Священномученик Сергий родился 17 мая 1892 г. в деревне Деревягино Сапожсковского уезда Рязанской губернии в семье священника Иоанна Кочурова. В 1913 г. Сергий окончил рязанскую духовную семинарию, в 1915 г. женился на девице Клавдии, дочери священника Петра Тимофеевича Соловьёва. В том же году был рукоположен во диакона и затем во священника.

Во время гонений отец Сергий служил в храме в селе Ухолово Рязанской области. В 1929 г. власти потребовали от священника уплаты непосильной для него суммы налога и за неуплату отобрали имущество. Отец Сергий перешёл служить в Ильинскую церковь в селе Сандыри на окраине Коломны. Но и этот храм был закрыт, и летом 1938 г. он стал служить в Троицком храме в селе Троицком Истринского района. Супруга священника с дочерью остались жить в Сандырях, поскольку в Троицком жить было негде. Сам отец Сергий жил в сторожке, устроенной под храмом; в одной комнате жила староста, в другой — он.

Весной 1940 г. осведомители донесли, будто отец Сергий рассказывал, что при изъятии имущества у него отобрали буквально всё и выгнали из дома. Он говорил, что людей угоняют, мучают и пытают, власть массовыми репрессиями озлобляет народ, но всё это до поры до времени, ибо все, взявшие меч, от меча и погибнут. Однажды один из осведомителей пришёл к отцу Сергию домой с бутылкой крепкого вина и пытался напоить священника, чтобы спровоцировать его на разговор о политике. Но отец Сергий от вина отказался и разговаривать на политические темы не стал, и гость всё выпил сам. Присутствовавшая здесь староста храма Недумова в это время пыталась убедить гостя, чтобы он веровал в Бога и ходил в церковь, а иначе, поскольку есть загробная жизнь, можно попасть в ад.

Все возводимые на него обвинения отец Сергий отверг: «Заявляю, я никогда не клеветал на руководителей ВКП (б) и советского правительства и фашистский строй не восхвалял. Я, как верующий священник, отношусь к советской власти, руководствуясь словами Священного Писания „Властям предержащим повинуйтесь. Нет власти не от Бога“ (Рм.13.1)».

Хотя никаких доказательств вины священника не было, 28 сентября 1940 г. Особое Совещание при НКВД приговорило отца Сергия к восьми годам заключения в концлагере, и 5 октября того же года он был отправлен в Ивдельлаг в Екатеринбургскую область. Скончался священник Сергий Кочуров 12 декабря 1941 г. в Богославлаге в Екатеринбургской области и был погребён в безвестной могиле.

Священномученик Сергий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 27 марта 2007 г.

Собор новомучеников и исповедников Российских

http://kolomna-hram.ru/svyaschennomuchenik_serg1