Пётр Иванович Конардов родился в селе Троицкое Московской губернии в 1870 году и происходил из священнической семьи. Пётр Иванович закончил Духовную семинарию, и по вступлении в брак был посвящён в священники. Незадолго до ареста отец Пётр служил в храме Иоанна Предтечи в селе Ивановском Реутовского района Московской области.

26 декабря 1936 года отца Петра арестовали и поместили в Бутырскую тюрьму в Москве. Он был обвинён во «враждебном настроении к мероприятиям партии и Советской власти», и за это «настроение» приговорён к 5 годам ссылки в Казахстан. Батюшка был препровождён на Станцию Щербакты в Казахской ССР, к месту отбывания ссылки. Там отец Пётр встретился с другими клириками и мирянами, пострадавшими от безбожных властей за Имя Христово.

20 ноября 1937 года отца Петра вместе с другими арестовали по обвинению в участии в «церковно-сектантской контрреволюционной группе из числа преимущественно духовенства и сектантов всех ориентаций»

На допросе отец Пётр отрицал какое-либо участие в контрреволюционной сектантской организации, но не отказывался от того, что принимал участие в нелегальных богослужениях, проводимых ссыльным духовенством на дому.

Тройка УНКВД по Восточно-Казахстанской области приговорила отца Петра Конардова к высшей мере наказания по групповому делу «Архиепископа Агапита (Борзаковского) и др. Павлодар, 1937 г.».

В 2 часа ночи 28 ноября 1937 приговор был приведён в исполнение — отец Пётр был расстрелян. Место погребения остаётся не известным.

Священномученик Пётр прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Из материалов Базы данных Новомучеников и Исповедников Русской Православной Церкви XX века ПСТГУ.

Собор Новомучеников и Исповедников Российских за Христа пострадавших