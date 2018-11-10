Священномученик Иоанн Дмитриевич Виленский родился в 1857 году в селе Борисоглебское в Ярославской губернии. После окончания Ярославской Духовной Семинарии он три года работал учителем в земском училище, а затем был рукоположен во иерея. С 1882 года и до своей мученической кончины в 1918 году отец Иоанн служил в селе Трофимовское Пошехонского уезда.

В начале ноября 1918 года большевиками в Пошехонском уезде была объявлена мобилизация лошадей в конский запас при уездном военкомате, во время которой крестьянами были избиты военрук и делопроизводитель. В ответ на это прибыл отряд ЧК, который стал производить поголовные обыски с конфискацией имущества, арестовав при этом около сорока человек. 10 ноября без всякого суда и следствия неподалеку от села Семёновское на болоте чекистами были изувечены и расстреляны трое арестованных, в числе которых находился и священник церкви села Трофимовское отец Иоанн. Его обвинили в укрывательстве контрреволюционеров, скрывавшихся после белогвардейского мятежа в Ярославле, и хранении дорогих вещей расстрелянной вместе с ним бывшей владелицы завода Деруновой.

Когда отряд чекистов покинул село, тела расстрелянных были перенесены с болота на кладбище и встречены крестным ходом. У отца Иоанна было семеро детей, один их которых стал священником в этом же Пошехонском уезде.

Священномученик Иоанн прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Собор новомучеников Ростово-Ярославских

http://azbyka.ru/days/sv-ioann-vilenskij