Священномученик Андрей родился 2 октября 1884 года. Его отец, протоиерей Владимир Андреевич Воскресенский, был настоятелем храма Смоленской иконы Божией Матери, находившегося на Смоленской площади в Москве. Он был членом благотворительного общества, учреждённого великой княгиней Елизаветой Фёдоровной. В июле 1923 года власти арестовали его за участие в собрании духовенства благочиния, целью которого было обсуждение вопросов, связанных с защитой арестованного Патриарха Тихона. Впоследствии дело было прекращено в связи с объявленной в августе 1923 года амнистией. В 1931 году протоиерея Владимира вновь арестовали; ему было тогда уже восемьдесят лет, и по дороге в ссылку он скончался.

В 1898 году Андрей Владимирович окончил Заиконоспасское Духовное училище, а в 1904 году — Московскую Духовную семинарию. В том же году он поступил в Московскую Духовную академию, которую окончил в 1908 году со степенью кандидата богословия, и в 1909 году был назначен на должность помощника инспектора в Новгородскую Духовную семинарию. Женился на выпускнице 3-й московской гимназии Вере Сергеевне Булатовой 1893 года рождения.

В 1912 году Андрей Владимирович был рукоположен в сан священника к московскому храму Успения Божией Матери, что в Казачьей слободе, и состоял законоучителем в 4-м мещанском Мариинском женском городском училище и в частной женской гимназии А.С. Стрелковой. В 1915 году отец Андрей был награждён набедренником, в 1917 году — скуфьёй, в 1920 году — камилавкой, в 1923 году — наперсным крестом. Вскоре он был возведён в сан протоиерея и назначен настоятелем. В это время при поддержке старосты храма он готовил публикацию об истории этого храма и жизни казачества в Москве, основанную на изучении церковного архива. Все эти материалы погибли при закрытии церкви в 1930 году.

Отец Андрей был назначен служить в храм святителя Григория Неокесарийского на Большой Полянке, а затем в храм Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах. Последним местом его служения стала церковь Михаила Архангела в селе Карпово Воскресенского района Московской области.

По воспоминаниям Александра Андреевича Воскресенского, сына о. Андрея, тот был разносторонне образованным человеком и прекрасным педагогом. «Он учил нас быть честными, трудолюбивыми, решительными, и всему хорошему, что у меня есть, я обязан ему. Он умел столярничать и владел слесарным инструментом, знал и любил музыку, неплохо играл в шахматы, любил ходить на лыжах. Он прекрасно читал вслух и декламировал, любил и понимал природу. И ко многому он сумел пристрастить нас с братом и сестрой. Нам очень нравилось зимним вечером, вернувшись с гулянья, слушать, как он читал нам „Мертвые души“ или „Руслана и Людмилу“ или давал нам с братом на двух досках сеанс одновременной игры в шахматы». Дочь — Людмила Андреевна — вспоминает: «Наш отец пользовался большим уважением всех, кто его знал. У нас дома на Б. Полянке часто бывали прихожане его церкви. Приходили за советом или просто. На лето меня отправляли к отцу в деревню. Мы с ним сходили с поезда на станции Воскресенск и шли пешком десять километров до деревни. Я видела, что и там его полюбили односельчане и жители соседних деревень, которые приходили в церковь. Он старался помогать им и душевным словом и делом, вскапывал огород одиноким старикам или косил сено. И исполнять требы он шел в любую погоду: и в проливной дождь, и в снег»

Он был человеком, который старался жить в мире со всеми и которого равно любили как прихожане, так и домашние. Когда он приезжал из села Карпово в Москву, где жила его семья, вся местная детвора бежала ему навстречу, и для каждого он находил приветливое слово и маленький гостинец.

Протоиерей Андрей был арестован 7 октября 1937 года по обвинению в «агитации против руководителей советского правительства и колхозов» и заключён в тюрьму города Коломны. Были вызваны лжесвидетели, которые дали показания, нужные следователю. Затем эти показания были зачитаны отцу Андрею, и он последовательно одно за другим опроверг все лжесвидетельства. В конце концов, следователь на последнем допросе спросил:

— На следствии вы уличены свидетельскими показаниями в контрреволюционной деятельности. Почему вы это отрицаете?

— Я могу только подтвердить, что никакой контрреволюционной деятельности я не вёл и все свидетельские показания отрицаю.

17 октября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Андрея к расстрелу. Протоиерей Андрей Воскресенский был расстрелян 31 октября 1937 года на полигоне Бутово под Москвой и погребён в общей безвестной могиле.

Священномученик Андрей прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

