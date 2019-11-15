Священномученик Константин Михайлович Юрганов родился 1877 г. В 1900 году окончил Пермскую духовную семинарию по второму разряду и. рукоположен в сан священника к церкви Юговского завода (ныне посёлок Юг) Пермского уезда епископом Пермским и Соликамским Петром (Лосевым). Не позднее 1911 года батюшка был переведён в Крестовоздвиженскую церковь села Сергинское Пермского уезда.

Священномученик Анания Николаевич Аристов Родился в 1869 г., образование получил домашнее. Служил диаконом в единоверческой церкви села Юго-Осокино Осинского уезда (ныне село Калинино Кунгурского района Пермского края). 30 марта 1897 г. епископом Пермским и Соликамским Петром (Лосевым) рукоположен в сан священника к единоверческой Воскресенской церкви села Шагиртского (ныне село Старый Шагирт Куединского района Пермского края). Позднее служил в единоверческой Петро-Павловской церкви села Лузенское Оханского уезда (ныне село Лузино Оханского района). 18 марта 1906 г. перемещён к единоверческой церкви села Воскресенское Соликамского уезда. В 1910 г. отец Анания был назначен священником Никольской единоверческой церкви села Паздниково Соликамского уезда, а 12 октября 1912 г. утверждён третьим священником села Сергинское Пермского уезда.

Священники Константин Юрганов и Анания Аристов были связаны друг с другом и в жизни, и в святой мученической кончине. Они почти одновременно начали служить в Крестовоздвиженском храме села Сергинское Пермского уезда. Оба священника были арестованы 16 июня 1918 года. Четыре с половиной месяца они провели в тюремных застенках, после чего их обвинили в контрреволюционной деятельности и приговорили к расстрелу. Приговор был приведён в исполнение 15 ноября. Отца Константина и отца Анания отвезли в Пермь и расстреляли в саду Духовной семинарии.

Священномученики Константин и Анания были прославлены в лике новомучеников и исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года.

http://hramserga.ru/novomucheniki-i-ispovedniki-zemli-ser/

Священномученики Константин Юрганов и Ананий Аристов