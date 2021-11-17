Священномученик Николай Павлович Виноградов родился 4 ноября 1873 года в городе Клин Московской губернии и происходил из духовного звания. Поступив в Московскую Духовную семинарию, он окончил её в 1896 году по второму разряду. Затем до 1898 года преподавал в Прохоровской церковноприходской школе Подольского уезда. Женился. 17 апреля 1898 года определён священником в храм села Данилово Подольского уезда, освящённого в честь Смоленской иконы Пресвятой Богородицы.

Село Данилово одно из старейших сёл Домодедовской подмосковной волости. Первое упоминание о церкви в селе относится к XVII веку, а каменный храм, в котором служил священник Николай Виноградов, был построен в 1755 году.

Здесь отцу Николаю и его близким суждено было прожить 32 года. Здесь в семье Виноградовых в 1900 году родилась дочь — Надежда, в 1902 году сын — Николай, а в 1904 году вторая дочь — Людмила. Здесь отцу Николаю дано было Богом понести нелёгкий крест вдовства.

Молодой священник много потрудился на ниве церковного просвещения. В ноябре 1898 года, вскоре после рукоположения и назначения на приход, отец Николай открыл в селе Данилово школу грамоты, где и преподавал сам безвозмездно. В 1901 году школа была преобразована в церковноприходскую, и отец Николай был её бессменным заведующим и законоучителем до 1918 года. Кроме того, в 1908—1911 годы отец Николай состоял заведующим Воскресенской церковноприходской школой, которая располагалась близ села Растуново, и преподавал детям Закон Божий в земской школе самого села Растуново с 1909 по 1917 год.

В 1915 году отец Николай был назначен помощником благочинного шестого округа Подольского уезда, а в 1916 году — благочинным того же округа, и это послушание проходил до 1917 года. В 1919—1920 годах по назначению епархиального начальства временно заведовал благочинием. В 1920 году собранием духовенства и мирян был избран в совет благочиния и до 1923 года был членом этого совета. В 1923 году отец Николай был назначен духовником шестого благочиннического округа.

За ревностное служение Церкви Христовой отец Николай был награждён многими церковными наградами, в том числе в 1921 году — наперсным крестом. Как и все священнослужители советского времени, отец Николай был лишён гражданских прав, а в феврале 1930 года «раскулачен». Поскольку никакого имущества у него уже не было, его просто выгнали из дома, и после этого он жил в доме одного из своих прихожан.

В декабре 1929 года отец Николай понял, что власти хотят закрыть церковь, поэтому на престольный праздник — день памяти святителя Николая — он обратился к верующим с проповедью, в которой сказал: «..настали тяжёлые времена, без нашего согласия закрывают церкви». Прихожане решили бороться за свой храм. 10 марта состоялось общее собрание, на котором верующие пытались протестовать против закрытия храма. Но 17 марта сельсовет на своём собрании постановил: просить удалить духовенство (то есть отца Николая) из «данной местности». Этим вопросом занялось ОГПУ. Были допрошены председатель сельсовета, заместитель председателя колхоза и другие лжесвидетели, которые дали необходимые показания об антисоветской деятельности священника. В середине марта 1930 года был допрошен и отец Николай. Следователь интересовался церковными серебряными сосудами, найденными у священника во время описи имущества в конце января 1930 года. Отец Николай показал, что в августе 1926 года знакомый священник, отец Николай Калугин, при переезде с места на место оставил у него на хранение узелок с вещами. Причём он даже не знал, что в нём находится. Узелок он положил на божницу, «где он и пролежал до того момента, пока ко мне не пришли с описью имущества».

22 марта 1930 года отец Николай был арестован в административном отделе Михневского районного исполнительного комитета и 24 марта допрошен повторно. На этом допросе священник полностью подтвердил свои предыдущие показания и заметил, что «какой-либо антисоветской агитации я не вёл». В этот же день уполномоченный ОГПУ постановил избрать мерой пресечения содержание под стражей в Серпуховском исправтруддоме. 19 апреля было сформулировано обвинительное заключение в антисоветской агитации, и 25 апреля 1930 года тройка ОГПУ приговорила священника Николая Виноградова к высылке в Северный край сроком на три года.

Ещё не старый священник не выдержал тяжёлых условий северной ссылки. 17 ноября 1931 года в Емецком районе Архангельской области священник Николай Виноградов умер и был погребён в безвестной могиле. После ареста священника служба в храме перестала совершаться, двадцатка, необходимая для регистрации прихода, распалась, а в 1934 году постановлением Президиума Михневского районного исполнительного комитета от 14 марта храм был закрыт. Богослужение в храме возобновилось только в 2000 году.

Священномученик Николай прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 6 октября 2003 г.

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии дополнительный том 3» Тверь, 2005 год, стр. 167−170. Составитель священник Олег Митров.

Библиография:

ГАРФ. Ф. 10 035, д. П-47 541.

РГИА. Ф. 831, д. 237, д. 279.

ЦИАМ. Ф. 203, оп. 746, д. 1858; оп. 763, д. 74, д. 156.

ЦГАМО. Ф. 5739, оп. 1, д. 123; ф. 4570, оп. 1, д. 248.

Николай Чулков. Записки краеведа. Домодедово, 1996.

Архивная справка ИЦ УВД Архангельской области от 24.04.2003 г. за № 18/3409.