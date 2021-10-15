Мученица Александра Иоакимовна Булгакова родилась в 1886 году в деревне Кобловатка Козловского уезда Тамбовской губернии в крестьянской семье. Она была человеком религиозным, часто посещала святые места и тех многих священников, которых знала; три года она прожила в монастыре. Всю себя посвятив Богу, Александра Иоакимовна старалась и с неверующими людьми сохранять мирные отношения. После того как в 1936 году была принята конституция и всех стали приглашать на выборы, она пошла вместе со всеми. По возвращении домой у неё опухли ноги и открылись на ногах язвы. Александра связала начавшуюся болезнь с этим поступком и решила, что нет ей благословения избирать власть безбожников — ходи или не ходи она на выборы представителей власти, которой она не сочувствует и не может сочувствовать, потому что та ставит своей целью разрушение храмов и истребление в душах людей всего святого, а переменить её не может.

Подошли очередные выборы, и в июне 1938 года один из агитаторов, в ведение которого входил дом по Большому Черкасскому переулку в Москве, в котором жила Александра Иоакимовна, принёс ей открытку с приглашением прийти на избирательный участок. Но она её даже не стала читать, а тут же в присутствии агитатора и соседки по квартире разорвала, не желая иметь с безбожниками ничего общего.

В самый день выборов, 26 июня 1938 года, агитатор сообщил членам избирательной комиссии, что Булгакова отказалась идти на выборы и разорвала приглашение. Члены комиссии, посовещавшись, решили пойти к ней домой, чтобы снова пригласить в избирательной участок, а если она больна, то довезти на машине. Войдя в квартиру, они подошли к её двери и стали стучать. Не открывая, Александра спросила, кто они и зачем пришли. Агитатор ответил, что они пришли пригласить её на выборы. Тогда она открыла дверь и, выйдя к ним с иконой в руках, стала читать молитвы и в частности молитву «Да воскреснет Бог». Когда она закончила молиться, уполномоченный по избирательному участку стал её уговаривать, чтобы она шла голосовать, но на это она твёрдо им заявила: «Я не пойду, я верую в Бога, а когда я ходила в первый раз, то после голосования у меня опухли ноги и открылись на ногах язвы — так наказал меня Господь за то, что я Ему изменила. Я не с вами, я с Богом, я против вас, и голосовать я не пойду, потому что там все люди чужие».

Три четверти часа представители властей пытались уговорить Александру участвовать в выборах, но она не соглашалась, а когда уговоры ей надоели, то ещё раз заявила, что она не с ними, а против них и спросила пришедших: «Скажите, государство можно переменить или нет?!» Пришедшие не поняли, к чему она это говорит, и стали горячо её уверять, что государство, завоёванное кровью рабочих и крестьян, они никому не отдадут. Затем они стали её расспрашивать, не болят ли у неё ноги, предлагали прислать машину, на что Александра в очередной раз повторила: «Я вполне здорова, машина мне не нужна, и голосовать я не буду».

Члены избирательной комиссии ушли ни с чем, но в тот же день уполномоченный по избирательному участку сообщил обо всём происшедшем представителю районного комитета ВКП (б), помощнику председателя районного совета и заместителю председателя районного совета и отправил докладную записку оперуполномоченному районного отделения УНКВД, который 28 июня распорядился вызвать и допросить свидетелей, чтобы затем арестовать Александру.

1 и 4 июля члены избирательной комиссии были допрошены; они заявили, что Александра Булгакова слывёт монашкой, очень религиозна и выполняет все церковные обряды.

10 июля была допрошена соседка Александры, которая на все вопросы следователя также ответила, что Александра человек религиозный, ведёт замкнутый образ жизни и ни с кем, кто ей известен, и с соседями не сообщается.

После этого 13 июля была выписана справка на арест Александры, 26-го — дано на арест разрешение, а 27-го — выписан и самый ордер, срок действия которого истекал 30 июля. Но, по-видимому, после всего происшедшего Александра уехала, и сотрудники УНКВД арестовали её только 2 сентября.

Сразу же после ареста начались допросы, но Александра Иоакимовна, дав ответы на вопросы анкеты, отказалась давать далее какие бы то ни было показания. Следователи в течение нескольких дней принуждали её ответить на интересующие их вопросы, но не смогли ничего добиться, и 10 сентября вынуждены были составить акт, что «обвиняемая Булгакова Александра Акимовна категорически отказалась от дачи показаний следствию». Следователи и после этого продолжали усиленно её допрашивать, но 14 сентября всё же вынуждены были повторно составить акт об отказе её давать показания.

Допросы продолжались до 27 сентября, когда чекисты вынуждены были признать своё поражение: им не удалось заставить арестованную давать показания. Несмотря на давление на неё следователей и тяжкие условия заключения, Александра Иоакимовна осталась твёрдой в своей позиции, и следователь 28 сентября распорядился отправить её в больницу Таганской тюрьмы и вспомнил о ней только 5 января 1939 года, когда подошёл к концу срок, отведённый законом для следствия. Тогда он испросил у начальника УНКВД по Московской области разрешение на продление следствия до 20 марта 1939 года Разрешение это ему было дано, однако следствие уже не могло быть продолжено.

Мученица Александра Булгакова скончалась от голода в больнице Таганской тюрьмы около пяти часов вечера 15 октября 1938 года и была погребена в безвестной могиле.

Мученица Александра прославлена в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного синода от 25 декабря 2009 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). Московские Епархиальные Ведомости. № 9−10 за 2010 г.