterina-petrogradskaya