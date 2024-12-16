Cвященномученик Николай Николаевич Ершов родился в 1888 году в селе Рюминское Александровского уезда Владимирской губернии в крестьянской семье. Учился в сельской школе.

В 1912 году рукоположен во диакона, затем — во священника. Служил в селе Павловская пустошь Александровского уезда Владимирской губернии. В 1931 году переведён в село Романово Переяславского района Ярославской области. В 1936 году назначен настоятелем храма села Городищи того же района.

Отец Николай ревностно исполнял свои пастырские обязанности, наставляя прихожан в православной вере и верности Церкви.

В октябре 1937 года был арестован по обвинению в «участии в антисоветской группировке, дискредитацию колхозного строительства, проведение повстанческой агитации». Отец Николай отверг обвинения в антигосударственной деятельности и виновным в предъявленном обвинении себя не признал.

14 октября того же года тройкой при УНКВД по Ярославской области был приговорён к восьми годам заключения в концлагере.

Скончался в заключении 16 декабря 1937 года при неизвестных обстоятельствах.

Священномученик Николай прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Собор новомучеников и исповедников в земле Ярославской просиявших

https://drevo-info.ru/articles/19 228.html