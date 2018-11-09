Преподобномученик Сергий родился 3 февраля 1879 году в селе Семёновка Бузулукского уезда Самарской губернии в семье крестьянина Савелия Чернухина и в крещении был наречён Симеоном. В 1900 году Симеон поступил послушником в Свято-Данилов монастырь в Москве. 15 мая 1910 года он был пострижен в мантию с именем Сергий и поставлен на клиросное послушание. В 1911 году монах Сергий был рукоположен во иеродиакона, а в 1915 году — во иеромонаха.

В 1918 году Свято-Данилов монастырь был формально закрыт, но монашеская жизнь в нём продолжалась под руководством его настоятеля, архиепископа Волоколамского Феодора (Поздеевского).

В 1920 году иеромонах Сергий был награждён наперсным крестом, в 1923 году — возведён в сан игумена и служил в Троицком соборе и церкви Покрова Божией Матери Данилова монастыря, а после их закрытия — в храме Воскресения Словущего в Даниловской слободе, рядом с обителью, за южной её стеной. В этот храм из Троицкого собора были перенесены мощи святого князя Даниила Московского. В храме Воскресения Словущего отец Сергий состоял сверхштатным священником. Богослужения в храме посещали многие монахи и монахини из закрытых монастырей

В 1930 г. на территории монастыря власти устроили изолятор (детприемник) НКВД для детей репрессированных лиц. Церкви монастыря были закрыты, а его насельники выселены.

В декабре 1930 года в Москве прошли массовые аресты духовенства и монашествующих. 28 декабря сотрудники ОГПУ провели обыск в квартире, где жил игумен Сергий, Он был привлечён к делу, но до приговора оставался на свободе под подпиской о невыезде

13 января 1931 года отец Сергий был допрошен. Следователя интересовало отношение арестованного к советской власти. Не отрицая того, что в «настоящее время Церковь переживает большие гонения», отец Сергий, однако, заметил, что всё это посылается за наши грехи, а насчёт власти — то всякая власть от Бога, и ей нужно подчиняться. Однако чекисты не были удовлетворены данным им религиозным объяснением происходящих в стране событий, и 8 февраля 1931 года игумен Сергий был приговорён к трём годам ссылки в Северный край.

Сначала он был отправлен этапом в Архангельск, из Архангельска — в небольшой городок Пинегу, а оттуда — в село Кулой Пинежского района, где прожил до окончания срока ссылки.

28 февраля 1934 года игумен Сергий возвратился в Москву, но здесь ему жить, как бывшему в ссылке, не разрешили, и он поселился в Кашире, а затем, после того, как был назначен служить в Никольскую церковь в селе Никольское-Головинское Шаховского района, переехал туда. В Никольской церкви отец Сергий служил до наступления массовых арестов в 1937 года.

Свидетелями обвинения против него выступили к тому времени бывший и занявший эту должность вслед за ним председатели сельсовета 24-го и 25 ноября 1937 года. Они утверждали, что игумен Сергий отказался подписываться на заём и при этом говорил: «Отвяжитесь вы от меня, ироды, не буду я платить советской власти ни одной копейки. Советская власть у нас последние доходы отбирает, не разрешает нам ходить по приходу, обдирает разными налогами, и помогать мне советской власти совершенно не за что, так как кроме надругательства над духовенством я от неё ничего хорошего не видел».

«Отказался подписываться на заём».. Каким бы странным не казалось в наши дни обвинение, но для советской России 1937 года оно было типичным.

В 1937 году советским правительством был выпущен «Заём укрепления обороны СССР» — облигации на сумму 4 миллиарда рублей. Советская Россия готовилась к войне, но на модернизацию военной промышленности средств у власти было явно недостаточно. Тогда советские руководители в очередной раз принимают решение добыть деньги непосредственно у граждан.

В отличие от прежних «грубых» методов отъема средств у населения, — таких как продразверстка первых постреволюционных лет, — заём был более изощренным способом давления на людей. Облигации распространялись по подписке, заём пропагандировался через партийные ячейки на производствах и сельсоветы. Газеты пестрили оптимистичными заголовками — «Мы с радостью отдаём свои сбережения!», «Заём встречен с воодушевлением», «Подпишемся все как один!»..

Успех идеи для советской власти был безусловным. За короткий срок сумма подписки на заём намного перекрыла указанную цифру в 4 миллиарда, что сыграло важную роль в финансировании военных расходов советского государства. Если в 1927 году в СССР было 6 миллионов подписчиков на займы, то в начале 1941 года — уже 60 миллионов, то есть практически все взрослое население страны.

Официально провозглашалось, что участие в займе — дело сугубо добровольное. В то же время, в реальности давление на потенциальных подписчиков было колоссальным. Парторги, комсорги, председатели сельсоветов на деле угрожали неподписавшимся и увольнением с работы, и конфискацией имущества, и жалобой в вышестоящие инстанции. Особенно опасной была неподписка для так называемых «чуждых элементов». А для священнослужителей нежелание заплатить за облигацию повсеместно становилось основанием для «расстрельного» дела.

1 декабря 1937 года отец Сергий был арестован, заключён в волоколамскую тюрьму и на следующий день допрошен. Следователь заявил, будто ему известно, что священник вёл среди населения контрреволюционную агитацию.

— Никакой контрреволюционной агитации против советской власти и против проводимых мероприятий партии и советской власти я не вёл, — ответил игумен Сергий.

— Следствию известно, что весной 1937 года вы вели контрреволюционную агитацию против мероприятий партии и советской власти в части реализации государственных займов.

— Никакой контрреволюционной агитации против реализации займов я нигде и никогда не вёл.

В тот же день допросы были закончены, и на следующий день, 3 декабря 1937 года, тройка НКВД приговорила его к десяти годам заключения в концентрационном лагере. 5 февраля 1938 года отец Сергий прибыл с этапом в лагерь в Амурской области, 30 декабря 1940 года он был этапирован в Бушуйский лагерь в той же области, 1 марта 1941 года — в Свободненский лагерь. Игумен Сергий (Чернухин) скончался 9 ноября 1942 года в Свободненском концентрационном лагере Амурской области и был погребён в безвестной могиле.

Преподобномученик Сергий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 23 июня 2008 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). Московские Епархиальные Ведомости, № 11−12 за 2008 год

А.Каскелло. Православие и мир

Собор новомучеников и исповедников Российских