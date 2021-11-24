Священномученик Евгений родился 20 декабря 1892 года в Москве в семье священника Василия Васильева. Евгений Васильевич учился в Московской Духовной академии, но окончить её ввиду захвата власти безбожниками не успел и продолжил обучение в частном порядке, сдавая экзамены профессорам академии. Служил отец Евгений настоятелем Успенской церкви в селе Косино Ухтомского района Московской области и помощником благочинного.

Дом его был на севере села. Когда он приехал в Косино, жители отметили, что у нового батюшки вещей почти не было, и самым главным в его багаже было фортепиано. Отец Евгений хорошо пел, до семинарии он окончил музыкальное училище. Служил он всегда истово, даже если в храме было только два человека.

В 1936 году до секретного отдела НКВД стали доходить сведения об увеличении числа паломников в Успенский храм и на Святое озеро, расположенное рядом с храмом. Паломники, отслужив молебен в церкви, шли на озеро, откуда брали воду, и некоторые из них купались. Были часты случаи исцелений, о которых знали как сами верующие, так и священник.

Предположив, что всё это происходит благодаря активной деятельности настоятеля отца Евгения, власти решили его арестовать. 31 марта 1936 года отец Евгений был арестован и заключён в Бутырскую тюрьму в Москве.

— Следствие располагает данными, что вы в контрреволюционных целях распространяли ложные слухи о якобы имевших место случаях чудесного исцеления на Святом озере от различных болезней.

— Я не отрицаю, что ко мне в церковь в село Косино приезжали верующие из различных мест, служили в церкви молебны, после этого из церкви уходили на Святое озеро за водой, купались в нём с целью получить исцеление от болезней. В летнее время бывали отдельные дни, когда ко мне в церковь приезжало по 10−15 человек верующих.

Допрошенные свидетели показали, что встречали за службой в церкви в селе Косино много верующих из различных районов Московской области, которые специально приезжали к священнику Евгению Васильеву отслужить молебен и на Святом озере набрать воды, которая имеет целебную силу и помогает от всяких болезней. Верующие по окончании церковной службы по указанию священника шли на озеро купаться, пили воду и набирали её из озера в привезённую посуду и расходились по домам, рассказывая при этом, что они получили исцеление от болезней, которыми страдали продолжительное время. Из протокола допроса:

«Священник Евгений Васильев на мой вопрос, почему он даёт указания верующим пить грязную воду из озера, ответил: «Что вы говорите? Это Святое озеро раньше очень почиталось верующими, на озеро приезжало много народу со всех концов, было много случаев чудесных исцелений от различных болезней, и сейчас снова верующие стали приезжать отслужить молебен, набрать воды, а некоторые выкупаться. Я лично знаю несколько человек, которые получили исцеление после купания в Святом озере. Правда, сейчас власть очень преследует за это, всё приходится делать очень скрытно. В этом году немного стало проще, а то попросту поставили сторожей. До революции на Святое озеро стекалось несколько тысяч богомольцев, среди которых были различные больные, и многие по вере уходили вполне здоровыми. Так и сейчас многие в это лето, помолившись в нашем храме и выкупавшись в озере, исцелились. Вот вам доказательство того, как ещё крепко народ верит в Бога… многие из них обошли все больницы и пришли сюда».

В феврале 1936 года, — утверждал свидетель, — священник Васильев пригласил меня из церкви в дом, где в моём присутствии говорил: «Коммунисты и молодёжь постановили закрыть нашу церковь и засыпать её хлебом, но я сумел организовать верующих, и мы снова отстояли наш храм. Конечно, это ненадолго, но, возможно, Бог смилуется над нами, будет война, и тогда мы отмучаемся от этой проклятой власти». Верующие после окончания церковной службы и молебна по указанию священника Евгения Васильева шли на озеро — купаться, умываться, пить воду, отдельные верующие во время купания пели молитвы, плакали по выходе из озера и распускали слухи, что они исцелились от болезней, чем ещё больше привлекали паломничество верующих на Святое озеро. Мне лично священник Васильев говорил, что за лето 1935 года на Святом озере было несколько случаев чудесного исцеления от болезней, и при этом привёл пример двенадцатилетней девочки, дочери цыганки, которая была совершенно слепой и впоследствии получила исцеление".

Этих обвинений для властей было достаточно, и 2 июля 1936 года Особое Совещание при НКВД СССР приговорило священника к трём годам заключения в концентрационном лагере. Отец Евгений был выслан сначала в Мариинский лагерь в Новосибирской области, а затем в Хабаровск. Священник Евгений Васильев скончался 24 ноября 1937 года в концлагере в Хабаровском крае и был погребён в безвестной могиле.

Священномученик Евгений прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 25 марта 2004 г

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Дополнительный том 3». Тверь, 2005 год, стр. 174−177

Собор Новомучеников и Исповедников Российских