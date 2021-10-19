Священномученик Иоанн Ефи­мо­вич Рыбин родился в 1877 году в селе Журавлино Ново-Николаевского уезда Самарской губернии в крестьянской семье. Был псаломщиком, певчим.

В 1924 году рукоположен в сан диакона, в 1925 — во иерея. Служил в Самарской губернии.

В 1929 году нарсудом Журавлёвского района отец Иоанн осуждён «за неуплату гарнцевого сбора» и приговорён к ссылке с конфискацией имущества. В ссылке служил в церкви села Таволжанского Новочеркасского района Карагандинской области. В 1931 году батюшка был вновь репрессирован: Акмолинский нарсуд приговорил его к 5 годам ссылки. Подробности пребывания и место ссылки неизвестны.

В 1933 году по возвращении из ссылки отец Иоанн вновь стал служить в селе Таволжанском и в этом же году тем же Акмолинским нарсудом вновь осуждён за «невыполнение хлебопоставок и мясопоставок и невыполнение гособязательств по поставке картофеля» и приговорён к 3 годам лишения свободы. Заключение отбывал в тюрьме Акмолинска.

Отец Иоанн был освобождён из тюрьмы досрочно через полтора года по состоянию здоровья. По возвращении из тюрьмы исповедник вновь служил в селе Таволжанском и, как говорится в следственном деле, «начал организовывать нелегальные богослужения в домах колхозников и у себя. Призывал колхозников соблюдать религиозные обряды, праздники. Собирал у себя молельные собрания».

31 августа 1937 года отец Иоанн был арестован Акмолинским РО НКВД по обвинению в «проведении на собраниях верующих антисоветской агитации».

На допросе батюшка не отрицал, что «проводил на дому собрания, где было 20 человек женщин, читали Евангелие и собравшиеся молились Богу», но отрицал разговоры против советской власти. В обвинительном заключении было сказано: «Священник Иоанн Рыбин виновным себя не признал, показал, что религиозные сборища не проводил и что а/с агитацией не занимался».

14 сентября 1937 года отец Иоанн был осуждён тройкой при УНКВД по Карагандинской области и приговорён к расстрелу.

19 октября 1937 года он был расстрелян.

Священномученик Иоанн прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Православное Заволжье

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