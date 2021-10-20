Николай Фёдорович Казанский родился в 1874 году в селе Дмитровке Бердянского уезда в семье священнослужителя.

После окончания Таврической духовной семинарии Николай Фёдорович женился и вскоре, влекомый внутренним призванием, принял священный сан. Хиротонию совершил владыка Николай (Зиоров).

Служил отец Николай в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе. Во время изъятия властями церковных ценностей он во всём поддерживал архиепископа Никодима (Кроткова), боролся с обновленчеством.

В 1922 году его арестовали вместе с владыкой Никодимом и группой других священнослужителей. Безбожники их обвинили в «сопротивлении изъятию церковных ценностей», и приговорили к 3 годам тюремного заключения. В 1925 году, вернувшись домой, отец Николай во всеуслышание говорил о неправдах, творимых в стране, обличал обновленцев. Власти пытались запугать священника и заставить его замолчать, но он смело стоял за веру. За выступления против обновленчества отец Николай был вновь арестован в 1927 году и приговорён к тюремному заключению. По возвращении из тюрьмы священник с прежней ревностью приступил к служению. В проповедях батюшка не переставал говорить о том, что «в последнее время отступят некоторые от веры, внимая духам обольщения и учениям бесовским…» Отец Николай, неотступно раскрывая обновленческое прельщение, нелицеприятно говорил о воинствующем атеизме и о тех, кто, оставив истинную веру своих предков, потянулся к болотным огонькам сомнительных социальных переустройств.

В 1933 году отца Николая снова арестовали, но через три месяца выпустили. Вернувшись в церковь после третьего ареста, батюшка рассказывал прихожанам о гонениях на Церковь и священнослужителей, о творящихся беззакониях и о помощи НКВД обновленцам. За каждым богослужением отец Николай призывал молиться о всех владыках, священнослужителях и мирянах, томящихся в лагерях и тюрьмах.

В октябре 1936 года исповедник был вновь арестован вместе с епископом Порфирием (Гулевичем) и ещё десятью священнослужителями. На следствии его обвинили в поминовении гонимых священнослужителей во время литургии, и он это подтвердил: «Да, при каждом богослужении я, как священнослужитель, призываю верующих молиться за заключённых в тюрьмах и находящихся в изгнании, подразумевая в последнем случае высланных советской властью людей».

Его так же обвинили в том, что в беседах с верующими он говорил, что советская власть антихристова, потому что отрицает существование Бога. Протоиерей Николай без смущения и страха ответил следователю: «да, я заявляю, что советская власть, как распространяющая безбожие, является антихристианской властью». Однако виновным в преступных деяниях исповедник себя не признал.

На вопрос о своей церковной ориентации отец Николай ответил, что принадлежит к тихоновской ориентации, так как считает, что истинно православная церковь должна остаться нерушимой при любой власти.

3 января 1937 года епископ Порфирий, протоиерей Николай и другие были осуждены по обвинению в участии в «нелегальной деятельности некоторых монашеских подпольных организаций». Приговор — 5 лет ссылки. Отца Николая выслали в Красноярский край на поселение в деревню Новосёлово. Но и там старцу не давали покоя, так как он в любых обстоятельствах отказывался снять священническую одежду.

В ноябре 1937 года его снова арестовали. Обвинения были всё те же: ярый тихоновец и враг советской власти. Практически без суда и следствия отца Николая осудили на десять лет лагерей. Здоровье батюшки пошатнулось, и его поместили в колонию для инвалидов. Протоиерей Николай Казанский скончался в Устьвытлаге 20 октября 1942 года.

Священномученик Иоанн прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Собор новомучеников и исповедников российских