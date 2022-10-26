Священномученик Николай родился 11 ноября 1874 года в селе Секретарка Бугульминского уезда Самарской губернии в семье псаломщика Алексея Ермолова.

Поступив в Самарскую Духовную семинарию, Николай Ермолов окончил её в 1897 году и был определён псаломщиком и учителем в городе Бугульме. В 1900 году он был рукоположен во иерея и служил сначала в Белебесском уезде Уфимской губернии, а в 1906 году был переведён в село Бойки Бирского уезда той же губернии.

После революционных событий 1917 года в стране началась гражданская война. В 1919 году вместе с отступающей Белой армией отец Николай с семьёй отправился в Сибирь. В 1920 году он был определён на служение в храм в селе Доронино Барнаульского уезда. В 1924 году отец Николай был назначен настоятелем Никольской церкви села Ордынского Новосибирской епархии. В этом храме отец Николай прослужил до дня своего ареста в 1937 году. В 1928 году отец Николай был удостоен сана протоиерея.

За усердное служение Церкви Христовой и мужественное противостояние обновленческому расколу священноначалие назначило его благочинным Ордынского округа.

Во время очередной волны беспощадных гонений на Русскую Православную Церковь протоиерей Николай Ермолов был арестован 27 июля 1937 года и заключён сначала в камеру предварительного заключения при Ордынском отделении милиции, а потом переведён в тюрьму в городе Новосибирске.

— К какому церковному течению вы принадлежите? — спросил следователь.

— Я принадлежу к староцерковному течению, во главе руководства которого стоит по Западно-Сибирскому краю архиепископ Сергий (Васильков). По СССР течение староцерковников возглавляет Московский и Коломенский митрополит Сергий (Страгородский).

— Перечислите ваших близких знакомых из церковнослужителей.

— Имею близких знакомых из служителей культа: священника села Каменка Иннокентия Кикина, священника Усть-Алеусской церкви Павлова и священника Верх-Алеусской церкви Григория Косырева. В городе Новосибирске знаком с архиепископом Сергием (Васильковым), его секретарём священником Александром Аристовым…

— При каких обстоятельствах вы с ними познакомились?

— Священника Иннокентия Кикина знаю с 1924 года с момента моего вступления в обязанности священника, я сделал к нему визит, потом он ко мне. Он часто бывает в Ордынске по церковным делам и заходит ко мне. Я его также посещаю два-три раза в год…

— Следствию известно, что вы в 1920 году за контрреволюционную повстанческую деятельность были арестованы. Дайте показания по данному вопросу.

— В 1920 году в районе села Колывань началось восстание, направленное к свержению советской власти. Я в это время был в селе Доронино в ста сорока километрах от Колывани. В этом контрреволюционном восстании против советской власти я участия не принимал, но арестован был, а за что, мне не было известно. Всё время ареста я был болен и находился в больнице без допроса и был освобождён.

— Следствию известно, что вы привлекались за противодействие мероприятиям советского правительства.

— В 1933 году Ордынским сельсоветом был наложен на меня налог. Я должен был в трёхдневный срок сдать государству сто килограмм мяса. Но я этого не выполнил и меня арестовали, просидел два месяца и был освобождён…

— Следствию известно, что в 1919 году вы бежали с колчаковскими войсками при их отступлении. Дайте показания.

— Из села Бойково Бойкинского района Башкирской республики я действительно выехал в момент отступления колчаковских войск, боясь того, чтобы партизанские отряды не причинили мне и моей семье насилия, и прибыл в город Новосибирск в последних числах ноября 1919 года. Дальше я отступать не стал, потому что в городе Новосибирске жил в это время мой брат…

— Следствием установлено, что вы являетесь руководителем контрреволюционной повстанческой организации, созданной вами из числа церковников в Ордынском районе. Дайте показания по этому вопросу.

— Руководителем повстанческой контрреволюционной организации я не состоял и даже об этой организации ничего не знал и не слышал и контрреволюционной деятельностью никогда не занимался.

— Вы врёте. Следствие требует от вас правдивых показаний.

— Я следствию даю правдивые показания.

— В контрреволюционной деятельности и создании контрреволюционной повстанческой организации из числа церковников вы изобличаетесь свидетельскими показаниями.

— Повстанческой контрреволюционной организации я никакой не знаю, и поэтому изобличающих свидетельских показаний в отношении меня быть не может, и прошу вызвать тех свидетелей, которые меня могут изобличить в контрреволюционной деятельности.

Через два дня допрос был продолжен. Следователь зачитал отцу Николаю лжесвидетельства против него одного из арестованных вместе с ним священников, которого он хорошо знал. Но и это не сломило отца Николая.

Между лжесвидетелем и отцом Николаем на следующий день была устроена очная ставка, на которой отец Николай не признал возводимой на него лжесвидетелем и следователем клеветы. Отец Николай не отрицал, что встречался со лжесвидетелем, разговаривал с ним о тяжёлом положении духовенства при советской власти и «выражал своё недовольство местными органами советской власти, которые искривляют советские законы».

Существование контрреволюционной организации, в создании которой обвинялся отец Николай, а также обвинение в распространении листовок антисоветского содержания он категорически отверг.

Через два дня, 20 сентября, отцу Николаю была устроена очная ставка со свидетельницей, которая оговорила его в том, что он якобы готовил поджог паровой мельницы в колхозе «Сибирское Красное Знамя» и начальной школы в деревне Ирменка. Эти показания лжесвидетельницы отец Николай также категорически отверг. В этот же день состоялся ещё один допрос.

— Вы признаёте себя виновным в предъявленном вам обвинении? — закончил допрос следователь.

— Виновным себя в предъявленном мне обвинении совершенно не признаю.

Вместе с протоиереем Николаем Ермоловым был арестован священник Иннокентий Кикин.

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Священномученик Иннокентий родился 12 февраля 1878 года в селе Ушковское-Чумаково Каннского уезда Томской губернии в семье священника Арсения Кикина.

После окончания в 1899 году Томской Духовной семинарии Иннокентий Кикин 18 августа 1900 года был определён во псаломщики, а. 3 декабря 1902 года был назначен учителем подготовительных классов Томского духовного училища.

21 сентября 1910 года он был рукоположен во священника к Никольской церкви села Нижне-Каменское Барнаульского уезда (ныне Ордынского района Новосибирской области), где прослужил до своего ареста в 1937 году.

Сотрудники НКВД летом 1937 года арестовали группу духовенства Ордынского благочиния. Отец Иннокентий был арестован 28 июля 1937 года и заключён сначала в камеру предварительного заключения при Ордынском отделении милиции, а потом переведён в новосибирскую тюрьму.

— Скажите, к какому церковному течению вы принадлежите? — спросил следователь.

— Я принадлежу к Тихоновскому староцерковному течению.

— Назовите с кем из священнослужителей вы имеете близкие связи.

— Близкие связи я имел со следующими священнослужителями: благочинным Николаем Ермоловым…

— При каких обстоятельствах вы с ними познакомились?

— … со священником Николаем Ермоловым я познакомился в 1924 году в тот момент, когда был разлад в Ордынском приходе. Он меня считал примкнувшим к обновленческому течению и по этому вопросу приезжал в село Каменку для установления моего церковного течения. С тех пор я с ним и знаком. С 1924 года я с ним встречался довольно часто…

— Следствием установлено, что вы проводили собрание в церкви 27 июня сего года с церковным активом с целью срыва антирелигиозной беседы, проводимой сельским активом.

— После службы собрались в сторожке с вопросом о ремонте церкви. В этот же день проводилась антирелигиозная беседа. Ко мне пришла старушка Аполлинария Синицына и сказала, что будут закрывать церковь, а потому и делают антирелигиозную беседу. Я пояснил, что это против религии и вам на этом собрании будут говорить, что Бога нет. Ввиду того, что времени больше не было, я сказал им: «Ступайте с Богом на беседу».

— 30 июня бригада колхозников производила ремонт церкви. Сколько человек работало?

— Работа по ремонту церкви проходила недели три, в среднем на каждый день приходило работать человека по четыре, был день, 30 июня, работало человек девять, работали люди и из соседних деревень.

— Было ли постановление граждан о закрытии церкви?

— Постановление 90 процентов граждан о закрытии церкви было зимой примерно в декабре 1936 — феврале 1937 года в момент переписи.

— Почему церковь всё же после этого не была закрыта?

— Я думаю, что церковь не закрыли и не отобрали потому, что нужно было её отремонтировать, а средств на ремонт сельсовет не имел и надеялся на средства церковного совета, а после ремонта, сделанного церковным советом, отобрать. Недостаток средств у сельсовета характеризуется тем, что клуб находится в запущенном состоянии. Мой арест был необходим, потому что без меня легче отобрать церковь, так как теперь среди верующих не осталось человека, знающего законы. А для этого и меня арестовали.

— Вы были против закрытия церкви?

— Совершенно верно. Я был против закрытия церкви и положил много сил для этого. Я старался произвести ремонт и говорил своему церковному совету о том, что, если придёт из краевого исполкома отношение о закрытии, то можно ещё ходатайствовать перед ВЦИКом, ну, а если из ВЦИКа придёт постановление о закрытии, то уже больше ходатайствовать не перед кем…

— Расскажите об активных членах вашей общины и как она организовалась?

— В начале 1936 года по требованию районного исполкома нужно было представить список верующих. После богослужения я объявил молящимся, что, если кто желает быть членом религиозной общины, заявите о своём желании лично мне, или подайте заявление. Таким образом в деревнях Каменке, Хмелёвке и Лесной были собраны подписи 300 верующих. Кроме этого существует двадцатка, которая следит за порядком и имуществом в церкви…

— Выходит, вы работу проводили хорошо?

— Да, с ними заниматься приходилось много и часто проводить беседы на религиозные темы…

— Следствию известно, что вы на основе религиозных убеждений в церкви распространяли контрреволюционные листовки и прокламации. Вы признаёте это?

— Не помню в каком году, было это в Николин день 9 мая, в церкви после окончания богослужения я вышел давать народу целовать крест. Вдруг выходит незнакомый молодой человек и начинает громко читать какую-то контрреволюционную листовку, якобы найденную в Иерусалиме, написанную золотыми буквами. После этого я обратился к народу и сказал, чтобы его не слушали, и сразу же его удалили.

— Следствием установлено, что вы являетесь активным участником контрреволюционной повстанческой организации. Дайте показания по данному вопросу, — потребовал следователь.

— Участником контрреволюционного движения я не состою и не состоял, и никто меня в контрреволюционную организацию не вербовал.

— Следствию известно, что вы вовлечены в контрреволюционную повстанческую организацию благочинным Ермоловым.

— Я благочинным Ермоловым в контрреволюционную повстанческую организацию вовлечён не был.

— Вы изобличаетесь показаниями обвиняемого по вашему делу священником…

— С ним я знаком мало…

— Вам даётся очная ставка с обвиняемым по вашему делу.

Был приглашён лжесвидетель. Его показания отец Иннокентий не подтвердил. 20 сентября состоялся последний допрос.

— Вы признаёте себя виновным в предъявленном вам обвинении?

— Виновным в предъявленном мне обвинении себя не признаю и больше по делу показать ничего не могу.

1 октября 1937 года Тройка НКВД приговорила обоих священников к расстрелу.

Протоиерей Николай Ермолов и священник Иннокентий Кикин были расстреляны 26 октября 1937 года в Новосибирске и погребены в общей безвестной могиле.

Священномученики Николай и Иннокентий прославлены в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 24 апреля 2004 г.

http://azbyka.ru/days/sv-nikolaj-ermolov